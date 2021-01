C'est un honneur et un privilège pour moi, de participer à cette cérémonie de passation du commandement des Forces armées canadiennes. Je suis ravie de présider cette cérémonie et de pouvoir vivre cette journée toute spéciale avec vous, ainsi qu'avec deux hommes remarquables et leur famille.

Permettez-moi tout d'abord de saluer les membres des Forces canadiennes qui sont devant leur écran, à l'écoute depuis différents endroits du Canada et du monde. Cette année en particulier, vous avez dû répondre à l'appel du devoir et bien au-delà, en venant aider et soutenir les Canadiens dans la bataille contre le virus. Vous vous êtes exposés au risque chaque jour afin de servir la population, tout en étant ralentis par les confinements et les restrictions sanitaires. Les Canadiens ont été rassurés par votre présence « au front ». Nous vous faisons confiance. Pour d'excellentes raisons. Et nous vous remercions. Merci.

La passation de commandement est un événement important dans la vie militaire canadienne. Tous ceux qui font partie des Forces sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Toutefois, pour la plupart des Canadiens, ce n'est pas quelque chose de très connu. Un leader ici qui passe le flambeau à un autre - pas de pause, pas d'interruption de service. Ce service indéfectible continue simplement, demain et après-demain, puis jour après jour, aussi fiable et solide que le Bouclier canadien. Certains pouvoirs changent de mains silencieusement et pacifiquement, et vous êtes tous des témoins de cet événement important aujourd'hui.

En tant que commandante en chef, j'ai le privilège de rencontrer les membres des Forces canadiennes et d'honorer leur dévouement envers notre pays. J'ai vu de mes propres yeux à quel point nos militaires travaillent fort, tant à l'étranger qu'au pays, pour défendre nos valeurs de paix, de liberté et de démocratie.

Je suis particulièrement fière du travail accompli à cet égard par le général Jonathan Vance, le chef d'état-major qui a tenu les rênes de l'institution le plus longtemps dans l'histoire de notre pays. C'est le fils de feu le lieutenant-général Jack Vance, et un fier soldat des Royals ou The Royal Canadian Regiment, dont les honneurs de bataille remontent à la Guerre de 1812.

Le général Vance, comme CED, s'est démarqué, dans son service, par sa compréhension fine des risques de sécurité sur le plan mondial et des menaces auxquelles le Canada et ses alliés font face. Il avait une vision claire de comment traduire des besoins tactiques en objectifs stratégiques étaient nécessaires, et il s'assurait d'avoir une force polyvalente, flexible, capable de répondre aux besoins du gouvernement - peu importe la situation et quel que soit l'endroit.

Avec un mélange d'assurance et d'humilité, le général Vance a fourni des conseils judicieux, il s'est attaqué aux enjeux - y compris aux changements requis au sein des Forces pour y changer les comportements inacceptables - et il a mené les Forces canadiennes à répondre aux nouvelles exigences de l'environnement de guerre d'aujourd'hui, dans un monde où les ennemis invisibles doivent être pris au sérieux, qu'ils soient intérieurs, étrangers ou planétaires, qu'ils soient humains, biologiques ou numériques.

Le général Vance, comme plusieurs, a accompli toutes ses tâches en préservant l'équilibre entre sa vie militaire et sa vie familiale. Il a pu compter sur le soutien de madame Kerry Vance, son épouse, et de leurs enfants, Olivia, Nora, Max, Julia et Mara.

Kerry, tout en menant votre carrière professionnelle et en prenant soin de jeunes adultes et d'un soldat, vous avez toujours partagé vos préoccupations et démontré de la compassion envers nos vétérans et les familles de nos militaires, à chaque mission... à chaque occasion. La vie militaire peut être très difficile, mais vous êtes l'exemple vivant de comment on peut vivre celle-ci de manière efficiente, avec grâce et panache. Merci, Madame.

En passant, le Général Vance ne m'a pas encore confié ses plans pour l'avenir - j'espère qu'il le fera, car j'espère bien rester en contact avec lui. Mais je suis convaincue que, quelle que soit l'institution ou l'organisation avec laquelle il s'associera, il saura se distinguer et contribuera grandement par sa présence.

Général Vance, c'est une nation reconnaissante de vos services qui vous souhaite la meilleure des chances dans vos entreprises futures, quelles qu'elles soient. Meilleurs vœux de succès à vous et à votre famille.

--------------------------

Et maintenant, le flambeau est passé au 20e chef d'état-major de la Défense, l'amiral Art McDonald.

