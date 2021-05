Distinctions honorifiques - La mairesse de Montréal décerne le titre de citoyenne d'honneur à Mme Louise Harel

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décerné aujourd'hui le titre de citoyenne d'honneur à Mme Louise Harel pour témoigner de sa contribution exceptionnelle à la vie publique montréalaise. Madame Harel a également été invitée à signer le livre d'or de la Ville de Montréal.

« Passionnée de sa ville et profondément ancrée dans son quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, Mme Louise Harel a travaillé tout au long de sa carrière à défendre les intérêts de la métropole et à améliorer le bien-être des Montréalaises et des Montréalais. Elle a longuement œuvré aux rapprochements interculturels et à la défense de la langue française, tout en s'engageant dans la protection des plus vulnérables. À l'origine de la Loi sur l'équité salariale, Mme Harel fait figure de pionnière pour les femmes en politique et dans la lutte à l'égalité entre les hommes et les femmes en milieu de travail. C'est donc avec grande fierté que je lui décerne, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyenne d'honneur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis le 17 mai dernier, afin de souligner l'anniversaire de Montréal, la mairesse Valérie Plante remet des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de notre métropole, ainsi qu'à son rayonnement. Madame Louise Harel est la deuxième de ces grandes personnalités montréalaises à être honorée.

