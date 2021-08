Distinctions honorifiques - La mairesse de Montréal décerne le titre de citoyenne d'honneur à Mme Louise Forestier

« D'Outremont à Hochelaga-Maisonneuve, en passant par Westmount et le Plateau-Mont-Royal, Louise Forestier a vécu aux quatre coins de la ville, dans toutes sortes de lieux, de dispositions et de décors. Profondément Montréalaise et féministe, elle a contribué à faire rayonner notre métropole et sa culture foisonnante, en participant notamment à la création de L'Osstidcho et en occupant la tête d'affiche de la comédie musicale Demain matin, Montréal m'attend. Madame Forestier s'est imposée comme une artiste de la chanson talentueuse, fonceuse et entière, mettant constamment en valeur notre belle langue française. C'est pourquoi je suis particulièrement fière de lui décerner, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyenne d'honneur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.