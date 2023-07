LAVAL, QC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Distinctive, fier membre du Groupe Amiel, est ravi d'annoncer sa dernière acquisition, Les Distributions Avantgarde, une entreprise canadienne de premier plan reconnue pour ses compétences exceptionnelles en développement de produits, approvisionnement et distribution d'appareils électroménagers. Cette décision stratégique propulse l'offre déjà remarquable de Distinctive vers de nouveaux sommets, consolidant ainsi son statut de leader canadien dans l'industrie des appareils électroménagers.

Avec cette avancée stratégique, Distinctive confirme son engagement à offrir des produits innovants et un service hors pair qui redéfinissent la norme en matière d'excellence. En plus d'ajouter la marque AVG à son catalogue, cette acquisition permettra à Distinctive d'intégrer une expertise en approvisionnement et fabrication d'équipement d'origine (OEM), améliorant l'offre de service unique de Distinctive.

Martin Beauchamp, président, associé-fondateur de Les Distributions Avantgarde et acteur clé de son succès, poursuivra sa collaboration avec Distinctive en apportant son expérience et son savoir-faire en matière d'approvisionnement et de développement de produits.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord, qui apporte une valeur immédiate et certaine à notre entreprise et nos partenaires. » affirme Éric Lapierre, Président de Distinctive. « Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec Martin Beauchamp pour continuer de proposer des solutions d'électroménagers innovantes et inspirantes à nos clients. »

Avec cette acquisition, Distinctive acquiert un avantage enviable en intégrant un nouveau bureau d'approvisionnement et de développement de produits en Asie. Dirigée par des spécialistes locaux expérimentés, cette nouvelle installation projette Distinctive en tête de la course à l'innovation en développant des produits de pointe qui anticipent les dernières tendances du marché nord-américain et répondent aux besoins en constante évolution des consommateurs.

« Cette opération stratégique permet au Groupe Amiel d'accentuer son unicité face à la concurrence, en lui donnant accès à une capacité de conception et de production dynamique et agile. Cette acquisition participe à notre ambition de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients canadiens en continuant à innover, tout en contrôlant la qualité et l'accessibilité de nos produits. J'ai la conviction que l'ajout de cette nouvelle expertise renforce notre positionnement de partenaire unique et incontournable sur le marché de l'électroménager, et participe de faire du Groupe Amiel une référence de l'électroménager au Canada. » affirme Anthony Amiel, chef de la direction du Groupe Amiel.

À propos de Les Distributions Avantgarde

Depuis près de 20 ans, Les Distributions Avantgarde, une entreprise de distribution d'électroménagers au dynamisme inspiré propose des produits électroménagers de grande qualité, distincts et performant qui répondent aux attentes de sa clientèle et à celle du marché. Au fil des ans Avantgarde a su développer une expertise enviable en matière d'approvisionnement et de fabrication d'équipement d'origine (OEM) et participe activement à l'essor de plusieurs marques privées présentes sur le marché. Mais derrière la réussite et le succès, il y a bien sûr notre ambitieuse et talentueuse équipe de professionnels passionnés. En effet, Distributions Avantgarde est composée de joueurs expérimentés qui ont à cœur la valorisation, le service et les attentions particulières offerts aux besoins de la clientèle jour après jour. Distributions Avantgarde vise à offrir l'excellence dans tout ce qu'elle fait. Son but, répondre et même surpasser les attentes de nos partenaires d'affaires en offrant des produits supérieurs, différents, à prix compétitif tout en assurant une croissance durable à nos actionnaires.

Plus d'informations : distributionsavantgarde.ca

À propos de Distinctive

Fondée il y a plus de 40 ans par Jacques Amiel, Distinctive est le plus grand distributeur indépendant d'appareils électroménagers au Québec et au Canada. Avec deux entrepôts situés à Laval (QC), et Delta (CB), l'entreprise dessert plus de 300 partenaires commerciaux à travers le Canada. Distinctive est internationalement reconnue pour son expertise en construction de marques, sa gestion dynamique de canaux de vente, ses programmes de formation à impact, sa puissance logistique, son service après-vente exceptionnel et sa gestion incomparable des garanties, ce qui en fait l'un des leaders les plus influents dans le domaine des appareils électroménagers.

Plus d'informations : distinctive-online.com

À propos de Groupe Amiel

Le Groupe Amiel est une entreprise basée au Québec regroupant les principales marques de distribution et de vente au détail d'appareils électroménagers, notamment Distinctive, Corbeil Électroménagers et Les Spécialistes de l'électroménager. Le groupe vise à devenir la référence en matière d'appareils électroménagers au Canada en offrant des produits innovants et des services de soutien exceptionnels aux partenaires de l'industrie et aux consommateurs.

Plus d'informations : amiel.ca

