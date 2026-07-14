Un gros lot n'attend pas l'autre - 30 000 000 $ gagnés au Québec en une semaine

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Deux nouveaux gros lots majeurs ont été remportés au Québec en une semaine! Le Gros lot classique de 5 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 4 juillet a été gagné à Montréal, tandis que le gros lot de 25 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 10 juillet a été gagné à Laval, avec un billet vendu en Formule groupe. Chacune des parts vaut 2 500 000 $!

Nouveau gagnant de 5 000 000 $ : une maison… et une plus belle vie pour lui et sa chatte!

Représentante de Loto-Québec avec Pierre Draws Représentante de Loto-Québec avec Pierre Draws

Pierre Draws, un Montréalais, a mis la main sur le Gros lot classique, d'une valeur de 5 000 000 $, au tirage du Lotto 6/49 du 4 juillet.

Lorsqu'il a vérifié son billet sur l'application mobile Loto-Québec, Pierre a d'abord cru remporter 5 000 $, avant de voir qu'il y avait « trop de zéros ». C'était plutôt 5 000 000 $ qu'il gagnait : « Cinq millions, ça change pas le monde, sauf que… c'est quelque chose! », a-t-il lancé au siège social de Loto-Québec.

Pierre a confié avoir eu des papillons dans le ventre en recevant son chèque. Encore ému, il a résumé son état d'esprit avec simplicité : « Je suis comme sur un nuage, un beau nuage blanc! »

Son premier grand projet est de faire l'acquisition d'une première maison, un rêve qu'il croyait difficilement accessible. « Je pense que je mérite une maison, une plus belle vie… pour moi et ma chatte! », a dit avec émotion ce sexagénaire, retraité depuis l'an dernier.

Le billet chanceux a été acheté au Boni-Soir − Marché Bachir, situé au 7322, avenue Baldwin, à Anjou. Ce détaillant recevra une commission de 50 000 $, équivalant à 1 % du gain.

VIDÉO - Voyez Pierre raconter son histoire : https://youtube.com/shorts/8-zKlX_5mhg?feature=share.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec