Difficultés dans la prise de rendez-vous en ligne : la SAAQ accompagne ses clients

QUÉBEC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite rassurer sa clientèle quant au fait qu'il n'y a pas de bris de service et que SAAQclic demeure pleinement fonctionnel. Elle éprouve cependant des difficultés intermittentes avec l'interface de prise de rendez-vous en ligne, une plateforme distincte de SAAQclic.

Cette situation découle d'un problème technique détecté le 22 décembre dans l'interface de prise de rendez-vous, où des disponibilités apparaissaient alors qu'il s'agissait de jours fériés. Dès lors, les clientes et clients qui ont vécu ce problème ont été pris en charge et nos équipes ont travaillé avec le fournisseur de services pour trouver une solution durable et éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Le 30 décembre, en prévision du jour de l'An, la SAAQ a retiré de façon préventive les plages de rendez-vous vacantes des 31 décembre, 2 et 3 janvier afin d'éviter que sa clientèle ne soit confrontée au même problème.

Pendant toute la période des Fêtes, la plateforme de prise de rendez-vous est restée accessible, permettant de réserver des rendez-vous après les jours fériés. Les services en personne ont été offerts selon les heures d'ouverture et les rendez-vous prévus ont été honorés.

Le 5 janvier, le problème lié à la prise de rendez-vous lors de jours fériés a été réglé, mais la SAAQ a par la suite constaté que des difficultés persistaient lors de la prise de rendez-vous dans plusieurs succursales. Une solution temporaire a été mise en place pour minimiser les effets sur la clientèle, un bandeau informatif a été ajouté sur notre site Web et nos équipes techniques poursuivent leur travail pour rétablir la situation.

Dans l'intervalle, les personnes qui rencontrent des difficultés à prendre rendez-vous et qui souhaitent obtenir un accompagnement sont invitées à communiquer par téléphone avec le service à la clientèle au 1 800 361-7620. La SAAQ invite également sa clientèle à privilégier l'utilisation de SAAQclic, qui offre une vaste gamme de transactions et de services en tout temps, sans avoir à se rendre à une succursale.

