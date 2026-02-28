OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ -

Produit : Couscous au curry de madras

Problème : Aliments - Allergène - Moutarde

Distribution :

Colombie-Britannique

Possiblement d'autres provinces et territoires

