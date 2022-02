Diversité des expressions culturelles - Le gouvernement du Québec maintient son engagement envers la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO

QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie annoncent une contribution commune de 30 000 $ au Fonds international pour la diversité culturelle pour l'année 2022. Ce fonds multidonateur finance, dans des pays en développement, des projets culturels réservés à la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il vise à soutenir et à renforcer les capacités de ces États en matière de définition et de transformation des politiques culturelles, notamment au regard du numérique.

Cette annonce survient alors que débute demain, en mode virtuel, la 15e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. L'événement, tenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), sera présenté du 8 au 11 février 2022. Des représentants de l'ensemble des Parties à la Convention, soit 150 États, incluant le gouvernement du Québec, ainsi que l'Union européenne, y sont attendus.

Faits saillants

Depuis 2008, le gouvernement du Québec a versé au Fonds international pour la diversité culturelle 10 contributions volontaires totalisant 460 000 $.

Michel Bonsaint , représentant du gouvernement du Québec à la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, dirigera la délégation officielle du Québec au 15 e Comité intergouvernemental de la Convention.

, représentant du gouvernement du Québec à la Délégation permanente du auprès de l'UNESCO, dirigera la délégation officielle du Québec au 15 Comité intergouvernemental de la Convention. Depuis son institution en 2008, le Fonds international pour la diversité culturelle a financé 120 projets dans 62 pays en développement, dans des secteurs culturels variés, dont les arts de la scène, la musique, les arts visuels et l'édition.

