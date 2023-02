Difficultés en français : Alloprof développe de nouveaux outils pour mieux accompagner les élèves

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire qui commenceront le 13 février prochain, Alloprof lance deux outils interactifs complètement revampés pour aider les élèves avec la compréhension de lecture et l'orthographe des mots. Ces outils arrivent à point, puisqu'un sondage de Léger révèle que le français est la matière scolaire occasionnant le plus de difficultés aux enfants du primaire et du secondaire. Parmi les parents d'enfants d'âge scolaire québécois sondés, 40 % identifient le français comme la matière générant le plus de défis, bien devant les mathématiques, qui arrivent au deuxième rang, à 18 %.

L'apprentissage au moyen d'œuvres québécoises

Alloprof propose une nouvelle version de son jeu Grimoire qui permet de découvrir et de faire grandir des créatures en répondant à des questions de lecture. Alloprof a amélioré la structure pédagogique du jeu, encore plus attrayant visuellement et amusant, en y ajoutant de nouveaux types de questions interactives qui favorisent une meilleure progression des élèves. Maintenant disponible sur toutes les plateformes, le jeu donne l'occasion aux enfants de faire la connaissance d'auteurs et d'autrices d'ici, comme Simon Boulerice, Gilles Vigneault, Jacques Newashish et Annie Groovie.

« La compréhension de textes est certainement la compétence la plus importante à développer durant le parcours scolaire; quand on a de la difficulté à comprendre un texte, on a nécessairement plus de défis dans toutes les matières », explique Annie Harvey, porte-parole de l'organisme de bienfaisance Alloprof. « On le sait, donner le gout de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge est un gage de réussite scolaire, et le jeu peut être une belle façon d'intéresser les jeunes qui sont plus réticents », ajoute-t-elle.

Un exercice adapté aux plus jeunes

Un nouvel exercice interactif aide aussi les élèves du primaire à être autonomes lors de la révision de l'orthographe des mots de vocabulaire. L'exercice est basé sur une liste créée par Alloprof, l'enseignant ou le parent. Il permet à l'enfant d'écrire les mots qu'il entend sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur en obtenant de la rétroaction lui indiquant si le mot est bien écrit ou non.

Alloprof soutient les parents préoccupés par la persévérance scolaire

À la veille des Journées de la persévérance scolaire, Alloprof tient à rappeler que des dossiers complets sur la persévérance et le décrochage scolaire sont disponibles sur son site Web. Ils sont remplis de trucs pratiques pour les parents, et même les grands-parents, pour aider les enfants tout au long de leur parcours scolaire. Par ailleurs, un sondage réalisé par Alloprof auprès de 350 parents révèle que leur plus grande préoccupation quant au parcours scolaire de leur enfant est la motivation et la persévérance (36 %), suivie du stress et de l'anxiété de performance (25 %).

« Avec la pénurie de main-d'œuvre et l'arrivée de plus en plus de jeunes du secondaire sur le marché du travail, il peut être plus difficile pour certains élèves de bien comprendre la pertinence de terminer leur parcours scolaire, explique Annie Harvey. Nos trucs pratiques et nos services personnalisés permettent justement aux parents de trouver de bonnes réponses aux questions telles que "Mais ça sert à quoi l'école?" ou "Pourquoi j'apprends ça?", de favoriser la persévérance scolaire de leur enfant et de prévenir le décrochage scolaire ».

L'équipe d'Alloprof Parents tiendra d'ailleurs un Facebook Live le 15 février à 20 h pour donner des trucs pour aider les enfants à persévérer et à garder la motivation, et répondre à quelques questions.

Un concours pour encourager les élèves à demander de l'aide

Pour certains jeunes, c'est l'accumulation de petites problématiques et d'incompréhensions qui viennent briser la motivation et suscitent le découragement. Pour les encourager à demander de l'aide et à poser leurs questions scolaires, Alloprof propose le concours Gagner à s'entraider jusqu'au 30 avril prochain. En posant leur question dans sa Zone d'entraide , un forum d'aide ouvert sept jours sur sept et modéré par des professionnels, les élèves peuvent gagner l'une des trois bourses d'études de 500 $.

« Notre Zone d'entraide gagne en popularité auprès des jeunes du Québec depuis son lancement. Elle permet aux élèves peut-être plus gênés de poser leurs questions en toute confidentialité et à d'autres de répondre aux questions qui s'y trouvent. On augmente le sentiment de confiance des jeunes », conclut Annie Harvey.

Voici les différentes ressources disponibles en ligne :

À propos d'Alloprof

Organisme de bienfaisance, Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Durant la dernière année scolaire, l'organisme aura aidé plus de 550 000 élèves, 60 millions de fois. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Rossy, la Banque Nationale, la RBC Fondation, la Fondation Énergie Valero du Canada, la CDPQ, SNC-Lavalin, Hydro-Québec, Rogers et Télé-Québec. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici .

Pour obtenir des visuels ou des vidéos, visitez notre salle de presse.

Veuillez noter qu'Alloprof emploie les règles de l'orthographe rectifiée dans ses communications.

Méthodologie du sondage Léger

Un sondage Web a été réalisé auprès de 1 005 Québécois(es) pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Dans cet échantillon se retrouvent 197 parents d'enfants qui fréquentent présentement une école primaire ou secondaire. Les résultats de ce rapport font état des 197 parents d'enfants d'âge scolaire. Les données ont été collectées du 27 au 29 janvier 2023 et le questionnaire était disponible en français et anglais, au choix des répondant(e)s. Les répondant(e)s proviennent d'un échantillon aléatoire tiré du panel Web de Léger, la plus grande communauté Web à propriété canadienne, qui compte plus de 200 000 personnes à travers le Québec.

Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 197 répondant(e)s est de ± 7,0 %, et ce 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la langue maternelle, de la région et du niveau de scolarité selon le dernier recensement de Statistique Canada, et ce, afin d'assurer un échantillon représentatif de la population à l'étude.

