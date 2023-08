Les principaux services numériques de Dialogue ont continué de stimuler la croissance grâce à de nouveaux produits récurrents et répétés annuels nets de plus de 6,7 M$, tandis que la perte du BAIIA ajusté a diminué pour un sixième trimestre consécutif et est demeurée en deçà de 1 M$

MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

« Nous avons de nouveau réalisé une solide performance au deuxième trimestre et nous progressons bien dans l'exécution de notre plan visant à assurer une croissance rentable dans un proche avenir. Nous sommes bien positionnés pour continuer à gagner des parts de marché pour l'ensemble de nos services, ayant conclu des ententes se traduisant par de nouveaux produits récurrents et répétés annuels nets de plus de 6,7 M$ dans nos principales activités numériques, notamment avec plusieurs grandes entreprises clientes, a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. Fait notable, nous avons signé un important contrat de licence avec la Sun Life aux États-Unis, ce qui nous offre de nouvelles possibilités de croissance et nous procure une envergure immédiate dans le plus important marché potentiel au monde au chapitre de la santé et du bien-être. En outre, nous sommes enthousiastes à l'idée de nous allier avec la Sun Life, une société avec laquelle nous partageons un objectif commun, soit d'aider les gens à mener une vie plus saine, et nous prévoyons que l'union des forces de nos deux organisations stimulera l'innovation continue. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Nous avons continué de prendre de l'importance en tant qu'organisation, délaissant une perspective axée sur la croissance à tout prix au profit d'une approche visant à bâtir une entreprise durable afin d'assurer son succès à long terme. Nous avons réalisé de nouvelles efficiences opérationnelles liées aux services aux membres et nous avons réduit nos charges d'exploitation à une proportion de 63 % des produits, comparativement à près de 76 % à la même période il y a deux ans, ce qui s'est traduit par une nouvelle augmentation de la marge brute et nous a permis d'enregistrer une hausse du BAIIA ajusté pour un sixième trimestre consécutif. Nous sommes en très bonne posture pour réaliser notre objectif d'enregistrer un BAIIA positif pour la première fois d'ici la fin de 2023. Il s'agit là pour notre équipe d'un objectif clé dont la réalisation procurera à Dialogue une souplesse appréciable en vue de continuer à innover et à soutenir nos plans de croissance. »

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2023

(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023; à moins d'indication contraire, les périodes comparatives dans chaque cas sont le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022.)

Les résultats présentés ci-dessous pour la période comparable de 2022 ne prennent en compte que nos activités poursuivies et excluent le secteur allemand de la santé et sécurité au travail (« SST »), dont nous nous sommes départis le 31 décembre 2022.

Les produits récurrents et répétés annuels liés aux activités poursuivies ont augmenté de 18,7 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 109,7 M$ au deuxième trimestre de 2023 grâce à l'obtention de nouveaux clients, à l'ajout de services par des clients et des partenaires existants, à des hausses tarifaires ainsi qu'à l'apport de Tictrac. La hausse a été contrebalancée en partie par la perte de clientèle annoncée précédemment au sein d'Optima. Les principales activités numériques de Dialogue au Canada , qui représentent près de 88 % du total des produits récurrents et répétés annuels, ont poursuivi sur leur lancée en affichant une croissance de 36,7 % d'un exercice à l'autre.

, qui représentent près de 88 % du total des produits récurrents et répétés annuels, ont poursuivi sur leur lancée en affichant une croissance de 36,7 % d'un exercice à l'autre. Les produits liés aux activités poursuivies ont augmenté de 17,2 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 25,5 M$ au deuxième trimestre de 2023. Cette hausse s'explique principalement par i) la croissance interne de nos principaux services numériques grâce à une solide augmentation du nombre de membres, ii) l'augmentation du taux d'attachement découlant de l'ajout de services par des clients existants, iii) des hausses tarifaires et iv) l'apport de Tictrac pour un trimestre complet. La croissance globale a été contrebalancée en partie par une diminution des produits d'Optima en raison de la perte de clientèle annoncée précédemment.

