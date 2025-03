Séisme au Myanmar : des millions d'enfants sont en danger

L'UNICEF appelle à une réponse urgente dans un contexte où les habitations, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures essentielles ont subi des dommages considérables



NEW YORK et BANGKOK et YANGON, Myanmar, le 30 mars 2025 /CNW/ - Des millions d'enfants sont en danger à la suite du tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar le 28 mars et qui met à mal une situation humanitaire déjà désastreuse.

Des millions d’enfants sont en danger à la suite du séisme le plus meurtrier que le Myanmar ait connu depuis des décennies. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

L'UNICEF est profondément préoccupé par la gravité croissante des répercussions de ce séisme sur les enfants et les familles tandis que les besoins ne cessent d'augmenter et que les répliques se poursuivent. L'organisation appelle la communauté internationale à intervenir de toute urgence afin de soutenir les efforts vitaux menés en faveur des enfants et des familles.

« Ce tremblement de terre est un nouveau coup dur pour les enfants au Myanmar, dont beaucoup étaient déjà confrontés à une situation de conflit, de déplacement et de privations », déclare Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF. « En quelques minutes seulement, ils ont perdu leurs proches, leur maison, et toute possibilité d'accéder à des services essentiels. Les besoins sont incommensurables et augmentent d'heure en heure. »

Le séisme et les répliques qui ont suivi ont provoqué d'importantes destructions dans le centre du Myanmar, notamment dans les régions de Mandalay, Nay Pyi Taw, Sagaing, Bago et Shan. Selon les chiffres officiels, plus de 1 600 personnes ont été tuées et plus de 3 400 autres blessées, dont de nombreux enfants - un bilan qui devrait s'alourdir à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent et que l'ampleur de la catastrophe se précise.

Les habitations, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures essentielles ont subi de lourds dégâts, et de nombreuses communautés sont privées d'électricité et de connexion mobile en raison des glissements de terrain et de l'effondrement des routes.

Un grand nombre de familles vivant déjà dans des conditions précaires sont aujourd'hui confrontées à d'immenses difficultés, notamment à un accès limité à l'eau potable, aux soins de santé et aux abris. Les enfants sont parmi les plus touchés : ils sont non seulement exposés à des risques accrus de blessures et de traumatismes, mais sont également susceptibles d'être séparés de leur famille et de perdre le peu de stabilité qu'il leur reste. Les équipes de l'UNICEF sont présentes dans les zones les plus affectées et travaillent avec des partenaires et des intervenants locaux pour évaluer les besoins et apporter une aide d'urgence.

Dans le cadre de son intervention initiale, l'UNICEF est en train de mobiliser 80 tonnes de fournitures vitales, notamment des kits sanitaires, des fournitures médicales, des tentes et des trousses d'hygiène comprenant du savon, des serviettes hygiéniques et des désinfectants, afin que celles-ci puissent être livrées immédiatement aux enfants et aux familles qui en ont désespérément besoin.

« Ce terrible événement survient alors que les enfants au Myanmar vivaient déjà une situation difficile », déplore Catherine Russell. « Tandis que l'UNICEF intensifie son action et que la communauté internationale est en train de se mobiliser, davantage de ressources sont nécessaires de toute urgence afin de sauver et de protéger la vie des enfants et des familles. En parallèle, les acteurs humanitaires doivent pouvoir accéder en toute sécurité et rapidement aux zones touchées de sorte à pouvoir porter secours aux populations qui en ont besoin. »

Le Myanmar est l'une des situations d'urgence humanitaire les plus complexes au monde. Avant même le tremblement de terre, les enfants représentaient un tiers des personnes déplacées et plus de 6,5 millions d'entre eux avaient déjà besoin d'assistance. Pourtant, la réponse humanitaire reste gravement sous-financée, avec moins de 10 % des fonds perçus à ce jour au titre de l'Appel à l'action humanitaire pour les enfants en 2025.

Face à cette situation, l'UNICEF appelle à des financements d'urgence afin de pouvoir intensifier l'aide fournie aux enfants et aux familles touchés par le séisme, notamment ses services d'approvisionnement en eau salubre, de soins médicaux, de protection, de soutien psychosocial et d'éducation dans les situations d'urgence.



