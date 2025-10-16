Distinction internationale en développement durable - L'ÉTS atteint le niveau Platine de la certification STARS

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) franchit une étape majeure en obtenant le niveau Platine de la certification STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System), la plus haute distinction décernée par l'AASHE (Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education). Il s'agit d'une reconnaissance internationale en matière de développement durable pour les établissements d'enseignement supérieur. L'ÉTS est la 17e université à travers le monde à recevoir cette distinction parmi près de 1 300 universités participantes.

Quelque 110 collaborateurs de l’École ont contribué à l’obtention de la certification STARS niveau Platine. Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l’engagement organisationnel, et Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction, debout de part et d’autre de la bannière soulignant l’obtention de cette certification. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

« Les universités ont un rôle fondamental à jouer dans la société. Elles doivent incarner un leadership fort en développement durable, tant par leur mission d'enseignement et de recherche que par leurs fonctionnements internes. À l'ÉTS, nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Je suis fière du rôle que joue notre établissement et de l'engagement de notre communauté. », ajoute Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

Une progression remarquable

Ce résultat illustre le chemin parcouru par l'ÉTS depuis l'obtention de sa première certification Argent en 2018, jusqu'au niveau Or, en 2022. Forte de cette progression, l'École de technologie supérieure continue de faire évoluer ses pratiques afin de renforcer son impact en matière de formation de la relève, de recherche appliquée aux enjeux de la durabilité, d'action climatique, de biodiversité urbaine et d'autres pratiques organisationnelles écoresponsables.

Rappelons que l'ÉTS a été la première université carboneutre à Montréal en 2021, pour les émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2, et qu'elle poursuit ses efforts de réduction de façon constante. Elle a également adopté une démarche rigoureuse en biodiversité urbaine. Son plus récent accomplissement en la matière est un nouveau toit vert maraîcher sur son pavillon F, dont les denrées sont destinées à la communauté étudiante. Cet espace a été planifié et entretenu en collaboration avec une OBNL de référence dans le Sud-Ouest : le Groupe Pro-Vert. Cette démarche compte aussi l'aménagement de deux parcs sur le campus, de cinq zones de biodiversité spécialement conçue pour les polinisateurs, de jardins de pluie et de projets hors campus comme celui de l'ajout de toit vert sur des abribus.

Une démarche empreinte de rigueur

L'atteinte de ce niveau d'excellence témoigne également de l'engagement soutenu et de la rigueur de la démarche de développement durable de l'ÉTS dans toutes les catégories évaluées par STARS : enseignement et recherche, engagement, opérations, gouvernance, innovation et leadership. Une évolution ayant été rendue possible grâce à la rigueur de notre planification en développement durable ainsi qu'à la mise en œuvre soutenue d'actions porteuses par les différents départements et services de l'ÉTS.

Faits saillants en développement durable à l'ÉTS

Plus de 150 cours liés au développement durable.

58 % des professeurs possèdent une expertise en lien avec le développement durable.

De multiples unités de recherche reconnues en développement durable : CERIEC, CIRODD, AdapT, HC3, etc.

Financement de projets de recherche en action climatique par le Fonds de recherche en changements climatiques (FRECC) de l'ÉTS.

Directives et procédures d'acquisition responsable.

Démarche de biodiversité urbaine visant à créer un campus et un quartier vivants et résilients.

Incitatif à la mobilité durable et habitudes de transport de la communauté. L'ÉTS se classe 6e au monde selon le classement STARS.

Cette reconnaissance internationale est le fruit d'efforts constants déployés depuis plusieurs années à l'ÉTS et elle confirme la place de l'École parmi les leaders du développement durable dans le milieu de l'enseignement supérieur. Les actions de notre université se poursuivent d'ailleurs en ce sens avec le développement du programme de baccalauréat en génie de l'environnement, la création d'AdapT, l'institut de recherche sur les infrastructures résilientes et circulaires, le CIRODD, le premier regroupement stratégique en développement durable au Québec, de même qu'avec l'établissement du campus de Sainte-Marthe.

