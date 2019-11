Diversité montréalaise - Les organismes communautaires sont invités à proposer un projet dans le cadre du Programme Montréal Interculturel

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance un appel de projets pour le Programme Montréal Interculturel 2020.

Les organismes communautaires qui œuvrent en développement social, en relations interculturelles et pour la lutte contre le racisme et la discrimination sur le territoire montréalais, ont jusqu'au 10 janvier 2020 pour soumettre un projet dans le cadre de ce programme. Selon leur portée, les projets admissibles peuvent bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 20 000$.

Les projets retenus viseront à accroître l'engagement de la communauté ainsi que le sentiment d'appartenance des Montréalaises et Montréalais. Les moyens pour y parvenir peuvent prendre différentes formes, telles que des activités de sensibilisation, de formation, d'information et de médiation dans une perspective de dialogue interculturel. Parmi les critères de sélection, le jury tiendra compte, en outre, du développement des partenariats ou d'expertises externes ayant pour objectif la validation, la mise en œuvre et l'évaluation de la démarche interculturelle.

« Nous encourageons tous les organismes communautaires, qui travaillent à l'amélioration des relations interculturelles ou qui luttent contre le racisme et la discrimination, à proposer un projet novateur et structurant dans le cadre du Programme Montréal Interculturel. Ce programme a permis, par le passé, la réalisation de dizaines de projets annuellement, qui contribuent activement à la cohabitation harmonieuse dans les quartiers montréalais », déclare Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour connaître tous les détails entourant le Programme Montréal Interculturel, visitez : ville.montreal.qc.ca/pmi. Le dévoilement des projets sélectionnés aura lieu au printemps 2020.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Linda Boutin, Relationniste, Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-6013