/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (« Dialogue » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada et obtenu un visa pour un prospectus provisoire modifié (le « prospectus provisoire modifié »), qui modifie le prospectus provisoire déposé par la Société le 8 mars 2021 dans le cadre de son premier appel public à l'épargne d'actions ordinaires (le « placement »).

Tel qu'indiqué dans le prospectus provisoire modifié, le placement consiste en consiste en un premier appel public à l'épargne visant entre 8 333 333 et 11 111 111 actions offertes par Dialogue à un prix par action compris entre 9,00 $ et 12,00 $ pour un produit total brut de 100 millions $ et, si l'option de surallocation est exercée, en un placement secondaire par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs »). Si l'option de surallocation est entièrement exercée, les actionnaires vendeurs recevront un produit brut total d'environ 15 millions $. La clôture du placement devrait avoir lieu dans la semaine du 29 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation conditionnelle de l'inscription des actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto.

Le placement est effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale, RBC Dominion valeurs mobilières, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. à titre de co-chefs de file, et incluant Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine., INFOR Financial Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.

Le prospectus provisoire modifié contient des informations importantes relatives à Dialogue, aux actions ordinaires et au placement et est encore susceptible d'être complété ou modifié. Des copies du prospectus provisoire modifié sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Il n'y aura pas de vente ou d'acceptation d'une offre d'achat des actions ordinaires tant qu'un visa pour le prospectus définitif n'aura pas été délivré.

Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres de Dialogue dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatiques, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans le présent communiqué. Dialogue décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Navaid Mansuri, Directeur financier, [email protected], investors.dialogue.co ; Relations avec les médias, Jean-Christophe de Le Rue, Directeur des relations publiques et gouvernementales, [email protected] / 613-806-0671

Liens connexes

https://www.dialogue.co/