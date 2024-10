Mme Cooper était auparavant présidente et chef de la direction des activités de distribution commerciale de GE Capital et administratrice de GE Company. Elle a aussi dirigé les activités de financement des équipements et de financement des franchises de GE Capital et a occupé des postes de direction dans les domaines du financement des franchises, de l'immobilier et du crédit à la consommation chez GE. Mme Cooper est actuellement membre du conseil d'administration et présidente du comité de surveillance des risques et des capitaux de la filiale américaine de BMO, BMO Financial Corp, membre du conseil d'administration de BMO Bank N.A. et membre du conseil d'administration et présidente du comité des risques de StoneX Group. Mme Cooper est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Baker.

M. McManus est chef de la direction de Polycor Inc, un leader mondial de l'industrie de la pierre naturelle. Auparavant, il a été directeur général et chef de la direction de Uni-Select, après avoir été président et chef de la direction de Stella-Jones pendant de nombreuses années. M. McManus est actuellement membre du conseil d'administration et président du comité de vérification de Metro Inc. M. McManus est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey School of Business de l'Université Western Ontario.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Internet : www.bmo.com X : @BMOMedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834