La Fire HD 10, offre un puissant processeur octocœur offrant maintenant 50 % de plus de mémoire vive, un écran HD intégrale plus brillant,12 heures d'autonomie et une capacité de stockage interne allant jusqu'à 64 Go et expansible à 1 To à l'aide d'une microcarte SD, le tout pour seulement 199,99 $.

Le forfait Productivité Fire HD 10 comprend un clavier amovible avec étui personnalisé et un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personnel avec les applications Office Premium, 1 To de stockage en nuage dans OneDrive et plus encore, pour seulement 219,99$

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui la prochaine génération de tablettes Fire HD 10. La toute nouvelle Fire HD 10 est un appareil performant qui propose un écran HD intégrale plus brillant, un design repensé, ainsi que des fonctionnalités qui aident les clients à se divertir, à garder le contact et à rester productifs. De plus, grâce au forfait Productivité Fire HD 10, les clients peuvent accomplir encore davantage à l'aide d'un clavier amovible avec étui et d'un abonnement à Microsoft 365 Personnel. Amazon a également lancé une toute nouvelle tablette Fire HD 10 pour les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que la nouvelle tablette Fire Kids Pro, conçue pour les enfants de 6 à 12 ans. En savoir plus ici : www.amazon.ca/pr.

« Nos meilleures tablettes ne font que s'améliorer. La nouvelle Fire HD 10 a un écran plus brillant, elle est plus mince et plus légère, son processeur octocœur assure une excellente performance et une grande réactivité, offrant 50 % plus de mémoire vive et une autonomie d'une journée. Et elle ne coûte encore que 199,99 $, a déclaré Kevin Keith, vice-président, Appareils Amazon. Nous avons également ajouté de nouvelles applications et fonctionnalités et de nouveaux accessoires, notamment un forfait Productivité pour la Fire HD 10, un abonnement à Microsoft 365 Personnel et un clavier amovible avec étui pour faciliter la productivité. »

À seulement 199,99 $, la toute nouvelle Fire HD 10 offre tout ce qui suit :

Rapide et réactive --Puissant processeur octocœur de 2,0 GHz et 3 Go de mémoire vive, soit 50 % plus de mémoire vive que la génération précédente, pour une performance optimale et un lancement rapide des applications.

--Puissant processeur octocœur de 2,0 GHz et 3 Go de mémoire vive, soit 50 % plus de mémoire vive que la génération précédente, pour une performance optimale et un lancement rapide des applications. Écran performant --Écran HD intégrale 1080p de 10,1 pouces, 10 % plus brillant que l'ancienne génération grâce à plus de deux millions de pixels.

--Écran HD intégrale 1080p de 10,1 pouces, 10 % plus brillant que l'ancienne génération grâce à plus de deux millions de pixels. Design repensé --Tablette plus mince et plus légère que la version précédente grâce à des bords uniformes, et écran renforcé de verre d'aluminosilicate.

--Tablette plus mince et plus légère que la version précédente grâce à des bords uniformes, et écran renforcé de verre d'aluminosilicate. Autonomie d'une journée --Jusqu'à 12 heures d'aueuutonomie pour parcourir le Web, regarder des vidéos, écouter de la musique et plus encore.

--Jusqu'à 12 heures d'aueuutonomie pour parcourir le Web, regarder des vidéos, écouter de la musique et plus encore. Grande capacité de stockage --32 Go ou 64 Go de stockage interne et possibilité d'étendre à 1 To à l'aide d'une microcarte SD, soit amplement d'espace pour vos photos, vos vidéos et vos applications.

--32 Go ou 64 Go de stockage interne et possibilité d'étendre à 1 To à l'aide d'une microcarte SD, soit amplement d'espace pour vos photos, vos vidéos et vos applications. Divertissez-vous --Accédez à des millions de films, d'émissions de télé, de chansons, de livres, d'applications et de jeux sur votre tablette.

--Accédez à des millions de films, d'émissions de télé, de chansons, de livres, d'applications et de jeux sur votre tablette. Gardez le contact --Caméra avant de 2 MP à prise de vue horizontale pour les appels vidéo à écran large avec les amis et la famille. Utilisez des applications comme Zoom, Skype et, sous peu, Microsoft Teams.

--Caméra avant de 2 MP à prise de vue horizontale pour les appels vidéo à écran large avec les amis et la famille. Utilisez des applications comme Zoom, Skype et, sous peu, Microsoft Teams. Restez productif -- Lisez vos courriels, clavardez avec un collègue, visualisez ou téléchargez facilement un fichier, mettez à jour vos listes d'achats et programmez des rappels sur votre calendrier à l'aide d'applications comme Office, Outlook, OneNote, Microsoft Teams, Notepad et Dropbox.

-- Lisez vos courriels, clavardez avec un collègue, visualisez ou téléchargez facilement un fichier, mettez à jour vos listes d'achats et programmez des rappels sur votre calendrier à l'aide d'applications comme Office, Outlook, OneNote, Microsoft Teams, Notepad et Dropbox. Écran partagé -- Une toute nouvelle fonctionnalité de Fire OS permet d'afficher côte à côte deux applications compatibles, comme Facebook Messenger et Prime Video, afin d'effectuer facilement plusieurs choses en même temps. Vous pouvez accéder à vos comptes de médias sociaux tout en regardant un film, accepter un appel vidéo sur Zoom tout en envoyant un message, ou prendre des notes dans OneNote tout en lisant un livre Kindle.

