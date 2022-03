Un trimestre record marqué par une hausse de 9,6 M$ des produits récurrents annuels, l'augmentation de la marge brute à 43,5 % et l'intégration de la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet à notre partenariat avec la Canada Vie

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

« L'année 2021 a été une année charnière pour Dialogue, d'abord en raison de notre entrée à la Bourse de Toronto, mais encore plus particulièrement grâce à notre solide croissance, au lancement de notre Plateforme de santé intégréeMC, à l'élargissement de notre offre de services par l'ajout de la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet et à l'expansion de nos partenariats les plus importants », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « En ce début de 2022, nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti de notre empreinte croissante, de nos avantages concurrentiels et de notre notoriété sur le marché afin d'établir Dialogue au rang de première plateforme virtuelle de santé et de bien-être pleinement intégrée, au Canada et à l'étranger. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Nous sommes contents de notre performance record au quatrième trimestre. Nous avons enregistré une solide croissance des produits ainsi que des gains d'efficience continus, ce qui nous a permis de finir l'exercice 2021 sur une bonne note. Notre modèle d'affaires évolue, et nous avons vu une progression soutenue de nos principales mesures d'exploitation. Notre PAPE nous a permis de renforcer notre bilan, de sorte que nous sommes bien positionnés pour réaliser des acquisitions avisées afin de bonifier notre offre. Nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie tout en nous concentrant sur les opportunités importantes de croissance à long terme qui nous attendent. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2021

(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021; à moins d'indication contraire, la période comparative dans chaque cas est le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020, respectivement.)

Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 45,2 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 85,0 M$ grâce à l'obtention de nouveaux clients, dont un détaillant national de marchandises générales, une société nationale du secteur de la rénovation résidentielle, une société mondiale de services-conseils en informatique et en affaires, et un grand syndicat canadien, ainsi qu'à l'élargissement des programmes et à l'ajout de nouveaux services auprès des clients existants.

Au quatrième trimestre, nos produits ont augmenté de 40,6 % d'un exercice à l'autre, s'établissant à 18,9 M$ en raison de la croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe ou issue d'ententes avec des partenaires de distribution stratégiques, et de l'augmentation du taux d'attachement, à mesure que nos clients existants ajoutent de nouveaux services.

Le nombre de membres a dépassé 1,8 million, une augmentation de plus de 900 000, ou 98,0 %, d'un exercice à l'autre, et d'environ 82 000, ou 4,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2021. Plusieurs clients qui se sont abonnés à des services ont choisi de lancer notre plateforme au début de 2022, après la fin du trimestre, en raison d'exigences en matière de planification budgétaire et financière, de sorte que nous avons accueilli 100 000 membres supplémentaires au cours de la première semaine de 2022. Compte tenu du moment de ces ajouts, le nombre de membres a augmenté d'environ 182 000, ou 10,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2021.

Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,50, comparativement à 1,07 à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'ajout de nos services de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») à la plateforme Consult+ de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie »).

sur la Vie (la « Canada Vie »). Les unités membres-services, que nous définissons comme le nombre total de membres multiplié par le taux d'attachement, ont augmenté de 177,6 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à un peu moins de 2,8 millions, comparativement à environ 1,0 million pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse importante confirme le succès de la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant continué de tirer parti de notre Plateforme de santé intégrée MC .

. Une proportion de 56 % des membres directs se sont abonnés à deux services ou plus au quatrième trimestre de 2021. Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus est maintenant de 21 %, comparativement à 14 % à la période correspondante de l'exercice précédent et à 17 % à la fin du troisième trimestre de 2021.

Le taux de rétention net mensuel moyen s'est établi à 102 % au quatrième trimestre de 2021, marquant une nouvelle entrée à la liste des trimestres pendant lesquels le taux de rétention net a dépassé 100 %. En outre, la perte de membres dans les catégories de clientèle « marché intermédiaire » et « entreprises » s'est avérée inexistante.

