Rappel de Couscous au curry de madras de marque Arbutus Foods en raison de la présence non déclarée de moutarde English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
28 févr, 2026, 13:53 ET
OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ -
Produit : Couscous au curry de madras
Problème : Aliments - Allergène - Moutarde
Distribution :
Colombie-Britannique
Possiblement d'autres provinces et territoires
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