Le nombre de membres a augmenté pour s'établir à un peu moins de 2,8 millions au deuxième trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation de près de 447 000, ou 18,6 %, d'un exercice à l'autre. En excluant l'apport de Tictrac, le nombre de membres a augmenté de 20,7 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à environ 2,6 millions.

Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,57 au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 1,52 pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les unités membres-services (« UMS »), que nous définissons comme le nombre total de membres multiplié par le taux d'attachement, ont augmenté de 22,5 % pour s'établir à 4,5 millions au deuxième trimestre de 2023, comparativement à environ 3,6 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant l'apport de Tictrac, les UMS ont augmenté de 24,6 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 4,2 millions. Cette hausse confirme le succès de la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant continué de tirer parti de nos services intégrés.

Une proportion de 38 % des nouveaux clients directs se sont abonnés à deux services ou plus au deuxième trimestre de 2023. Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus s'établissait à 34 % à la fin du deuxième trimestre de 2023, comparativement à 24 % à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le taux de rétention net (« TRN ») sur 12 mois s'est établi à 120 % au deuxième trimestre de 2023 comparativement à 118 % au 30 juin 2022. Au deuxième trimestre de 2023, aucune perte de clientèle n'a été enregistrée dans nos catégories de clientèle directe « marché intermédiaire » et « entreprises », comparativement à une perte de 782 membres au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

La marge brute liée aux activités poursuivies a augmenté pour s'établir à 59,7 % au deuxième trimestre de 2023, comparativement à 48,7 % à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable aux efficiences opérationnelles réalisées, aux hausses tarifaires, à la prise d'ampleur continue de nos services de soins de santé mentale et de notre programme d'aide aux employé(e)s (« PAE »), et à l'intégration des services de bien-être à marge plus élevée de Tictrac.

La perte du BAIIA[1] ajusté liée aux activités poursuivies s'est chiffrée à 0,9 M$ au deuxième trimestre de 2023, comparativement à une perte de 4,5 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution de la perte est attribuable à l'augmentation de la marge brute et à un contrôle rigoureux des coûts, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des coûts attribuable à l'inflation dans l'entreprise.

La perte nette liée aux activités poursuivies s'est chiffrée à 5,8 M$ au deuxième trimestre de 2023, comparativement à 6,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte moins élevée s'explique principalement par l'augmentation de la marge brute et des produits d'intérêts, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'exploitation et des charges d'impôt différé par rapport au deuxième trimestre de 2022.

Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons acquis des certificats de placements garantis à court terme pour un montant de 25,0 M$. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court terme se chiffraient à 54,2 M$ au 30 juin 2023, comparativement à 62,7 M$ au 31 décembre 2022. La diminution au cours du premier semestre de l'exercice est principalement attribuable aux flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation et aux fins du fonds de roulement, ainsi qu'au remboursement sur la dette à long terme et au remboursement d'obligations locatives.

_____________________________ 1. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent communiqué sur les résultats.



Principaux faits saillants opérationnels du deuxième trimestre de 2023 et événements postérieurs à la date de clôture

Nous avons lancé le Résultat de bien-être de Dialogue, un encouragement mensuel qui vise à aider les membres à gérer et à améliorer de façon proactive leur santé et leur bien-être. Le Résultat de bien-être est intégré harmonieusement dans tous les programmes de la Plateforme de santé intégrée MC de Dialogue afin d'améliorer le soutien et d'orienter les membres vers les bons soins au bon moment.

de Dialogue afin d'améliorer le soutien et d'orienter les membres vers les bons soins au bon moment. Nous avons élaboré du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités tournant autour de la nutrition afin d'élargir encore davantage le programme Bien-être de Dialogue. La nouvelle collection d'habitudes saines Bien manger permet aux membres de recevoir des conseils soigneusement sélectionnés et cliniquement vérifiés pour intégrer de saines habitudes alimentaires dans leur routine.

