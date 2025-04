Imperial Tobacco Canada plaide en faveur de l'accès aux thérapies de remplacement de la nicotine aux endroits où les adultes se procurent des cigarettes pour les aider dans leur démarche d'abandon du tabac

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) a soumis la semaine dernière une réponse à la consultation concernant le projet de Lignes directrices de Santé Canada sur les ajouts à la liste des schémas posologiques des thérapies de remplacement de la nicotine (le « projet de lignes directrices »). Le projet de lignes directrices définit les critères d'ajout de nouveaux produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) à une liste de formats de produits pouvant être commercialisés dans tous les points de vente au détail, y compris les lieux où les cigarettes sont vendues. Cependant, elle est imparfaite, car elle exige des TRN non répertoriées qu'elles prouvent qu'elles ne seront pas utilisées à mauvais escient par des non-fumeurs, ce qui est une norme presque impossible à respecter. Cela décourage la mise au point de TRN innovantes nécessaires au soutien des fumeurs et pourrait exacerber le marché illicite de produits tels que les sachets de nicotine.

« L'arrêté ministériel et le projet de lignes directrices ne parviennent pas à protéger véritablement les jeunes. Une meilleure approche consisterait à interdire la vente aux mineurs dans tous les circuits, plutôt que de créer une division arbitraire des schémas posologiques des TRN », affirme Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'ITCAN. En octobre 2023, ITCAN a lancé ZONNIC, le premier sachet de nicotine approuvé par Santé Canada destiné aux fumeurs désireux de renoncer au tabac. Toutefois, un arrêté ministériel promulgué par l'ancien ministre de la Santé, Mark Holland, le 28 août 2024, a remis en cause la valeur de cette mesure. Il a alors insisté (en absence de preuve) sur le fait que l'arrêté ministériel protégerait les jeunes, mais celui-ci ne contient aucune disposition relative à la protection effective de ces derniers. ITCAN estime qu'il est effectivement essentiel de protéger les jeunes. Or, l'ordonnance actuelle non seulement néglige ce but, mais elle compromet également les objectifs de santé publique du Canada en matière de réduction des taux de tabagisme.

Il est important que la réglementation trouve un équilibre permettant d'éviter l'essor d'un marché illégal, d'aider les adultes dans leurs efforts de sevrage tabagique et de protéger les jeunes. « Tous les produits de désaccoutumance au tabac devraient être réglementés de la même manière et se fonder sur des données scientifiques et factuelles robustes. Les sachets de nicotine ne présentent pas davantage de risques que toute autre TRN lorsqu'ils sont utilisés comme prévu. Ce n'est pas ainsi que l'on élabore une bonne politique de santé publique », ajoute M. Gagnon. Malheureusement, tout ce que l'arrêté ministériel a réussi à faire est de stimuler la vente de sachets de nicotine illégaux et dangereux et de rendre plus difficile le sevrage tabagique pour les fumeurs.

Dans sa soumission, ITCAN insiste sur la nécessité de remplacer la division actuelle des TRN de l'arrêté ministériel par une interdiction claire, non discriminatoire et applicable de la vente de ces thérapies aux mineurs. Les données actuelles, notamment la réduction notable du nombre de cigarettes vendues suite à la commercialisation de ZONNIC, soulignent l'efficacité de ces produits en tant qu'aides au sevrage tabagique. Ignorer ces preuves scientifiques pourrait limiter l'accès à des outils essentiels qui contribuent à la cessation du tabac. Si les restrictions sont maintenues, les critères d'inclusion devraient être élargis afin de garantir que tous les produits de remplacement de la nicotine, soumis aux mêmes conditions en matière d'arôme, soient accessibles aux fumeurs dans l'ensemble des points de vente au détail. Au bout du compte, ITCAN souhaiterait que le gouvernement accorde la priorité à la santé publique en reconnaissant et en promouvant des options scientifiquement validées qui soutiennent les fumeurs dans leur démarche visant à arrêter de fumer.

