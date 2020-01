Distinctions Reconnaissance 2019-2020 - Les parents engagés à l'honneur!

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de lancer la période des Distinctions Reconnaissance 2019-2020! Les Distinctions Reconnaissance de la FCPQ sont remises annuellement et se veulent une plateforme pour mettre de l'avant l'engagement bénévole exemplaire des parents.

« Valoriser et encourager l'implication parentale dans le milieu scolaire, c'est un des objectifs de notre Fédération. Les Distinctions Reconnaissance sont notre façon de dire haut et fort que l'implication parentale fait une différence dans nos écoles et dans nos communautés », explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ estime que les comités de parents sont les mieux placés pour désigner leur lauréat. C'est pourquoi chaque comité de parents est responsable de nominer un parent ou un groupe de parents de sa commission scolaire à qui attribuer la distinction Reconnaissance de la Fédération. L'objectif est de choisir des parents partout au Québec qui incarneront l'engagement parental et qui deviendront des modèles pour leurs pairs.

Les bénévoles récipiendaires auront participé au développement de l'implication parentale au sein du système éducatif, à l'essor d'un partenariat durable entre les parents et le milieu de l'éducation ou au développement d'initiatives favorisant l'implication de la communauté. Chaque comité de parents est invité à remplir le formulaire de nomination de leur lauréat avant le 1er avril 2020 sur le site web de la FCPQ.

La FCPQ s'engage à honorer ces lauréats lors de son congrès, qui aura lieu les 29 et 30 mai 2020, et à diffuser leurs accomplissements dans son réseau. Nous vous invitons à surveiller notre page Facebook à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux Journées de la persévérance scolaire pour voir nos lauréats des années antérieures!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