La marge brute a augmenté pour atteindre 43,5 %, contre 34,8 % au quatrième trimestre de 2020, car le profil de marge inférieur d'Optima a été plus que contrebalancé par un taux d'utilisation favorable ainsi que par la portée accrue de nos services de santé mentale et de notre programme d'aide aux employés (« PAE ») d'un exercice à l'autre.

La perte du BAIIA ajusté[1] s'est chiffrée à 5,7 M$, comparativement à une perte nette de 5,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte est principalement attribuable à la hausse des charges d'exploitation d'un exercice à l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte; ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la marge brute.

La perte nette s'est élevée à 7,1 M$, comparativement à 6,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des charges d'exploitation, partiellement neutralisée par l'augmentation de la marge brute.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 104,3 M$ au 31 décembre 2021, comparativement à 42,1 M$ au 31 décembre 2020. L'augmentation découle du produit net de 90,6 M$ tiré du premier appel public à l'épargne, contrebalancée en partie par les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours de l'exercice.

___________________________ 1. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent communiqué sur les résultats.

Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre de 2021

Dans la foulée du lancement de nos services de TCCi au troisième trimestre, nous avons mis au point une option améliorée, TCCi Plus, proposant les conseils d'un accompagnateur et donnant aux clients et aux membres la possibilité de choisir le niveau de soutien et d'autonomie qu'ils souhaitent obtenir pour améliorer leur santé mentale.

Nous avons lancé en novembre trois nouvelles boîtes à outils d'autosoins dans le cadre de notre programme de TCCi afin de fournir aux participants une couverture encore plus complète. En plus des modules originaux sur la gestion de la dépression et de l'anxiété, les membres admissibles de Dialogue peuvent accéder à des boîtes à outils sur l'anxiété sociale, le divorce et la séparation, ainsi que sur la perte et le deuil.

Le 1 er décembre 2021, nous avons reçu un vote de confiance important de la part de notre plus important partenaire, la Sun Life du Canada , compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life »), qui a augmenté son investissement dans Dialogue en acquérant environ 6 millions d'actions dans le cadre d'une entente privée conclue avec certains tiers. Nous n'avons tiré aucun produit de cette transaction.

décembre 2021, nous avons reçu un vote de confiance important de la part de notre plus important partenaire, la Sun Life du , compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life »), qui a augmenté son investissement dans Dialogue en acquérant environ 6 millions d'actions dans le cadre d'une entente privée conclue avec certains tiers. Nous n'avons tiré aucun produit de cette transaction. Le 2 décembre 2021, nous avons annoncé une entente avec la Canada Vie en vue de mettre notre programme de TCCi à la disposition de tous les utilisateurs de la plateforme Consult+ au Canada , ce qui élargit son offre actuelle de soins primaires et démontre l'attrait de notre Plateforme de santé intégrée MC .

, ce qui élargit son offre actuelle de soins primaires et démontre l'attrait de notre Plateforme de santé intégrée . Après la fin du trimestre, le 11 janvier 2022, nous avons publié notre deuxième rapport annuel sur la position des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé et de soins virtuels, une étude réalisée conjointement avec Environics Research. Parmi les principales constatations, notons que 82 % des travailleurs canadiens conviennent que les employeurs devraient offrir des services de soins virtuels dans le cadre de leurs régimes d'avantages sociaux, et que près de 40 % d'entre eux prévoient utiliser leurs avantages sociaux pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de mieux-être.

Après la fin du trimestre, le 9 février 2022, nous avons annoncé un partenariat élargi avec la Sun Life prévoyant l'ajout de notre PAE et de nos services de TCCi à la plateforme Soins virtuels Lumino Santé à compter du 1 er juin 2022.

juin 2022. Jennifer Buckley s'est jointe à notre équipe de direction à titre de vice-présidente principale des opérations commerciales. Elle était précédemment vice-présidente des ventes et directrice nationale du Canada chez Workday.

s'est jointe à notre équipe de direction à titre de vice-présidente principale des opérations commerciales. Elle était précédemment vice-présidente des ventes et directrice nationale du chez Workday. En 2021, nous nous sommes classés au huitième rang du palmarès canadien Technologie Fast 50 de Deloitte, un programme qui célèbre les réalisations de classe mondiale et l'évolution du secteur canadien des technologies, grâce à une croissance des produits sur trois ans de 4 215 %.