-- Une toute nouvelle fonctionnalité de Fire OS permet d'afficher côte à côte deux applications compatibles, comme Facebook Messenger et Prime Video, afin d'effectuer facilement plusieurs choses en même temps. Vous pouvez accéder à vos comptes de médias sociaux tout en regardant un film, accepter un appel vidéo sur Zoom tout en envoyant un message, ou prendre des notes dans OneNote tout en lisant un livre Kindle. Son immersif Dolby Atmos --Un son extraordinaire pour les vidéos, les jeux et le contenu Web. Écoutez à l'aide des haut-parleurs intégrés ou branchez des haut-parleurs ou un casque d'écoute par Bluetooth ou dans la prise pour casque.

--Un son extraordinaire pour les vidéos, les jeux et le contenu Web. Écoutez à l'aide des haut-parleurs intégrés ou branchez des haut-parleurs ou un casque d'écoute par Bluetooth ou dans la prise pour casque. Contrôle parental de calibre mondial --Grâce à Amazon Kids, les parents peuvent facilement gérer le temps d'écran de leurs enfants, ajouter des filtres selon leur âge et fixer des objectifs quotidiens et des limites de temps pour la semaine et la fin de semaine, sur l'appareil ou par le biais du tableau de bord parental.

Le forfait Productivité, proposé à partir de 279,98$, comprend une Fire HD 10 et ce qui suit :

Clavier amovible avec étui --Conçu spécifiquement par Fintie pour votre HD 10 ou Fire HD 10 Plus, le tout nouveau clavier Bluetooth amovible avec étui vous permet de régler les angles de visualisation de l'écran pour taper en tout confort. Et si vous voulez vous détendre en lisant un livre, détachez simplement le clavier avant de le rattacher magnétiquement pour vérifier vos courriels, prendre des notes ou parcourir l'Internet. Vous pouvez aussi acheter l'étui séparément pour 78,99 $.

--Conçu spécifiquement par Fintie pour votre HD 10 ou Fire HD 10 Plus, le tout nouveau clavier Bluetooth amovible avec étui vous permet de régler les angles de visualisation de l'écran pour taper en tout confort. Et si vous voulez vous détendre en lisant un livre, détachez simplement le clavier avant de le rattacher magnétiquement pour vérifier vos courriels, prendre des notes ou parcourir l'Internet. Vous pouvez aussi acheter l'étui séparément pour 78,99 $. Abonnement à Microsoft 365 Personnel-- Comprend un abonnement de 12 mois aux applications Office Premium, 1 To de stockage en nuage dans OneDrive et plus, pour un maximum de cinq appareils compatibles en même temps.

Divertissez-vous avec Prime

Regardez des milliers de films et d'émissions de télé, notamment des productions Amazon Originals comme Un prince à NewYork 2 , The Boys , Tom Clancy's Jack Ryan et Pour l'amour de Sylvie , ainsi que des lauréats de prix Emmy et Golden Globe comme Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel , Small Axe, série primée au Golden Globe, Borat 2, Le film d'après , lauréat d'un Golden Globe et en nomination aux Oscars, et One Night in Miami… , en nomination aux Oscars.

, , et , ainsi que des lauréats de prix Emmy et Golden Globe comme et , série primée au Golden Globe, , lauréat d'un Golden Globe et en nomination aux Oscars, et , en nomination aux Oscars. Amazon Music donne accès aux membres Prime à deux millions de chansons et à des milliers de listes de diffusion et de stations.

Prime Reading donne accès en rotation à plus de 1 000 livres, magazines, bandes dessinées et autres. Grâce à Amazon First Reads, les membres de Prime peuvent se procurer des livres Kindle avant qu'ils soient publiés, choisis l'équipe éditoriale d'Amazon.

Profitez d'un stockage illimité de photos en pleine résolution et d'un stockage de vidéos de 5 Go grâce à Amazon Photos.

Prime Gaming propose aux clients des jeux gratuits, du contenu de jeu, un abonnement gratuit à une chaîne Twitch chaque mois et plus encore.

Pour vous inscrire à Amazon Prime ou profiter de l'offre d'essai gratuit, rendez-vous au www.amazon.ca/prime.

Prix et disponibilité

La Fire HD 10 est vendue à partir de 199,99 $ et peut être précommandée dès aujourd'hui au www.amazon.ca/firehd10 avec une capacité de stockage de 32 Go ou de 64 Go, en noir ou denim. Les deux tablettes peuvent être achetées avec nouveau forfait Productivité Fire HD 10, qui comporte un clavier avec étui fait pour Amazon par Fintie ainsi qu'un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personnel, à partir de 279,98$ au www.amazon.ca/firehd10productivity.

Il est également possible de se procurer un étui pour les tablettes Fire HD 10et Fire HD 10 Plus en noir, lavande, denim et vert olive.

Toutes les tablettes et tous les accessoires sont expédiés dès le 26 mai. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.amazon.ca.

À propos d'Amazon

Amazon obéit à quatre principes : l'obsession du client plutôt que la priorité à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la vision à long terme. Commentaires clients, achats 1-Click, recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa sont quelques-uns des produits et services innovés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.amazon.com