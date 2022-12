DISCOURS D'OUVERTURE : LE PREMIER MINISTRE A DES AMBITIONS ÉCONOMIQUES EN PHASE AVEC LES DÉFIS ACTUELS SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du discours d'ouverture cet après-midi, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) épouse les nombreux objectifs du premier ministre du Québec François Legault. À plusieurs reprises, il a évoqué son désir de rendre le Québec plus prospère notamment en augmentant la capacité énergétique et en réduisant l'écart de richesse qui existe avec nos voisins.

« On veut travailler en collaboration avec le gouvernement pour rendre nos entreprises encore plus productives. Depuis de nombreuses années, nous sommes en mode solution pour les aider à être plus efficaces et à rendre l'économie du Québec encore plus verte et compétitive. Nous poursuivrons le travail », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ a également apprécié la volonté d'accroître l'achat local et d'investir encore davantage dans la bioénergie, l'éolien, etc. Le Québec a le potentiel d'être un leader de l'économie verte en développant entre autres l'acier et l'aluminium verts, nos ressources naturelles comme la forêt, etc.

L'immigration pour aider le Québec à être prospère

Le CPQ est tout à fait d'accord avec l'orientation du gouvernement d'attirer davantage d'étudiants étrangers, en plus d'accueillir une immigration économique de plus en plus francophone. Toutefois, il ne faudrait pas pénaliser les talents allophones qui sont recherchés dans plusieurs secteurs d'activités clés comme les technologies de l'information et les jeux vidéo.

« On est sensible à la situation du français au Québec, mais il ne faut pas écarter de bons candidats à l'immigration sur ce seul critère. La connaissance de plusieurs langues dont le français est un atout dans une économie mondialisée. Il faut plutôt travailler sur les ressources en francisation pour bien les aider à s'intégrer ici. Nous avons confiance qu'il est possible de concilier besoins du marché du travail et protection de la langue française », ajoute M. Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