Avant de faire votre éloge, Monsieur, je tiens à préciser que vous n'êtes le premier fils extraordinaire issu de la Nouvelle-Écosse qui porte ce nom. Car il y a un autre Art McDonald, qui a remporté le prix Nobel de la physique en 2015 pour avoir résolu l'énigme des neutrinos solaires. Peut-être s'agit-il d'un nom ordinaire dans le coin du pays dont vous êtes originaire, mais il n'y a rien d'ordinaire dans le fait de réussir.

Voici deux personnes exceptionnelles à la tête de deux équipes exceptionnelles. Et je tire une certaine fierté de vous connaître, tous les deux.

Amiral, en tant que chef d'état-major de la défense, vous serez appelé à diriger l'une des forces armées les plus agiles du monde. Vous deviendrez également le principal défenseur des valeurs canadiennes partout où nos troupes sont déployées, et vous serez l'une des voix les plus importantes pour défendre la paix et la sécurité. Vous incarnerez notre engagement profond envers le bien collectif, d'un océan à l'autre et aux quatre coins du monde.

Nous nous sommes déjà rencontrés à quelques reprises déjà, notamment depuis que avez pris le commandement de la Marine royale canadienne en juin 2019. Je connais également de nombreuses personnes qui vous connaissent, et j'aimerais vous faire part de certaines des informations que j'ai entendues.

Dans la Marine, on vous perçoit comme le leader et le joueur d'équipe par excellence, Amiral. On m'a dit que vous étiez capable d'avoir des conversations officielles, efficientes, de façon appropriée, tout en laissant savoir aux gens qui sont sous vos ordres ce qui est exactement attendu d'eux. Les faits comptent pour vous. Vous ne les cachez pas. Je ne pourrais être plus d'accord (avec vous).

Parlant de faits, en voici d'autres que j'ai glanés sur vous.

Je sais, de fait, que vous avez travaillé fort pour améliorer les processus d'embauche de la Marine.

Par exemple, vous avez contribué à créer des postes dans la réserve - des emplois comme les CyberWarriors - pour embaucher des jeunes possédant des habiletés spéciales. En plus d'augmenter les effectifs, cela atteint deux objectifs majeurs : (1) répondre aux besoins d'expertise en cybersécurité, toujours plus complexes et changeants, du monde actuel; et (2) donner aux jeunes gens ainsi qualifiés la possibilité de devenir des marins à temps partiels et des officiers de la réserve de la Marine en restant compétitifs dans le monde civil dans leurs domaines professionnels respectifs. C'est une idée brillante.

De fait, je sais aussi que vous avez été un champion des plus enthousiastes de plusieurs initiatives visant à augmenter la diversité. Je pense notamment aux cadets de la Marine s'adressant aux jeunes autochtones en Colombie-Britannique et au succès remarquable des efforts de recrutement « HMCS York Reserve » à Toronto, pour ne nommer que celles-là.

Cette façon proactive de penser, lorsqu'elle servira effectivement l'entièreté des Formes armées dont vous avez désormais la responsabilité, en fera un milieu plus inclusif. C'est ce que je souhaite : une force plus inclusive et plus représentative de la société canadienne qu'elle protège.

Je transmets d'ailleurs mes meilleurs vœux et mes remerciements à Sabine, votre épouse, pour le rôle exigeant qu'elle a accepté, à vos côtés.

Comme vous le voyez, je porte l'uniforme et je ne pourrais être plus fière d'appartenir à la grande famille militaire. Je porte fièrement les ailes de ma profession et je chéris mon appartenance à la famille militaire. Ce qui est important pour elle l'est aussi pour moi.

Vous savez probablement déjà, Amiral McDonald, que le chef d'état-major sert également d'aide de camp au gouverneur général. Et cela ne veut pas seulement dire que vous porterez maintenant les Aiguillettes d'or et que nous nous rencontrerons régulièrement. Cela signifie aussi que nous servirons nos militaires ensemble. J'ai hâte de travailler avec vous, de visiter nos troupes et de les voir en action, et de reconnaître l'excellence dans les rangs et à tous les niveaux.

En ce jour spécial, je ne peux penser à un meilleur candidat que vous, Amiral Art McDonald, pour prendre la relève du général Jonathan Vance et pour faire avancer nos Forces et réaliser la mission du Canada au pays et autour du monde.

Vous avez toute ma confiance et je sais que vous ferez un travail fantastique.

Fair winds and following seas.

En terminant, permettez cette salutation tirée du jargon des Forces aériennes - Godspeed, Sir!

Julie Payette

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1976 (cell), [email protected]

