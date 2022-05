La signature d'un contrat historique pour notre PAE, des produits récurrents et répétés annuels de 90 M$ et l'augmentation du nombre de membres au-delà de 2 millions mettent en évidence un autre solide rendement trimestriel

MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

« L'équipe exécute très bien notre stratégie de croissance et construit une plateforme de santé intégrée robuste et unique en son genre qui trouve un vaste écho auprès des clients » a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Au premier trimestre, nous avons continué à gagner des parts de marché grâce à notre PAE virtuel, et plus de 60 % de nos nouveaux clients se sont abonnés à de multiples services. Avec l'acquisition récente de Tictrac, nous ajoutons une composante de bien-être à notre plateforme qui nous permettra d'accompagner plus étroitement les membres dans leur parcours vers une meilleure santé et un plus grand bien-être. Chaque année est pour nous plus stimulante que la précédente, et 2022 ne fera pas exception. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Nous avons passé le cap des deux millions de membres durant le trimestre et nous avons clos la période avec des produits récurrents et répétés annuels de plus de 90 M$. Après avoir conquis plusieurs nouveaux clients importants au cours des deux derniers trimestres, nous avons investi dans nos opérations pour nous assurer d'être en mesure d'offrir, comme toujours, un service hors pair à notre clientèle. Nous sommes bien positionnés pour assurer notre croissance dans l'avenir et nous nous attendons à ce que nos marges et notre levier d'exploitation continuent de s'améliorer au cours des prochains trimestres, ce qui nous place en bonne voie d'atteindre nos objectifs de rentabilité au second semestre de 2023. »

Faits saillants financiers du premier trimestre de 2022

(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2022; à moins d'indication contraire, la période comparative dans chaque cas est le trimestre clos le 31 mars 2021.)

Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 38,4 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 90,3 M$ grâce à l'obtention de nouveaux clients. En plus de la conclusion de l'entente annoncée précédemment avec la Banque Scotia, ces nouveaux clients comprennent également un important détaillant de produits optiques, une grande entreprise de services-conseils en soins de santé, une multinationale de technologie informatique et une société de médias numériques et Internet. Nous avons également assisté à plusieurs élargissements des programmes et à l'ajout de nouveaux services par les clients existants, y compris une importante société de jeux vidéo et un fournisseur mondial de logiciels de commerce électronique.

Au premier trimestre de 2022, nos produits ont augmenté de 35,8 % d'un exercice à l'autre, s'établissant à 20,7 M$ en raison de la croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe ou issue d'ententes avec des partenaires de distribution stratégiques, et de l'augmentation du taux d'attachement, à mesure que nos clients existants ajoutent de nouveaux services.

Le nombre de membres a atteint plus de 2,0 millions, une augmentation de près de 800 000, ou 61,4 %, d'un exercice à l'autre, et d'environ 200 000, ou 10,7 %, par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,51, comparativement à 1,08 au premier trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison de l'ajout de nos services de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») à la plateforme Consult+ de la Canada Vie.

Les unités membres-services, que nous définissons comme le nombre total de membres multiplié par le taux d'attachement, ont augmenté de 125,6 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à un peu moins de 3,1 millions, comparativement à environ 2,0 millions pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Cette hausse importante confirme le succès de la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant continué de tirer parti de notre Plateforme de santé intégrée MC .

. Une proportion de 61 % des membres directs se sont abonnés à deux services ou plus au premier trimestre de 2022. Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus s'établissait à 22 % à la fin du premier trimestre de 2022, comparativement à 16 % à la période correspondante de l'exercice précédent et à 21 % à la fin du quatrième trimestre de 2021.

Le taux de rétention net mensuel moyen s'est établi à 101 % au premier trimestre de 2022, marquant une nouvelle entrée à la liste des trimestres pendant lesquels le taux de rétention net a dépassé 100 %. Au cours de la période, nous avons enregistré un faible taux de désabonnement d'environ 0,24 %, ou 4 400 membres, dans nos catégories de clientèle « marché intermédiaire » et « entreprises ». En outre, nous avons annoncé et appliqué des hausses tarifaires à plusieurs de nos clients qui ont été renouvelés au début de l'exercice.

