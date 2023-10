difuze poursuit sa croissance grâce à un appui financier du Fonds de solidarité FTQ

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - difuze, l'un des principaux fournisseurs de services de finition, de doublage, d'accessibilité et de livraison de contenu pour l'industrie audiovisuelle canadienne et internationale, est fière d'annoncer l'acquisition de WANTED! Situé à Toronto, WANTED! est un studio de postproduction sonore qui offre des services d'enregistrement, de montage, de mix et doublage au marché de la production torontoise.

La transaction a été rendue possible grâce à un appui financier du Fonds de solidarité FTQ. Avec plus de 3 700 entreprises partenaires, le Fonds est un des plus grands investisseurs institutionnels auprès des PME québécoises et accompagnera difuze dans sa croissance en tant que partenaire financier établi pour renforcer la viabilité à long terme de l'entreprise québécoise.

En activité depuis 2001, WANTED! jouit d'une solide réputation pour son personnel talentueux, ses studios haut de gamme et son service à la clientèle exceptionnel. En combinant la présence locale et l'expertise de WANTED! avec le large éventail de services de livraison de contenu de difuze, les deux sociétés augmenteront leur capacité pour les clients.

« Avec ce nouveau partenariat, nous bénéficierons de la forte présence de WANTED! à Toronto pour renforcer les liens avec nos clients ontariens », ajoute François Deschamps, président de difuze. « Cette acquisition confirme notre position de leader dans l'industrie audiovisuelle canadienne. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui du Fonds de solidarité FTQ, un investisseur qui a une vision à long terme de notre compagnie, permettant à difuze de poursuivre sa mission auprès des producteurs et distributeurs de contenus canadiens et internationaux. »

« En associant ses forces à celles de difuze, WANTED! sera en mesure de fournir à ses clients des ressources plus importantes pour soutenir leur croissance », indique John deNottbeck, président de WANTED!.

« La croissance d'entreprises culturelles québécoises passe notamment par des acquisitions stratégiques qui renforcent leur position dans le marché. En investissant dans difuze, le Fonds de solidarité FTQ appuie donc la croissance de l'entreprise qui se démarque grâce à des talents uniques, à des technologies propriétaires de pointe et à une grande connaissance de l'industrie », ajoute Daniel Hinse, vice-président, Placements privés et investissements d'impact - Divertissements et biens de consommation, au Fonds de solidarité FTQ.

À propos de difuze

Fondée en 2018, difuze compte plus de 250 employés répartis dans ses bureaux de Montréal et Toronto. L'entreprise met à la disposition de ses clients une offre de service complète, appuyée par une infrastructure des plus robustes, des technologies propriétaires de pointe (difuzego, difuzevox, difuzedub) et une équipe expérimentée. Selon slator.com, difuze fait partie des 100 plus grandes entreprises de son secteur au niveau mondial.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE difuze

Renseignements: Mylène Corriveau, Conseillère marketing et communications, difuze, 514-941-5973, [email protected]; Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, 514 703-5587, [email protected]