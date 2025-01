TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), Anne Martin-Vachon, et la présidente-directrice générale du CCCD, Diane J. Brisebois, annoncent aujourd'hui que Mme Brisebois prendra sa retraite en 2025, après plus de 30 ans à la tête de l'association.

« Il s'agit d'une occasion, pour le CCCD et pour moi, de nous concentrer sur la façon dont nous pouvons contribuer le mieux possible au dynamisme de notre organisation dans les mois et les années à venir, tout en donnant au comité spécial du conseil d'administration le temps de trouver un nouveau ou une nouvelle PDG. Je suis reconnaissante pour les décennies que j'ai passées à m'impliquer avec le CCCD, et c'est avec plaisir que j'aiderai le conseil d'administration à assurer une transition en douceur », a déclaré Mme Brisebois.

Au cours des 30 années où elle a été présidente-directrice générale du CCCD, Diane J. Brisebois a renforcé l'organisation, laissant une base solide sur laquelle la personne qui lui succédera pourra s'appuyer. Sous sa direction, le CCCD a joué un rôle essentiel en soutenant le milieu du commerce de détail et en conseillant les gouvernements pendant la pandémie de COVID-19. Au sortir de cette crise, le CCCD s'est appliqué à toujours mieux servir ses membres et la communauté du détail dans son ensemble.

En cours de route, Mme Brisebois a également modernisé l'association, a bâti une équipe qualifiée et respectée d'un océan à l'autre et a fait de l'association la Voix des détaillantsMC la plus respectée et la plus crédible du secteur du détail.

Anne Martin-Vachon, la présidente du conseil d'administration, a déclaré que le CA est reconnaissant pour les états de service extraordinaires de Diane, à la fois envers le CCCD et envers la communauté du détail : « Elle est une défenseure acharnée de tous les détaillants et veille constamment à ce que l'association présente un front uni pour assurer le succès des détaillants, petits et grands. Sa capacité à travailler avec un large éventail de parties prenantes, en établissant continuellement des partenariats stratégiques, a fait en sorte que le CCCD a aujourd'hui plus d'influence que jamais. »

« Le conseil d'administration et l'équipe du CCCD sont extrêmement fiers de son travail. La personne qui deviendra PDG de l'association aura le privilège de travailler avec une équipe très solide pour assurer un bel avenir à tous nos détaillants », a poursuivi Mme Vachon.

« Il est important de poursuivre sur notre lancée, a ajouté Diane J. Brisebois. Je suis fière de ce que notre équipe a accompli et je suis déterminée à faire progresser l'organisation jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Et je sais que le prochain PDG apportera une nouvelle perspective et une énergie renouvelée pour assurer le succès de l'organisation. »

Un comité spécial du conseil d'administration supervisera le processus de sélection en collaboration avec une agence de recrutement afin d'attirer les meilleurs candidats susceptibles de présenter une expérience exceptionnelle dans la direction d'une organisation agile et d'avoir des compétences remarquables dans les domaines des affaires, des affaires publiques et des communications. Le CA demeurera concentré sur la recherche d'un successeur qui puisse continuer de faire du CCCD une organisation encore plus pertinente pour le secteur du détail dans les années à venir. L'objectif global du CA est d'assurer une transition en douceur alors qu'il entame le processus de renouvellement de la direction.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. commercedetail.org

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]