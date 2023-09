Discrimination des aînés invalides : L'Opposition officielle demande à la CAQ de respecter la décision du Tribunal administratif du Québec

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Lors d'un point de presse, tenu à l'Assemblée nationale, Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, a demandé au gouvernement de la CAQ de ne pas porter en appel le jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec qui juge discriminatoires deux articles de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l'égard de 28 000 personnes âgées en situation d'invalidité.

Pour l'occasion, la députée libérale de La Pinière était entourée de membres de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et du groupe Les invalides au front. D'une seule voix, ils ont rappelé que la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans sa forme actuelle, plonge des milliers de personnes dans une précarité financière inacceptable. Ils exigent que la CAQ procède rapidement à une modification de la Loi afin de remédier à la situation.

« J'en appelle à l'empathie du premier ministre à l'égard des personnes aînées invalides, dans le contexte actuel de perte de pouvoir d'achat des aînés, de crise du logement et de crise de l'itinérance. Saisissez l'occasion de mettre fin à l'injustice faite à ces personnes. Faites le choix de leur donner les moyens de préserver leur dignité. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

