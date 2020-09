Discussion inédite entre Guy Cormier et Sophie Brochu : les leaders partageront leur vision d'une société plus résiliente, humaine et inclusive

Des conférenciers de renom pour le lancement de la 5 e édition du Coopérathon

De grandes organisations et entreprises lancent des défis pour répondre aux enjeux de société

Une compétition d'innovation ouverte qui a propulsé près de 400 projets et startups à ce jour

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une cinquième année consécutive, Desjardins présente le Coopérathon, une compétition d'envergure internationale visant à répondre à des enjeux de société. Cette édition du Coopérathon a été repensée afin de rejoindre virtuellement un maximum de personnes au Canada. Pour le lancement officiel de la compétition qui se tiendra le 30 septembre prochain, plusieurs conférenciers seront de la partie. Parmi eux, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier et la présidente et directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu.

« Que ce soit à titre d'employé, de chef d'entreprise, de parent ou d'étudiant, nous avons tous fait face à de nombreux défis au cours des derniers mois. Dans une situation comme celle-là, il est impératif de faire preuve d'agilité, de continuer d'innover et de s'inspirer du leadership de nos pairs. Mme Brochu est une leader inspirante et je suis enchanté à l'idée de m'entretenir avec elle au sujet des perspectives et des possibilités que nous avons de repenser notre économie et notre société dans un contexte de pandémie », a indiqué Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Le Coopérathon est une initiative qui a encouragé des centaines de personnes à réfléchir à des enjeux de société et à proposer des solutions concrètes pour y répondre. C'est notamment pour cette raison qu'Hydro-Québec lance un défi aux participantes et participants de la compétition encore cette année. Sur une note plus personnelle, je suis très heureuse de m'entretenir avec Guy Cormier. Les valeurs que nous partageons à titre de dirigeants et les visions de nos organisations seront très certainement des sujets qui guideront notre discussion », a ajouté Sophie Brochu, présidente et directrice générale d'Hydro-Québec.

La discussion portera le thème suivant : relançons une société plus résiliente, humaine et inclusive. Elle sera diffusée le 30 septembre à 14 h 10 sur les médias sociaux et sur le site web du Coopérathon.

Plus de 100 000 $ en jeu pour les gagnants des défis portant sur la santé, les finances, l'environnement, les arts et l'événementiel

Desjardins lance deux défis aux participants du Coopérathon. Le premier est destiné au grand public alors que le second s'adresse plus particulièrement aux startups.

Comment les aînés et les jeunes peuvent-ils s'enrichir mutuellement et de façon pérenne, en partageant leurs connaissances et leurs expériences ? Comment aider les Canadiens à atteindre l'autonomie financière ?

Hydro-Québec lance quant à elle un défi portant sur le développement durable :

Comment mettre à profit notre énergie propre et humaine pour rendre notre société plus résiliente ?

La compétition, composée de 5 étapes, se tiendra du 30 septembre au 18 novembre. Au total, plus de 100 000 $ en prix seront remis aux gagnants de la compétition.

Pour en apprendre davantage sur le parcours des participants ou sur les défis lancés par le Gouvernement du Canada, le Palais des congrès, la Piscine et l'Opéra de Montréal, cliquez ici.

Une programmation virtuelle bien remplie le 30 septembre prochain

En plus de la discussion entre Guy Cormier et Sophie Brochu, plusieurs conférenciers de renom feront également partie de la programmation. Parmi eux, on compte notamment :

Paul Desmarais III , président du conseil et PDG de Sagard Holdings

, président du conseil et PDG de Sagard Holdings Nicolas Duvernois , dragon dans l'émission dans l'œil du dragon à Radio-Canada, PDG Duvernois Inc. et cofondateur du Mouvement Adopte Inc.

, dragon dans l'émission à Radio-Canada, PDG Duvernois Inc. et cofondateur du Mouvement Adopte Inc. Manjit Minhas , dragonne dans l'émission Dragon's Den à CBC, cofondatrice de Minhas Breweries

, dragonne dans l'émission à CBC, cofondatrice de Minhas Breweries David Nault , cofondateur et associé principal chez Luge Capital

, cofondateur et associé principal chez Luge Capital John Weigelt , Chef national des technologies chez Microsoft

Pour consulter la programmation complète du lancement, cliquez ici.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Coopérathon

Le Coopérathon est la plus grande compétition d'innovation au Canada ayant pour objectif l'impact social. Elle permet de connecter les citoyens, les communautés, les entrepreneurs, les chercheurs et les milieux académiques et institutionnels pour développer ensemble un futur socialement responsable. En quelques chiffres, le Coopérathon représente à ce jour : plus de 4 000 participants, plus de 400 mentors et bénévoles, près de 400 histoires marquantes et plus de 15 millions de personnes rejointes par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels. Grâce à ses thématiques et ses défis, le Coopérathon contribue à l'atteinte de plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies visant à sauver le monde.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec.

