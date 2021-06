« Diane est reconnue pour son leadership rassembleur et son habileté à faire décoller les ambitions et atterrir les idées. Son expérience dans le numérique et dans la transformation du secteur financier s'ajoute de façon complémentaire aux expertises de notre équipe », souligne Mme Béïque.

Au cours de sa carrière, Mme Lafontaine s'est notamment démarquée par sa capacité à définir une vision stratégique des communications et du marketing afin de soutenir le développement et la croissance des affaires. De 2011 à 2019, elle a agi comme vice-présidente adjointe en marketing et communications chez Sun Life, un chef de file mondial dans les services financiers. Avec ses équipes, elle a fait évoluer la fonction marketing et communication pour la rendre plus analytique et stratégique, permettant de repositionner la marque et prendre une position de leader au Québec. De 2016 à 2019, on lui confie le mandat pancanadien d'établir une vision numérique pour la division des Régimes collectifs de retraite et de transformer l'expérience-client, ce qui a été accompli avec succès.

Pendant 12 ans dans divers rôles de leadership à Radio-Canada et RDI, elle a dirigé la planification et l'exécution de campagnes publicitaires et d'image de marque d'envergure, en plus de voir au lancement de la plateforme Tou.TV. Elle a également aidé l'organisation à naviguer divers temps forts dont les attentats du 11 septembre 2001. Au cours de son mandat de 1999 à 2011, plusieurs exécutions de création ont été primées au PROMAX-BDA à Los Angeles et New York. Enfin, Mme Lafontaine a aussi travaillé à l'Agence spatiale canadienne où elle était responsable de la gestion des communications pour la première mission spatiale de l'astronaute Julie Payette et des relations médias lors du lancement du premier module de la Station spatiale internationale (en Russie).

« C'est impressionnant ce que l'équipe du Fonds a réussi à accomplir depuis sa création. Ils ont accéléré la réalisation des rêves de plusieurs entreprises et facilité l'épargne et la retraite d'un grand nombre de travailleuses et travailleurs. Et ce, grâce à la détermination et la complicité d'un réseau unique et essentiel dans nos régions. Leur façon de placer l'humain et l'impact au cœur de leurs décisions est en harmonie avec mes valeurs. Plus que jamais, on comprend que nos choix doivent avoir un double impact : bon pour les affaires et bon pour le monde. Et le Fonds, c'est tout ça et plus encore! », déclare Diane Lafontaine.

L'engagement de Mme Lafontaine à faire valoir l'importance de la diversité en affaires prend aussi forme autrement. Elle est impliquée comme leader au sein de l'Effet-A, qui propulse l'ambition des femmes. Elle est également coach et complice du Groupe 3737, moteur de développement économique par et pour la diversité incluant les communautés noires d'ici. Active en gouvernance depuis 15 ans, elle siège au conseil d'administration du Collège des administrateurs de sociétés (CAS) et de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Mme Lafontaine détient le titre d'Administratrice de sociétés certifiée (ASC et C.Dir) de l'Université Laval. Elle est également diplômée de l'École nationale d'administration publique (ENAP) et de l'Université d'Ottawa en communications et en biologie.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

