Disparités des prix de l'essence entre la Capitale-Nationale et le reste du Québec - Le ministre Fitzgibbon convoque les détaillants d'essence

QUÉBEC, le 25 oct. 2023 /CNW/ - L'avis sur les écarts de prix entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec, demandé par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et produit par la Régie de l'énergie, révèle que les prix de l'essence ordinaire sont en moyenne plus élevés dans la région de la Capitale-Nationale que dans presque toutes les autres régions du Québec.

À la lumière de ce constat, le ministre convoque les patrons des cinq principaux détaillants d'essence de la région de la Capitale-Nationale - Couche-Tard, Pétroles Cadeko (filiale du Groupe F. Dufresne), Harnois Énergies, Costco Wholesale Canada et Sobeys - pour obtenir des explications.

Le ministre demande également au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter sur le marché de l'essence dans cette région. L'avis de la Régie de l'énergie lui sera envoyé pour l'aider dans cette enquête. De plus, il verra à ce qu'un expert soit mandaté pour le conseiller dans ce dossier.

Enfin, le ministre demande à ce que la Régie de l'énergie, qui publie chaque vendredi les marges des stations d'essence dans son Bulletin d'information sur les prix des produits pétroliers, facilite le repérage de ces informations pour tout le Québec.

« Je veux comprendre les raisons qui expliquent pourquoi les marges des détaillants d'essence dans la Capitale-Nationale sont plus grandes qu'ailleurs au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureux de voir qu'encore une fois, on a fait ce qu'il fallait pour que la voix de la population soit entendue. Je considère primordial d'avoir sensibilisé les instances appropriées à ces disparités, qui touchent tant nos concitoyens que plusieurs entreprises et organismes. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Les marges de détail estimées dans les stations d'essence de la Capitale-Nationale sont au-dessus de la moyenne du reste du Québec depuis 2021. Elles ont progressé de 4,37 cents /litre en 2018 à plus de 14,97 cents /litre en 2023, une différence de 10,6 cents /litre. En 2023, seules trois régions présentaient des marges de détail estimées plus élevées, soit le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

La part de marché détenue par les cinq principaux intervenants de la vente au détail d'essence dans la Capitale-Nationale a gagné dix points de pourcentage depuis 2019, pour s'établir à 84 % des volumes de vente en 2022. Dans le reste du Québec, les cinq acteurs principaux comptent pour 70 % des volumes de vente.

La Régie de l'énergie exerce des pouvoirs relatifs à la surveillance des prix des produits pétroliers en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie (LRE). À cette fin, la LRE lui octroie un pouvoir d'inspection et d'enquête lui permettant d'obtenir l'ensemble des renseignements requis.

Dans son avis publié le 18 octobre, et à la demande du ministre, la Régie de l'énergie a suggéré des pistes d'amélioration pour mieux informer les consommateurs à propos du marché de l'essence. Elle propose, entre autres, de rendre les données plus accessibles et réutilisables sur son site Internet, de vulgariser l'information par des initiatives de communication multimédia et de créer une plateforme interactive pour répertorier les prix de l'essence et du carburant diesel au Québec.

