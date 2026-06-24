Dispositif prohibé intercepté par l'ASFC : accusations portées contre un homme de St. John's

ST. JOHN'S, NL, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les Services de police fédérale - Région de l'Est - de la GRC ont porté des accusations contre un homme de 38 ans, de St. John's, après la saisie de plusieurs armes à feu et autres armes interdites à son domicile en novembre 2025.

Le 6 novembre 2025, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a informé les enquêteurs du Groupe des crimes graves et du crime organisé de la GRC à St. John's que des employés de l'ASFC au Centre de traitement du courrier international à Mississauga, en Ontario, avaient intercepté un colis provenant d'un expéditeur international, à destination de St. John's, qui contenait un dispositif interdit par le Code criminel.

Les Services de police fédérale - Région de l'Est - de la GRC ont identifié le destinataire, Lee Ballett, 38 ans, de St. John's, et, le 20 novembre 2025, un mandat de perquisition a été exécuté à son domicile par le Programme des enquêtes criminelles de l'ASFC et le Groupe tactique d'intervention de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils ont entre autres saisi des armes à feu, des dispositifs interdits, des armes blanches et des poings américains.

Le mercredi 24 juin, des accusations ont été portées par les Services de police fédérale - Région de l'Est - de la GRC :

Importation ou exportation non autorisée ( Code criminel )

Possession non autorisée d'un dispositif prohibé - 2 chefs d'accusation ( Code criminel )

Possession non autorisée d'une arme prohibée - 5 chefs d'accusation ( Code criminel )

Possession d'une substance - Annexe III ( Loi réglementant certaines drogues et autres substances )

) Garde, acquisition ou aliénation de marchandises importées illégalement ( Loi sur les douanes )

Contrebande (Loi sur les douanes)

Les Services de police fédérale - Région de l'Est - de la GRC remercient leurs partenaires en matière d'enquêtes externes, notamment l'ASFC, pour l'aide apportée dans le cadre de cette enquête.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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