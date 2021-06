Distinctions honorifiques - La mairesse de Montréal décerne le titre de citoyenne d'honneur à Mme Louise Lecavalier

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décerné hier soir le titre de citoyenne d'honneur à Mme Louise Lecavalier, pour témoigner de sa contribution exceptionnelle à la vie publique et culturelle montréalaise. Louise Lecavalier a également été invitée à signer le Livre d'or de la Ville de Montréal.

« Icône mondialement connue et reconnue, femme sans compromis et Montréalaise dans l'âme, Louise Lecavalier a propulsé la danse contemporaine à un niveau supérieur, a contribué à faire de Montréal l'une des grandes métropoles culturelles du monde et a fait rayonner la culture québécoise partout sur le globe. L'œuvre de Mme Lecavalier m'accompagne, personnellement, depuis des années. De l'époque de La La La Human Steps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai apprécié et j'ai été inspirée par chacune de ses créations. Pour ces raisons, je suis particulièrement fière, aujourd'hui, de lui décerner, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyenne d'honneur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Pour télécharger les photos de cette cérémonie, veuillez cliquer ici. Les crédits photos doivent être accordés à « Ville de Montréal - Marie-Ève Trahan ».

Depuis le 17 mai dernier, afin de souligner l'anniversaire de Montréal, la mairesse Valérie Plante remet des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de notre métropole, ainsi qu'à son rayonnement. Louise Lecavalier est la quatrième de ces grandes personnalités montréalaises à être honorée.

