FORT FRANCES, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien et Borderland Pride ont dévoilé une nouvelle plaque provinciale reconnaissant un moment important de l'histoire transgenre en Ontario et au Canada. La cérémonie de dévoilement a eu lieu au Musée et centre culturel de Fort Frances pour coïncider avec la Journée internationale de visibilité transgenre.

La nouvelle plaque commémore Dianna Boileau, qui a défié les conventions pour exprimer son identité de genre, et le Dr Harold Challis, le médecin qui a soutenu sa transition sociale à la fin de son adolescence. En 1970, Dianna Boileau est devenue la première Canadienne à bénéficier d'une chirurgie d'affirmation de genre. Elle a ensuite raconté sa vie dans une autobiographie révolutionnaire, publiée en 1972, intitulée Behold, I Am a Woman.

La plaque est installée de façon permanente devant l'hôpital La Verendrye de Fort Frances -- la ville natale de Boileau -- où elle et sa famille auraient rencontré le Dr Challis.

Douglas W. Judson, vice-président de Borderland Pride, a déclaré, « Borderland Pride est fière de commémorer l'histoire de Dianna, qui reflète le parcours et les défis de nombreuses personnes s'identifiant comme LGBTQ2+ dans les communautés rurales et nordiques du Canada. Cette histoire nous rappelle que les personnes LGBTQ2+ viennent de tous les horizons du Canada, qu'elles ont toujours été là et que leur capacité à vivre ouvertement et en toute sécurité dépend souvent de la compréhension et du soutien précoces de quelques alliances clés. Nous sommes particulièrement conscients du fait que nous célébrons cet exemple novateur de solidarité médicale datant des années 1950, alors que les jeunes LGBTQ2+, leurs familles et les soins de réaffirmation du genre sont attaqués de l'autre côté de la frontière, à quelques centaines de mètres de notre plaque ».

Le dévoilement de la plaque provinciale d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du mandat plus vaste de la Fiducie visant à élargir le récit historique et à mettre à jour son programme de plaques provinciales afin qu'il soit plus diversifié et inclusif, respectueux, précis et authentique. Au cours des deux dernières décennies, la Fiducie s'est donné pour priorité de mettre en lumière les communautés marginalisées et sous-représentées dont les histoires ont été occultées de nos livres d'histoire et de nos salles de classe.

John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine otarien, a déclaré, « Le programme de plaques provinciales de la Fiducie commémore des personnes, des lieux et des événements importants de l'histoire de l'Ontario. En concentrant un grand nombre de nos nouvelles plaques provinciales sur des sujets qui sont sous-représentés, le programme de plaques de la Fiducie continue d'évoluer afin de mieux refléter la grande diversité et la complexité du riche patrimoine de notre province ».

La plaque provinciale porte l'inscription suivante :

Dianna Boileau, le Dr Harold Challis et les droits des personnes transgenres

En 1970, Dianna Boileau (v. les années 1930-2014) est devenue la première Canadienne à subir une chirurgie d'affirmation de genre. Le catalyseur de la transition de Dianna est le Dr Harold Challis, un médecin britannique de l'hôpital La Verendrye de Fort Frances, la ville natale de Dianna, qui a une compréhension rare et progressiste du genre pour l'époque. Le Dr Challis a vu Dianna fréquemment dans sa jeunesse et a appris les difficultés qu'elle rencontrait parmi ses pairs. Ses conseils ont aidé Dianna et sa famille dans sa transition pour commencer à vivre ouvertement en tant que femme. En 1970, Dianna a subi une chirurgie d'affirmation de genre à la nouvelle clinique d'identité de genre du Clarke Institute of Psychiatry de Toronto. En 1972, elle a raconté sa vie dans une autobiographie révolutionnaire, relatant ses relations et son parcours médical, mais également les incidents de harcèlement, de discrimination et de mauvais traitements. La tempête médiatique internationale qui a suivi a permis de retracer les difficultés rencontrées par les personnes transgenres à son époque et de donner un visage public à la transition alors qu'il en existait peu. Dianna s'est mariée dans les années 1980 et a disparu de la scène publique. La lutte pour le financement provincial de la transition médicale s'est poursuivie jusqu'en 2008. Elle a contribué à unifier et à orienter le mouvement trans en Ontario pour les décennies à venir. En racontant publiquement son histoire, Dianna a contribué à faire connaître les droits des personnes transgenres et la transition médicale.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