Notre marge brute a augmenté pour s'établir à 42,3 %, comparativement à 41,5 % au premier trimestre de 2021 en raison des efficiences réalisées dans le cadre de notre exploitation, principalement grâce à l'adaptation continue de nos services de santé mentale et de notre programme d'aide aux employé(e)s (« PAE »), ainsi qu'à la migration des clients d'Optima vers notre PAE. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par le calendrier des investissements nécessaires à l'intégration de plusieurs clients importants prévue au deuxième trimestre de 2022, qui sont effectués avant la comptabilisation des produits tirés de ces clients.

La perte du BAIIA ajusté 1 s'est chiffrée à 5,7 M$, comparativement à une perte de 5,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse prévue des charges d'exploitation d'un exercice à l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte; ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la marge brute.

s'est chiffrée à 5,7 M$, comparativement à une perte de 5,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse prévue des charges d'exploitation d'un exercice à l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte; ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la marge brute. La perte nette s'est chiffrée à 7,1 M$, comparativement à 231,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à une charge comptabilisée au premier trimestre de 2021 relativement à l'augmentation de l'option de conversion des actions privilégiées de catégorie B à la juste valeur de marché ainsi qu'à une augmentation des charges d'exploitation, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation de la marge brute.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 96,0 M$ au 31 mars 2022, comparativement à 104,3 M$ au 31 décembre 2021. Cette diminution est attribuable aux flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours du trimestre.

_____________________________ 1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent communiqué sur les résultats.

Faits saillants opérationnels du premier trimestre de 2022 et événements postérieurs à la date de clôture

Le 11 janvier 2022, nous avons publié notre deuxième rapport annuel sur la position des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé et de soins virtuels, une étude réalisée conjointement avec Environics Research. Les principales constatations indiquent clairement que les travailleurs canadiens appuient la prestation de services de soins virtuels dans le cadre de leurs régimes d'avantages sociaux.

Le 22 février 2022, nous avons annoncé une entente en vue d'offrir notre PAE virtuel à plus de 38 000 employés de la Banque Scotia à compter du 1 er avril 2022. Il s'agit du plus important nouveau client que nous avons obtenu directement à ce jour pour ce service.

avril 2022. Il s'agit du plus important nouveau client que nous avons obtenu directement à ce jour pour ce service. Le 17 mars 2022, nous avons publié un rapport analysant les répercussions économiques de la télémédecine sur les systèmes de santé canadiens que nous avons commandité conjointement avec la Sun Life. Selon le rapport Economic Impact of Telemedicine in Canada ( Les répercussions économiques de la télémédecine au Canada ), produit par AppEco, il est estimé que les gouvernements canadiens pourraient économiser jusqu'à 1 G$ par année d'ici 2025 grâce à l'adoption de plateformes de télémédecine.

( ), produit par AppEco, il est estimé que les gouvernements canadiens pourraient économiser jusqu'à 1 G$ par année d'ici 2025 grâce à l'adoption de plateformes de télémédecine. Après la fin du trimestre, le 13 avril 2022, nous avons acquis la société Tictrac Ltd. établie à Londres, au Royaume-Uni, pour un montant pouvant atteindre 56 M$ (35 M£), sous réserve de certaines conditions de la clause d'indexation sur le résultat. Tictrac est un fournisseur SaaS offrant une plateforme mondiale relative à la santé et au bien-être qui vise une vie plus saine pour tous. La transaction a été conclue le 30 avril 2022.

Après la fin du trimestre, le 21 avril 2022, nous avons lancé le service Santé mentale+ dans la foulée du succès de nos programmes de TCCi et de gestion du stress et du bien-être. Cette gamme complète de services sera offerte à tous les nouveaux clients ainsi qu'aux clients actuels qui souhaitent faire la transition à partir de leur programme existant.

Nous figurons sur la liste des Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2022MC de Great Place to WorkMD.

Mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, les coûts de séparation et le profit ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.

La direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.

Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

BAIIA AJUSTÉ

POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2022 ET 2021

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

31 mars



2022

2021



$

$









Perte nette

(7 068)

(231 235) Produits financiers nets (charges financières nettes)

(25)

188 Charge d'impôt exigible

--

-- Économie d'impôt différé

(85)

(105) BAII

(7 178)

(231 152) Amortissement des immobilisations corporelles

148

109 Amortissement des immobilisations incorporelles

402

330 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

150

148 BAIIA

(6 478)

(230 565) Charge au titre des paiements fondés sur des actions

568

97 Coûts d'acquisition

94

43 Variation de la juste valeur de l'option de conversion

--

225 417 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle

91

-- BAIIA ajusté

(5 725)

(5 008)

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs - pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2022 ET 2021

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et

les données par action) Trimestres clos les

31 mars

2022

2021

$

$







Produits 20 686

15 238 Coût des services 11 926

8 908 Marge brute 8 760

6 330







Charges d'exploitation





Frais généraux et administratifs 9 445

7 583 Frais de vente et de commercialisation 3 227

2 398 Frais liés aux produits et au développement 2 675

1 987 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 568

97

15 915

12 065







Perte d'exploitation (7 155)

(5 735)







Autres charges





Variation de la juste valeur de l'option de conversion --

225 417 (Produits financiers nets) charges financières nettes (25)

188

(25)

225 605







Perte nette avant impôt (7 130)

(231 340) Charge d'impôt exigible (23)

-- Économie d'impôt différé 85

(105) Perte nette (7 068)

(231 235)







Autres éléments du résultat global





Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net





Profit de change 360

311







Total de la perte globale (6 708)

(230 924)







Perte par action - de base et diluée (0,11)

(3,55)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 MARS 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2022

31 décembre

2021

$

$ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 96 017

104 296 Créances clients et autres débiteurs 15 464

13 659 Charges payées d'avance 1 683

1 811

113 164

119 766







Immobilisations corporelles 1 252

1 137 Actifs au titre de droits d'utilisation 1 404

1 568 Immobilisations incorporelles 5 421

5 819 Goodwill 7 007

6 963 Investissements 1 004

--

129 252

135 253 Passif





Passifs courants





Dettes fournisseurs et charges à payer 9 401

9 534 Produits non acquis 584

68 Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer 760

718 Tranche courante de la dette à long terme 400

400 Tranche courante des obligations locatives 482

541

11 627

11 261







Tranche non courante des obligations locatives 768

911 Tranche non courante de la dette à long terme 974

1 074 Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer 1 378

1 300 Passif d'impôt différé 685

766

15 432

15 312 Engagements et éventualités













Capitaux propres





Capital social 458 983

458 962 Réserve au titre des capitaux propres 4 080

3 514 Écart de change cumulé 707

347 Déficit (349 950)

(342 882)

113 820

119 941

129 252

135 253

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2022 ET 2021

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les

31 mars

2022

2021

$

$ Activités d'exploitation





Perte nette (7 068)

(231 235) Éléments sans effet sur la trésorerie





Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle - eHH 91

-- Économie d'impôt (85)

(105) Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées --

225 417 Amortissement des immobilisations corporelles 148

109 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 150

148 (Produits financiers nets) charges financières nettes (25)

254 Amortissement des immobilisations incorporelles 402

330 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 568

97

(5 819)

(4 985) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation





Créances clients et autres débiteurs (1 804)

(1 240) Charges payées d'avance 128

(455) Dettes fournisseurs et autres créditeurs (133)

2 093 Produits non acquis 516

499 Intérêts payés (30)

(14) Produits d'intérêts 68

--

(7 074)

(4 102)







Activités d'investissement





Investissements (1 004)

-- Achat d'immobilisations corporelles (268)

(187) Achat d'immobilisations incorporelles --

(18) Vente de l'actif détenu en vue de la vente --

910 Acquisition de Botfront --

(292)

(1 272)

413 Activités de financement





Émission d'actions --

100 008 Coûts liés à l'émission d'actions --

(9 371) Options exercées 20

392 Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente --

(430) Remboursement sur la dette à long terme (100)

(100) Remboursement des obligations locatives (213)

(166)

(293)

90 333 Incidence de l'écart de change 360

311 (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (8 279)

86 955 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 104 296

42 067 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 96 017

129 022

