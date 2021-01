Distinctions Reconnaissance 2020-2021 - Valoriser l'engagement parental en éducation

QUÉBEC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain de la journée internationale de l'éducation, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance sa campagne annuelle de nomination par les comités de parents des lauréats des Distinctions Reconnaissance!

Les Distinctions Reconnaissance sont un des moyens créés par la FCPQ pour souligner l'importance de l'engagement parental en éducation. Chaque année, les comités de parents membres sont invités à choisir un parent ou une équipe de parents bénévoles dont l'implication et les réalisations ont été exceptionnelles pendant l'année.

« L'engagement parental en éducation est un indicateur de réussite pour nos jeunes et un facteur de la vitalité de nos milieux scolaires, en plus d'être une vocation pour bien des parents. Cet engagement mérite d'être valorisé et pérennisé. J'en profite pour saluer et remercier tous les parents pour leur implication en éducation, que ce soit en accompagnant leurs jeunes dans leurs apprentissages ou en siégeant sur une instance de participation du réseau scolaire », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les lauréats des Distinctions Reconnaissance sont des parents bénévoles qui proviennent de partout au Québec et qui sont des modèles pour leurs pairs. Chaque comité de parents est invité à nominer son lauréat avant la fin de l'année scolaire. Des actions de valorisation seront réalisées au cours de la prochaine année. Pour plus d'informations, consultez le site web de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

