Les travaux se poursuivent au Centre de services de Donnacona

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population que la fermeture temporaire du Centre de services de Donnacona se poursuit. La date officielle de réouverture sera communiquée dès que possible.

Rappelons que le centre de services est fermé depuis le 20 avril en raison d'une infiltration d'eau. La fermeture est nécessaire pour permettre la réalisation de travaux majeurs ne pouvant pas être effectués en présence du public, notamment pour des raisons de sécurité.

Pendant cette période, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent de réaliser, rapidement et en toute autonomie, une vaste gamme de transactions.

Les clientes et clients désirant être servis en personne doivent se rendre à l'un de ces points de service après avoir pris connaissance de l'horaire :

Pour toute question, la clientèle peut également joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

Consciente des inconvénients que cette fermeture temporaire peut occasionner, la SAAQ remercie la population de sa compréhension et de sa collaboration.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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