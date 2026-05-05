Discours d'ouverture de la session parlementaire : des priorités économiques claires et bienvenues, mais le gouvernement sera jugé sur sa capacité à livrer des résultats

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - À la suite du discours d'ouverture de la session parlementaire prononcé par la première ministre Christine Fréchette, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) souligne certaines avancées, tout en appelant le gouvernement à livrer des résultats concrets et ambitieux pour soutenir la compétitivité des entreprises.

Le CPQ accueille positivement les ajustements annoncés au Programme de l'expérience québécoise (PEQ), qui vont dans la bonne direction. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, il sera toutefois essentiel d'aller plus loin, notamment en révisant les seuils d'immigration afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Par ailleurs, le CPQ accueille favorablement la volonté gouvernementale d'alléger le fardeau réglementaire, rappelant que c'est une demande formulée a de nombreuses reprises par le milieu des affaires. Les entreprises s'attendent désormais à des résultats tangibles, c'est à ce niveau que le gouvernement sera jugé.

Le CPQ salue également les intentions du gouvernement en matière de marchés publics, notamment pour favoriser une plus grande participation des entreprises québécoises. Ces initiatives peuvent contribuer à renforcer l'économie locale et à soutenir l'innovation.

Enfin, si le CPQ apprécie la vision exprimée à l'égard des PME, il rappelle que les grandes entreprises jouent elles aussi un rôle structurant dans l'économie québécoise. Elles doivent pleinement faire partie des solutions mises de l'avant, tant pour stimuler la croissance que pour assurer le rayonnement du Québec à l'international.

« Le discours trace des pistes intéressantes, mais le Québec ne peut pas se permettre de ralentir dans le contexte économique difficile: il faut aller plus loin pour répondre à la rareté de main-d'œuvre, réduire de façon tangible le fardeau réglementaire et s'assurer que les mesures économiques bénéficient à l'ensemble des entreprises, des PME aux grandes entreprises. C'est à ces conditions que nous pourrons renforcer durablement notre compétitivité et notre attractivité », a déclaré Michelle Llambias Meunier, présidente et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement afin de faire progresser des solutions concrètes au bénéfice de l'ensemble des entreprises et de l'économie québécoise.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825