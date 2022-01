DISCOVERY+ MAINTENANT OFFERT SUR LES TÉLÉVISEURS INTELLIGENTS DE LG AU CANADA

Discovery+ propose 60 000 épisodes des grandes marques de Discovery et plus de 200 nouveaux épisodes exclusifs





NEW YORK et TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Discovery, Inc. et LG Electronics Canada ont annoncé aujourd'hui que Discovery+, le service de diffusion de documentaires en continu par excellence, est maintenant offert sur les téléviseurs intelligents de LG au Canada, y compris la gamme de téléviseurs OLED primés de LG et de téléviseurs QNED Mini DEL de LG*.

Les clients de LG au Canada peuvent maintenant profiter d'un accès direct à Discovery+ et à plus de 200 séries originales exclusives sur la vie de tous les jours dont raffolent les auditeurs, comme des séries sur de véritables crimes, l'immobilier, les relations, la nourriture, le paranormal et la nature. Les téléspectateurs auront également accès à 60 000 épisodes d'émissions actuelles et classiques provenant des grands réseaux de Discovery, y compris HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet et Magnolia Network, ainsi qu'à la plus grande collection d'émissions de la BBC en diffusion continue dans le domaine de l'histoire naturelle. Au Canada, Discovery+ propose plus de 1 000 épisodes des séries les plus populaires de Discovery sous-titrés en français.

« Nous sommes ravis d'ajouter les téléviseurs intelligents de LG à la liste croissante de plateformes sur lesquelles Discovery+ est offert au Canada et d'offrir aux clients de LG un accès direct au service de diffusion en continu d'émissions de la vie de tous les jours par excellence, a déclaré Gabriel Sauerhoff, vice-président principal, Distribution numérique et partenariats commerciaux, Discovery, Inc. LG est un partenaire précieux de longue date et, à mesure que notre relation avec elle continue de s'élargir, nous sommes très heureux de pouvoir joindre un plus grand nombre de ses clients partout dans le monde. »

« L'arrivée de l'application Discovery+ sur les téléviseurs intelligents webOS de LG offre une nouvelle gamme de contenu de qualité supérieure, éducatif et inspirant aux propriétaires de téléviseurs de LG, a déclaré Matthew Durgin, responsable des partenariats pour les téléviseurs intelligents en Amérique du Nord, LG Electronics. Les téléviseurs intelligents de LG rehaussent véritablement l'expérience de divertissement à domicile en donnant accès au contenu le plus attendu et le plus recherché, avec une qualité d'image acclamée par la critique, et de la manière dont les créateurs ont voulu qu'il soit vu. Nous sommes fiers de nous associer à Discovery+ pour offrir ce contenu aux propriétaires de téléviseurs de LG. »

Les propriétaires de téléviseurs intelligents de LG au Canada peuvent désormais accéder à Discovery+ à partir de la plateforme webOS de leur téléviseur intelligent en ouvrant l'application Discovery+ à l'aide de leur télécommande ou en utilisant la commande vocale « discovery plus » sur leur télécommande Magic de LG.

Discovery+ est offert à partir de 4,99 $ CAN par mois. Une version sans publicité est également offerte pour 6,99 $ CAN par mois.

* Discovery+ est accessible sur les modèles 2018 et sur les modèles de télévisions intelligentes LG les plus récents.

À propos de Discovery, Inc.

Discovery, Inc. (Nasdaq : DISCA, DISCB, DISCK) est un chef de file mondial dans le domaine du divertissement sur la vie de tous les jours. Il offre du contenu inspirant, informatif et divertissant à un public passionné partout dans le monde. Discovery propose plus de 8 000 heures d'émissions originales chaque année et occupe une position de leader dans des genres de contenus très prisés partout dans le monde. Offert dans plus de 220 pays et territoires et dans près de 50 langues, Discovery est une plateforme innovante qui rejoint les téléspectateurs sur tous les écrans. Elle offre les produits TV Everywhere (p. ex. gamme d'applications GO), des services de diffusion en continu directe aux consommateurs (p. ex. Discovery+, Food Network Kitchen et MotorTrend OnDemand), du contenu numérique et social du Group Nine Media, du contenu sur l'histoire naturelle et factuel grâce à son partenariat avec la BBC, ainsi qu'une couverture mondiale du golf grâce à son alliance stratégique avec PGA Tour. Le portefeuille de grandes marques de Discovery comprend Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel et OWN: Oprah Winfrey Network. L'entreprise a également établi des partenariats multiplateformes avec les réseaux Chip and Joanna Gaines et Magnolia Network aux États-Unis, Discovery Kids en Amérique latine, et Eurosport, le principal fournisseur de trois sports de haut niveau d'intérêt local, ainsi que Home of the Olympic Games en Europe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site corporate.discovery.com et suivre @DiscoveryIncTV sur les plateformes sociales.

À propos de Discovery+

Discovery+ est le service de diffusion de documentaires et d'émissions sur la vie de tous les jours en continu par excellence. Il s'agit d'un partenariat historique avec Verizon qui permet à ses clients de bénéficier de certains forfaits de Discovery+ sur Verizon jusqu'à six mois. Discovery+ propose le contenu le plus important jamais offert par un nouveau service de diffusion en continu au moment de son lancement, avec un large éventail de séries exclusives et originales dans des genres populaires et passionnants pour lesquels les marques de Discovery occupent une solide position de chef de file, y compris les genres styles de vie et relations, maison et nourriture, phénomènes paranormaux, aventure et histoire naturelle, ainsi que science, technologies et environnement. Discovery+ propose également une série de documentaires de haute qualité. Pour en savoir plus, visitez le site discoveryplus.com ou trouvez-le sur une variété de plateformes et d'appareils, y compris ceux d'Amazon, d'Apple, de Google, de LG, de Microsoft, de Roku et de Samsung.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et professionnelles d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

