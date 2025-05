MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Alors qu'il est plus que jamais le temps de sécuriser l'autonomie énergétique du Québec, l'énergie solaire représente une opportunité prometteuse pour le Québec. Elle permet de diversifier nos sources d'approvisionnement tout en renforçant notre résilience énergétique et en optimisant l'utilisation du réseau existant. Grâce à ses avantages techniques, à sa rapidité de déploiement et à des coûts de plus en plus compétitifs, cette filière peut devenir une source complémentaire à l'hydroélectricité, à l'efficacité énergétique et à l'éolien.

Une approche évolutive, structurée et ambitieuse



Hydro-Québec se donne pour ambition de développer 3 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035. Ce déploiement se fera de manière évolutive et rigoureuse, en s'adaptant à l'évolution de la filière et aux besoins du Québec. L'approche d'Hydro-Québec se base sur trois grands principes :

Se préparer pour l'avenir : le solaire devient une option supplémentaire pour faire évoluer le système énergétique pendant les 10 prochaines années.

: le solaire devient une option supplémentaire pour faire évoluer le système énergétique pendant les 10 prochaines années. S'adapter à l'évolution de la filière : en fonction de la performance des premiers projets, les perspectives pourront évoluer, mais nous maintiendrons notre objectif de concrétiser notre plan au meilleur coût possible.

: en fonction de la performance des premiers projets, les perspectives pourront évoluer, mais nous maintiendrons notre objectif de concrétiser notre plan au meilleur coût possible. Favoriser le développement économique du Québec : le contenu québécois sera favorisé et les retombées économiques pour le Québec seront maximisées, ainsi que celles pour les collectivités d'accueil et les Premières Nations et Inuit.

La manière optimale de faire évoluer la filière solaire se fera selon trois modes de développement : l'appel d'offres pour des parcs solaires raccordés au réseau de distribution, le développement éventuel de projets de plus grande envergure et le soutien à l'autoproduction résidentielle et commerciale.

Lancement du premier appel d'offres pour des parcs solaires

Premier jalon de cette démarche, Hydro-Québec lance aujourd'hui un appel d'offres de 300 MW pour des parcs solaires d'au maximum 25 MW raccordés au réseau de distribution d'ici 2029. Les projets soumis devront maximiser les retombées économiques pour le Québec, éviter les zones agricoles et démontrer un approvisionnement responsable en équipements.

Des projets de grande envergure à venir



Selon les résultats de cet appel d'offres et l'évolution de la filière, Hydro-Québec envisage également le développement de parcs solaires de plus de 25 MW. Ces projets seront élaborés en collaboration avec les promoteurs, les collectivités locales et les Premières Nations et Inuit.

Favoriser l'autoproduction partout au Québec

Hydro-Québec souhaite aussi rendre l'installation de panneaux solaires plus accessible pour les résidences et les entreprises. Les clients et clientes qui produisent leur propre énergie peuvent vendre l'excédent à Hydro-Québec à sa pleine valeur et ainsi réduire leur facture annuelle de jusqu'à 30 %, soit environ 500 $ pour une maison. Une proposition a d'ailleurs été soumise à la Régie de l'énergie afin d'augmenter la limite autorisée pour les installations de panneaux sur les toits. De plus, dès 2026, une aide financière sera offerte pour soutenir l'acquisition et l'installation de panneaux solaires chez les clientèles résidentielles et d'affaires.

Citation

« Notre plan a lancé la diversification du mix énergétique du Québec. L'hydroélectricité reste le cœur de notre système énergétique, le rôle de l'éolien et de l'efficacité énergétique ont été renforcés, et nous ajoutons maintenant l'énergie solaire comme source complémentaire. Il y a un potentiel très intéressant pour le Québec et nous allons le développer de manière évolutive et rigoureuse et en collaboration avec les collectivités d'accueil et les Premières Nations et Inuit ».

-- Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

SOURCE Hydro-Québec

Information : Hydro-Québec, 514 289-5005, [email protected]