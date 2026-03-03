Diverses noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia en raison de la bactérie Salmonella English
03 mars, 2026, 18:15 ET
OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : En ligne
Alberta
Colombie-Britannique
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
