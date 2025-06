Discuter de l'accessibilité de la première ligne derrière des portes closes

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Des militantes et militants du conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) accompagné d'autres organisations syndicales et communautaires ont manifesté ce matin aux portes de l'évènement durant la conférence tête à tête avec Geneviève Biron. Ils visaient à dénoncer l'inaccessibilité de la PDG de Santé Québec de même que la place grandissante du privé en santé.

En février dernier un couple avait fait les manchettes, car il avait dû payer 200 $ pour rencontrer une ministre. ''Avec la création de l'Agence santé, Québec, le ministre et le gouvernement élu ne sont plus responsables de ce qui se passe dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est la PDG de Santé Québec qui occupe cette fonction, même si elle n'est pas élue. Or pour avoir l'occasion de lui parler en tête à tête durant l'évènement première ligne en santé cela coute 695$ pour les OBNL et 995$ pour les professionnels de la santé. C'est carrément inaccessible et une manière de sélectionner les participant-es à ce congrès qui se veut incontournable pour le réseau de la santé. Encore une fois la CAQ envoie le message qu'elle favorise le milieu des affaires '' de lancer Bertrand Guilbord, président du CCMM-CSN.

Si on fait un rapide bilan depuis que Santé Québec a été créé, les suppressions de postes se sont multipliées, on a imposé un gel d'embauche du personnel administratif, les tentatives de privatisation se sont accélérées, l'équipe de Santé Québec est maintenant payée plus que les sous-ministres et les établissements, dont certains hôpitaux tombent littéralement en ruine, doivent embaucher des personnes consultantes à prix exorbitant pour gérer la transition.

''Nous ne pouvons plus accepter que le bien-être de la population soit mis à l'arrière-plan. Il est temps de respecter les valeurs et les principes qu'on avait quand on a lancé notre réseau public en santé et services sociaux : gratuité, universalité, accessibilité. Peu importe la grosseur du portefeuille, on devrait avoir accès à des soins de santé. C'est le projet de société qu'on souhaite mettre de l'avant, et on pense que c'est possible de faire, mais encore faut-il que nos politiciens nous écoutent'' de terminer le président du CCMM-CSN.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Renseignements : Geneviève Lambert-Pilotte, conseillère à l'information CCMM-CSN, 514 266-7855, [email protected]