Diverses noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

03 mars, 2026, 18:15 ET

OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ -

Produit : Noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : En ligne
                       Alberta
                       Colombie-Britannique

