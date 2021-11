OTTAWA, ON, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Le discours du Trône prononcé aujourd'hui représente une ordonnance pleine d'espoir pour le système de santé après 20 mois de pressions sans précédent. L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de constater que la santé et le bien-être collectif de la population canadienne sont des priorités essentielles de cette 44e législature. Maintenant plus que jamais, nous devons prendre des mesures pour bâtir un avenir plus fort et plus sain pour le pays, ce qui implique de restaurer les fondements du système de santé.

Dans le cadre de la reprise après la pandémie, nous devons nous attaquer à la crise des effectifs en santé. Qu'il s'agisse d'améliorer les données que nous recueillons sur les besoins en ressources humaines en santé ou de fournir des fonds pour élargir l'accès aux soins et réduire les retards touchant les chirurgies et d'autres interventions, nous croyons que le gouvernement fédéral peut exercer un solide leadership pour créer un système de santé qui soutient pleinement les fournisseurs de soins et les patients.

Nous nous réjouissons de l'engagement du gouvernement à protéger les travailleurs de la santé, qui se sont battus tout au long de la pandémie pour prendre soin des autres et défendre la santé et le bien-être du public, au prix de grands risques et sacrifices personnels. En d'autres termes, sans travailleurs de la santé, il n'y a pas de système de santé, et ils méritent toute notre reconnaissance, notre soutien et notre protection.

Pendant la reconstruction de notre système de santé, les aspirations zéro émission nette et l'impact des changements climatiques sur la santé doivent être au cœur de nos plans d'avenir. Le démantèlement des obstacles structurels à l'accès à la santé au Canada doit aussi être à la base de nos efforts collectifs portant notamment sur la réconciliation.

Nous savons qu'une collaboration soutenue et une consultation exhaustive sont les meilleurs moyens d'aller de l'avant. Nous sommes prêts à travailler avec le Parlement et, de concert avec nos collègues de la communauté médicale, à fournir l'expertise et le point de vue de première ligne nécessaires pour concrétiser les engagements du discours du Trône d'aujourd'hui.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

