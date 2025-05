OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) accueille favorablement les priorités énoncées aujourd'hui dans le discours du Trône. Il contient des engagements ambitieux en matière de construction de logements, d'investissements dans les infrastructures, de sécurité publique et de croissance économique. Ces objectifs ne pourront toutefois être atteints que par une coordination mature et pragmatique entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux.

« Comme l'a déjà affirmé le premier ministre, il est temps de bâtir. Mais bâtir une économie canadienne plus résiliente exige d'harmoniser les investissements entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux. Ainsi, les gouvernements municipaux disposeraient des outils nécessaires pour livrer les infrastructures et les logements dont nous avons tant besoin au Canada. Nous amorçons ce que plusieurs décrivent comme la plus grande transformation économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour que ce changement soit réussi, il faut que les gouvernements soient alignés, les ressources coordonnées et les municipalités pleinement outillées pour agir sur le terrain », a déclaré la présidente de la FCM, Rebecca Bligh.

Le discours du Trône traduit une volonté claire d'agir rapidement sur les enjeux prioritaires tels que le logement, les infrastructures et la sécurité publique. La FCM réclame un partenariat fédéral-municipal renouvelé, fondé sur les éléments suivants :

La reconnaissance des municipalités comme partenaires essentiels dans la mise en œuvre des priorités nationales, aux côtés des gouvernements provinciaux et territoriaux ;

La reconnaissance que l'augmentation de l'offre de logements et le rythme de construction reposent sur les capacités locales et les infrastructures de proximité ;

L'harmonisation des ressources existantes entre tous les ordres de gouvernement pour assurer des résultats concrets, visibles et rapides.

Alors que le Parlement reprend ses travaux et qu'un nouveau mandat débute, la population canadienne veut des résultats. Elle s'attend à ce que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir une économie plus résiliente. Elle veut des logements abordables, des infrastructures fiables et des communautés sécuritaires et inclusives. Ces résultats ne se concrétisent pas à Ottawa : ils sont livrés directement sur le terrain par les gouvernements de proximité, auxquels on demande d'obtenir des résultats du XXIe siècle avec des outils obsolètes.

Il est temps de moderniser la façon dont nous collaborons entre ordres de gouvernement. Il faut commencer par un nouveau modèle qui aligne ambition et capacité locales C'est pourquoi la FCM propose un Partenariat national pour la prospérité : un plan coordonné pour aligner les investissements en infrastructures, en logement et en développement économique entre les ordres de gouvernement, afin de livrer des résultats tangibles.

Congrès annuel : Un moment clé pour la collaboration

Alors que le pays traverse un moment critique, le congrès annuel et salon professionnel 2025 de la FCM débute ce jeudi. Il réunira plus de 2 000 leaders municipaux, maires américains, représentants autochtones et ministres fédéraux pour renforcer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement.

Le monde fait face à des défis sans précédent qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité économique et la résilience climatique. Les communautés possèdent les compétences et la détermination nécessaires pour offrir de vraies solutions.

Les municipalités sont prêtes à ouvrir la voie et à livrer les résultats.

La Fédération canadienne des municipalités rassemble plus de 2 000 gouvernements municipaux à l'échelle nationale, représentant plus de 92 % de la population canadienne, dans toutes les provinces et tous les territoires.

