Diminution de 50% des tarifs pour les cafés-terrasses sur le Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les mesures d'urgence liées à la pandémie ont pris fin, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pose un geste fort afin de soutenir la vitalité commerciale en adoptant une nouvelle tarification simplifiée des cafés-terrasses situés sur le domaine public qui sera dorénavant basée sur la superficie occupée plutôt que sur l'évaluation foncière et qui sera abaissée de 50% par rapport aux tarifs réguliers de 2019.

L'arrondissement continue de soutenir les restaurants et les bars qui contribuent au dynamisme économique et à la qualité de vie de l'arrondissement. La baisse des tarifs réguliers pour les terrasses est une mesure de soutien durable et complémentaire à l'assouplissement réglementaire qui permet, depuis 2021, un plus grand nombre de terrasses sur le territoire.

À preuve, le nombre de terrasses a presque doublé au cours des dernières années passant de 90 en 2019 à 170 cette année. « Les retombées positives de ces nouvelles terrasses sur la vitalité de nos rues commerciales nous ont incité à réviser à la baisse notre tarification pour continuer d'encourager l'aménagement de ces terrasses qui sont grandement appréciées des résidents et des visiteurs. Avec ces tarifs simplifiés et diminués de 50%, ce sont près de 500 000$ que l'arrondissement laissera dans les poches des commerçants du Plateau » de déclarer Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

La nouvelle tarification sera également plus équitable puisqu'elle ne sera plus liée à la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière ou à la présence de parcomètres. Les tarifs pour les terrasses sur rue seront dorénavant basés sur une valeur fixe au mètre carré avec un prix différent pour les petites rues commerciales et un autre pour les plus grandes artères qui bénéficient d'un plus grand achalandage et d'heures d'exploitation plus étendues.

Aujourd'hui, la Table de concertation des SDC du Plateau-Mont-Royal se réjouit que l'arrondissement du Plateau ait révisé la méthode de calcul du coût des permis des cafés-terrasses. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'arrondissement afin de rendre plus équitable la tarification des cafés-terrasses comparativement aux arrondissements limitrophes. Nous soulignons l'engagement du maire Luc Rabouin et de son équipe à soutenir nos artères commerciales » souligne Tasha Morizio, directrice générale de la SDC du Boul Saint-Laurent et porte-parole de la table, composé aussi des SDC de la rue Saint-Denis, de la SDC Laurier Ouest et de l'avenue du Mont-Royal.

« Au cœur de la reprise économique de notre industrie, la NABQ a pu s'arrimer avec l'équipe du maire du Plateau Mont-Royal pour faire en sorte de diminuer les frais de permis de terrasse au sein de son arrondissement. Un calcul dorénavant basé sur la superficie utilisée sur l'espace du domaine public ($ /mètre carré) vient donc remplacer l'ancienne méthode basée sur les taxes foncières des immeubles occupés par les entreprises. Cette décision, largement appuyée par les SDC de l'arrondissement, fera en sorte que la facture initialement prévue pour la saison 2023 devrait être réduite de près de la moitié pour nos membres de la NABQ, ce qui se veut un pas dans la bonne direction » fait valoir Pierre Thibault, président et cofondateur de la Nouvelle Association des Bars du Québec.

Faits saillants

Total - 170 commerces avec terrasses sur rue en 2022 :

107 commerçants (63%) auront une baisse de 50% ou plus .

28 commerçants (16%) auront une baisse entre 25 et 50%.

Les revenus prévus en 2023 provenant des cafés-terrasses estimés sur la base des tarifs de 2019 étaient de 1M$. Avec la présente révision tarifaire, ils seront abaissés à 500 000$.

