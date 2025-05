DISCOURS DU TRÔNE : UN PLAN ÉCONOMIQUE AMBITIEUX QUI POURRAIT ÊTRE FREINÉ PAR LES RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'IMMIGRATION

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue les orientations présentées aujourd'hui dans le discours du Trône prononcé par Sa Majesté le roi Charles III. Les priorités annoncées, centrées sur le libre marché intérieur, la nouvelle discipline fiscale, la croissance durable, les investissements dans les infrastructures et la défense, ainsi que l'élimination des obstacles qui freinent l'économie canadienne, rejoignent plusieurs des axes stratégiques identifiés par le CPQ pour assurer la prospérité du Québec et du Canada.

« Les orientations présentées aujourd'hui traduisent une volonté claire de remettre la croissance économique et la discipline budgétaire au cœur de l'action gouvernementale. Le renforcement du marché intérieur, l'accent mis sur la productivité, et la volonté d'investir dans des infrastructures stratégiques sont des leviers essentiels pour relancer notre potentiel de croissance. Il est maintenant crucial que ces intentions se concrétisent rapidement en mesures efficaces et prévisibles pour les entreprises. », déclare Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef, du CPQ

Néanmoins, ces actions concrètes se font attendre en ce qui concerne l'immigration. Le CPQ s'inquiète du maintien des restrictions administratives pour l'attraction et la rétention des travailleurs étrangers temporaires. Il y a urgence de mieux arrimer les politiques fédérales aux besoins pressants des entreprises, particulièrement en ce qui a trait à l'immigration économique en région. Cette main-d'œuvre sera également essentielle pour permettre au gouvernement de réaliser les nombreux chantiers annoncés, notamment en matière de logement.

Le CPQ accueille favorablement l'intention du gouvernement fédéral de développer une véritable politique industrielle de défense. Une telle orientation représente un levier économique prometteur pour le Canada, en favorisant des investissements, la création d'emplois hautement spécialisés et le renforcement de chaînes d'approvisionnement locales. En positionnant le pays comme un partenaire fiable auprès de ses alliés, le gouvernement peut conjuguer sécurité nationale et retombées économiques durables, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de la cybersécurité et des technologies de pointe.

Par ailleurs, le CPQ appuie aussi l'objectif du gouvernement de bâtir une économie canadienne unifiée en éliminant les obstacles au commerce interprovincial. Une telle démarche est cruciale pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre et des biens, et pour stimuler l'innovation à l'échelle nationale.

Enfin, le CPQ réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des solutions concrètes visant à améliorer la productivité, à renforcer la résilience économique et à promouvoir l'innovation.

