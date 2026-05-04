La SAAQ met en place une solution temporaire et innovante pour offrir ses services à Saint-Michel-des-Saints

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) met en place une solution temporaire et innovante afin d'assurer la continuité des services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation pour la population de la Haute‑Matawinie et des environs. Cette mesure fait suite à l'interruption, le 15 avril dernier, des services normalement offerts au point de service de la SAAQ de Saint-Michel-des-Saints, qui est attribuable à des enjeux ponctuels de ressources humaines.

À compter du 6 mai, la clientèle de la région pourra effectuer plusieurs transactions grâce à un comptoir virtuel, sur rendez-vous seulement. Comme annoncé précédemment, la reprise des services habituels est prévue à la mi‑juillet.

Horaire du comptoir virtuel :

Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Une ressource du point de service sera sur place pour accueillir les clients et clientes, ce qui leur permettra de se connecter virtuellement pour parler à un préposé ou une préposée d'un mandataire du réseau.

Il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de se déplacer et de s'assurer d'avoir en main l'ensemble des documents requis pour la réalisation de la transaction souhaitée. La liste des documents est indiquée sur le site Web de la SAAQ.

Les services liés aux permis et à l'immatriculation suivants seront disponibles :

Délivrer un premier permis d'apprenti conducteur de la classe 5 seulement;

Délivrer un premier permis de conduire à la suite de la détention d'un permis probatoire;

Renouveler un permis (pièce physique);

Remplacer un permis perdu, volé, mutilé ou non reçu par la poste;

Annuler un permis;

Retirer la classe 6A, 6B, 6C ou 6E;

Vérifier la validité d'un permis;

Annuler, délivrer, remplacer ou renouveler un permis de chauffeur autorisé;

Acquérir un véhicule ou une remorque;

Demander le remplacement d'une plaque personnalisée;

Remplacer une plaque;

Annuler un privilège de circuler (immatriculation);

Délivrer un certificat d'exemption de pneus d'hiver;

Délivrer un certificat d'immatriculation temporaire;

Remiser, déremiser ou mettre au rancart un véhicule;

Délivrer de nouveau un certificat d'immatriculation;

Renouveler une immatriculation;

Réobtenir un privilège de circuler (immatriculation).

Pendant cette période, la SAAQ invite aussi sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent de réaliser, rapidement et en toute autonomie, une vaste gamme de transactions, dont plusieurs peuvent également être effectuées chez les mandataires. Au besoin, l'équipe sur place pourra accompagner la clientèle dans sa transition vers les services numériques.

Pour toute question, la clientèle peut également joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

La SAAQ et la Chambre de commerce de la Haute‑Matawinie sont conscientes que cette fermeture temporaire pourrait occasionner certains inconvénients et remercient d'avance la population pour sa compréhension et sa collaboration.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541