Discours du Trône : réaction du Réseau des SADC et CAE

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau des SADC et CAE est heureux de constater que les orientations du gouvernement fédéral, énoncées hier lors du discours du Trône et de l'allocution du premier ministre Justin Trudeau, ciblent très bien les besoins des collectivités et des entreprises.

Les SADC et les CAE sont à même d'identifier ces besoins et particulièrement pour les entreprises plus vulnérables, les secteurs économiques les plus touchés dans cette crise sanitaire et économique, ainsi que les collectivités rurales et éloignées. L'aide financière pour les accompagner dans la période de relance sera essentielle pour consolider les efforts que ces hommes et ces femmes ont déployés au cours des quatre derniers mois afin d'assurer la survie de leur entreprise.

Dans la livraison du programme FARR (Fonds d'aide et de relance régionale), mis en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, de nombreux projets ont aussi pu se réaliser par les SADC et CAE et les partenaires locaux pour maintenir la vitalité des petites municipalités malmenées par cette crise sans précédent.

De plus, la priorité d'encourager une relance basée sur une économie plus verte, tel que mentionnée par le premier ministre, nous apparaît primordiale.

Selon Daniel Dumas, président du Réseau des SADC et CAE, « Depuis près de 40 ans, les SADC et CAE accompagnent les entrepreneurs dans le démarrage et la croissance de leur entreprise. Au cours des 12 dernières années, nos organisations ont constaté l'effet bénéfique d'une approche de développement durable sur la santé des entreprises et cette pandémie nous a démontré de façon évidente l'importance de la consommation locale. C'est pourquoi nous apprécions les décisions du gouvernement et nous lui assurons toute notre disponibilité et notre efficacité pour l'atteinte de ses objectifs. »



À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