Événements à venir

Neuvième Conférence annuelle des investisseurs institutionnels de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, le 7 avril 2022.

Conférence mondiale sur les soins de santé 2022 de RBC Marchés des Capitaux à New York , les 17 et 18 mai 2022.

, les 17 et 18 mai 2022. Conférence sur la technologie et l'innovation 10.0 de CIBC Marchés des Capitaux à Toronto , les 25 et 26 mai 2022.

, les 25 et 26 mai 2022. 12e Conférence Québec annuelle de la Financière Banque Nationale à Toronto , le 9 juin 2022.

Avis concernant la conférence téléphonique

Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire vidéo en direct qui se tiendra le mercredi 23 mars 2022, à 9 h (HNE). Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière, coprésideront la conférence. Toutes les parties intéressées peuvent participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également disponible sur la page Événements et présentations du site Web de la Société. Des diapositives (accessibles en utilisant l'affichage plein écran) seront présentées durant la conférence. Celles-ci seront également publiées sur le site Web de la Société avant le début du webinaire. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de l'événement pour vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom dont vous pourriez avoir besoin pour participer à la conférence. Les auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires seront transmis par courriel après l'inscription.

Mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de contrepartie éventuelle, les coûts de séparation et le profit ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.

La direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.

Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

BAIIA AJUSTÉ

POUR LES TRIMESTRES ET LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre



2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

















Perte nette

(7 142)

(6 565)

(251 352)

(20 904) (Produits financiers nets) charges financières nettes

(207)

219

(362)

714 Charge d'impôt exigible

36

--

70

-- Économie d'impôt différé

(114)

(229)

(393)

(229) BAII

(7 427)

(6 575)

(252 037)

(20 419) Amortissement des immobilisations corporelles

172

140

519

676 Amortissement des immobilisations incorporelles

377

447

1 502

740 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

152

134

600

505 BAIIA

(6 726)

(5 854)

(249 416)

(18 498) Charge au titre des paiements fondés sur des actions

677

383

2 061

966 Coûts d'acquisition

150

350

380

590 Variation de la juste valeur de l'option de conversion

--

(104)

225 417

(381) Juste valeur des passifs éventuels

193

--

193

-- Coûts de séparation

37

--

37

-- Perte (profit) de change

--

--

87

-- BAIIA ajusté

(5 669)

(5 225)

(21 241)

(17 323)

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs - pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.



DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT NET ET

DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Produits 18 916 275

13 450 370

68 049 313

35 801 572 Coût des services 10 693 090

8 774 648

39 242 644

21 408 622 Marge brute 8 223 185

4 675 722

28 806 669

14 392 950















Charges d'exploitation













Frais généraux et administratifs 8 362 041

6 679 882

32 149 578

20 078 952 Frais de vente et de commercialisation 3 363 330

2 859 778

11 700 157

9 432 924 Frais liés aux produits et au développement 3 248 270

1 430 930

9 515 466

4 715 248 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 676 741

382 701

2 060 636

966 206

15 650 382

11 353 291

55 425 837

35 193 330















Perte d'exploitation (7 427 197)

(6 677 569)

(26 619 168)

(20 800 380)















Autres charges













Variation de la juste valeur de l'option de conversion --

(103 610)

225 416 590

(380 526) (Produits financiers nets) charges financières nettes (207 085)

219 218

(362 138)

713 897

(207 085)

115 608

225 054 452

333 371















Perte nette avant impôt (7 220 112)

(6 793 177)

(251 673 620)

(21 133 751) Charge d'impôt exigible (35 552)

--

(70 466)

-- Économie d'impôt différé 113 968

229 241

392 698

229 241 Perte nette (7 141 696)

(6 563 936)

(251 351 388)

(20 904 510)















Autres éléments de bénéfice global





























Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net













Profit (perte) de change 217 971

(93 871)

752 499

(375 481)















Total de la perte globale (6 923 725)

(6 657 807)

(250 598 889)

(21 279 991)















Perte par action - de base et diluée (0,11)

(0,59)

(4,48)

(1,87)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.



ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020



31 décembre

2021

31 décembre

2020

$

$







Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 104 296 162

42 067 100 Créances clients et autres débiteurs 13 659 453

11 358 615 Actif détenu en vue de la vente --

909 541 Charges payées d'avance 1 811 159

745 673

119 766 774

55 080 929







Immobilisations corporelles 1 136 558

1 019 406 Actifs au titre de droits d'utilisation 1 567 985

1 687 434 Immobilisations incorporelles 5 818 624

5 472 196 Goodwill 6 962 820

3 114 927

135 252 761

66 374 892 Passif





Passifs courants





Dettes fournisseurs et charges à payer 9 533 670

7 489 083 Produits non acquis 67 759

476 619 Passif lié à l'actif détenu en vue de la vente --

430 110 Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer 718 133

1 379 501 Tranche courante de la dette à long terme 400 020

398 020 Tranche courante des obligations locatives 540 894

524 618

11 260 476

10 697 951







Tranche non courante des obligations locatives 911 337

1 086 720 Tranche non courante de la dette à long terme 1 074 053

1 459 407 Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer 1 299 907

523 499 Actions privilégiées de catégorie B rachetables --

82 805 661 Passif d'impôt différé 766 263

976 890 Option de conversion sur les actions privilégiées de catégorie B rachetables --

92 755

15 312 036

97 642 883 Engagements et éventualités













Capitaux propres (déficit)





Capital social 458 961 698

18 890 120 Réserve au titre des capitaux propres 3 513 934

1 777 907 Écart de change cumulé 347 336

(405 163) Déficit (342 882 243)

(51 530 855)

119 940 725

(31 267 991)

135 252 761

66 374 892

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.



TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020



Exercices clos les

31 décembre

2021

2020

$

$ Activités d'exploitation





Perte nette (251 351 388)

(20 904 510) Éléments sans effet sur la trésorerie





Diminution de la contrepartie éventuelle - Optima (358 000)

-- Augmentation de la contrepartie éventuelle - eHH 192 688

-- Radiation des améliorations locatives --

157 715 Économie d'impôt (392 698)

-- Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées 225 416 590

-- Amortissement des immobilisations corporelles 519 122

675 830 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 599 846

504 956 (Produits financiers nets) charges financières nettes (362 138)

713 897 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 502 339

739 873 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 2 060 636

966 206

(22 173 003)

(17 146 033) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation





Créances clients et autres débiteurs (2 300 838)

(7 112 797) Charges payées d'avance (1 065 486)

(151 766) Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 044 587

5 615 788 Produits non acquis (408 860)

447 369 Intérêts payés (128 265)

(64 615) Produits d'intérêts 752 868

--

(23 278 997)

(18 412 054)







Activités d'investissement





Achat d'immobilisations corporelles (651 026)

(780 767) Achat d'immobilisations incorporelles (86 984)

(161 140) Vente de l'actif détenu en vue de la vente 909 541

-- Acquisition d'Optima --

5 000 000 Acquisition de Botfront (291 800)

-- Acquisition d'e-Hub Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise (3 137 531)

-- Paiement au titre de la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition d'Optima Santé globale inc. (1 500 000)

-- Paiement au titre de la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition de Botfront (198 500)

--

(4 956 300)

(5 941 907)







Activités de financement





Émission d'actions 100 008 000

43 235 247 Coûts liés à l'émission d'actions (9 371 189)

-- Options exercées 603 995

-- Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente (430 110)

-- Remboursement sur la dette à long terme (400 020)

(133 330) Remboursement des obligations locatives (698 816)

(417 271) Coûts de transaction --

(500 000)

89 711 860

42 184 646 Incidence de l'écart de change 752 499

(375 481) Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 62 229 062

17 455 205 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 42 067 100

24 611 895 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 104 296 162

42 067 100