Nous avons tenu la cinquième rencontre annuelle du groupe de réflexion de Dialogue, qui vise à renforcer la résilience par la promotion du bien-être des employés. Cet événement couronné de succès a permis aux hauts dirigeants de diverses organisations clientes qui s'étaient réunis pour l'occasion d'échanger leurs expériences, leurs points de vue et leurs perspectives d'experts.

Pour une quatrième année consécutive, nous avons été nommés parmi les meilleurs lieux de travail par Great Place to Work MD Canada . Cette reconnaissance, fondée sur la rétroaction des employés, permet à Dialogue de se distinguer comme un employeur de choix et d'attirer des personnes talentueuses, en plus de consolider son image à titre d'entreprise dévouée qui sait gagner l'attention et la fidélité des clients.

. Cette reconnaissance, fondée sur la rétroaction des employés, permet à Dialogue de se distinguer comme un employeur de choix et d'attirer des personnes talentueuses, en plus de consolider son image à titre d'entreprise dévouée qui sait gagner l'attention et la fidélité des clients. Le 26 juillet 2023, Dialogue a conclu une entente définitive en vue de son acquisition par la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») pour un montant en trésorerie de 5,15 $ par action ordinaire. Pour de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez consulter notre communiqué de presse à ce sujet. En ce qui concerne la clôture de la transaction et sous réserve de celle-ci, Dialogue demandera que ses actions ordinaires soient radiées de la cote de la TSX et cessera d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Changements au sein du conseil d'administration

Melissa Kennedy, vice-présidente générale, responsable des politiques publiques et première directrice des affaires juridiques à la Sun Life, a quitté ses fonctions au sein du conseil d'administration de Dialogue. La Société n'a pas l'intention de combler le siège au conseil laissé vacant par le départ de Mme Kennedy.

« Ce fût pour moi un plaisir de siéger au conseil d'administration de Dialogue afin de contribuer à sa mission d'aider les Canadiens à améliorer leur santé et leur bien-être, a déclaré Mme Kennedy. La récente annonce de la Société relativement à l'acquisition proposée de Dialogue par la Sun Life représente une étape importante et une occasion emballante pour les deux organisations. En raison de la transaction à venir, le moment était propice pour me retirer du conseil d'administration. Je tiens à remercier son président, mes collègues administrateurs ainsi que l'équipe de direction. »

Événements à venir

19 septembre 2023 - Assemblée extraordinaire des actionnaires pour soumettre à un vote l'acquisition par la Sun Life

Avis concernant la conférence téléphonique

À la suite de l'annonce, le 26 juillet 2023, de la conclusion d'une entente définitive en vue de l'acquisition de Dialogue par la Sun Life, la Société ne tiendra pas de conférence téléphonique à l'intention des analystes.

Mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant le bénéfice net ou la perte nette lié aux activités abandonnées, les (produits financiers nets) charges financières nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant la perte nette liée aux activités abandonnées, les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant la perte nette liée aux activités abandonnées, les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de sortie, les coûts d'acquisition, les coûts de restructuration, les coûts de transaction, la charge au titre des paiements fondés sur des actions, la variation de la contrepartie éventuelle, la radiation et la perte de valeur d'actifs, et le profit ou la perte de change). Le présent communiqué sur les résultats fait aussi référence aux produits récurrents et répétés annuels, au taux de rétention net, aux unités membres-services, au taux d'attachement et au nombre de membres, qui sont des indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de performance utilisés par la Société peuvent être calculés d'une manière différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des indicateurs clés de performance analogues. Ces mesures et les indicateurs clés de performance ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. Nous croyons en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.

La direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.

Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

BAIIA AJUSTÉ

POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2023 ET 2022

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin



2023

2022

2023

2022



$

$

$

$

















Perte nette

(5 757)

(8 387)

(8 412)

(15 454) Perte nette liée aux activités abandonnées

--

1 648

--

2 037 Produits financiers nets

(518)

(169)

(1 020)

(194) Charge d'impôt exigible

17

25

23

48 Charge (économie) d'impôt différé

920

(165)

920

(250) BAII

(5 338)

(7 048)

(8 489)

(13 813) Amortissement des immobilisations corporelles

186

244

344

381 Amortissement des immobilisations incorporelles

491

472

979

841 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

107

160

214

267 BAIIA

(4 554)

(6 172)

(6 952)

(12 324) Charge au titre des paiements fondés sur des actions

1 231

954

2 091

1 522 Coûts d'acquisition

--

541

--

634 Variation de la contrepartie éventuelle

201

43

(245)

134 Coûts de restructuration

260

15

356

15 Coûts de sortie

--

--

4

-- Coûts de transaction

1 989

--

2 112

-- Perte (profit) de change

21

165

(61)

165 BAIIA ajusté

(852)

(4 454)

(2 695)

(9 854)



À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est le premier fournisseur de soins virtuels à recevoir l'agrément de base d'Agrément Canada, une reconnaissance d'un organisme tiers attestant de la sécurité et de la qualité élevée des soins.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET

POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2023 ET 2022

(en milliers de dollars canadiens,

sauf le nombre d'actions et les données par action) Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

2023

2022

2023

2022

$

$

$

$ Activités poursuivies













Produits 25 539

21 791

50 071

41 328 Coût des services 10 294

11 172

20 750

22 696 Marge brute 15 245

10 619

29 321

18 632















Charges d'exploitation













Frais généraux et administratifs 11 630

11 228

20 433

19 400 Frais de vente et de commercialisation 4 064

2 960

8 470

6 323 Frais liés aux produits et au développement 3 658

2 525

6 816

5 200 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 1 231

954

2 091

1 522

20 583

17 667

37 810

32 445















Perte d'exploitation liée aux activités poursuivies (5 338)

(7 048)

(8 489)

(13 813)















Autres charges













Produits financiers nets (518)

(169)

(1 020)

(194)

(518)

(169)

(1 020)

(194)















Perte nette avant impôt liée aux activités poursuivies (4 820)

(6 879)

(7 469)

(13 619) Charge d'impôt exigible 17

25

23

48 Charge (économie) d'impôt différé 920

(165)

920

(250) Perte nette liée aux activités poursuivies (5 757)

(6 739)

(8 412)

(13 417) Perte nette liée aux activités abandonnées --

(1 648)

--

(2 037) Perte nette (5 757)

(8 387)

(8 412)

(15 454)















Perte liée aux activités poursuivies par action - de base et diluée (0,09)

(0,10)

(0,13)

(0,20) Perte liée aux activités abandonnées par action - de base et diluée --

(0,02)

--

(0,03) Perte par action - de base et diluée (0,09)

(0,12)

(0,13)

(0,23)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2023 ET 2022

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

2023

2022

2023

2022

$

$

$

$ Perte nette liée aux activités poursuivies (5 757)

(6 739)

(8 412)

(13 417) Perte nette liée aux activités abandonnées --

(1 648)

--

(2 037) Perte nette (5 757)

(8 387)

(8 412)

(15 454)















Autres éléments de perte globale liée aux activités poursuivies













Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net lié aux activités poursuivies













Profit de change (79)

(18)

(707)

(69)















Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement en résultat net lié aux activités poursuivies













Variations de la juste valeur d'investissements comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global --

--

1 004

-- Perte globale liée aux activités poursuivies (5 678)

(6 721)

(8 709)

(13 348)















Autres éléments de perte globale liée aux activités abandonnées













Profit de change --

(236)

--

(544) Perte globale liée aux activités abandonnées --

(1 412)

--

(1 493)















Total de la perte globale (5 678)

(8 133)

(8 709)

(14 841)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 30 JUIN 2023 ET AU 31 DÉCEMBRE 2022

(en milliers de dollars canadiens) 30 juin

31 décembre

2023

2022

$

$ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 181

62 697 Placements à court terme 25 000

-- Créances clients et autres débiteurs 19 571

17 190 Charges payées d'avance 3 631

2 443

77 383

82 330







Investissement --

1 004 Immobilisations corporelles 787

936 Actifs au titre de droits d'utilisation 570

784 Immobilisations incorporelles 5 358

6 237 Goodwill 24 978

24 586 Actif d'impôt différé 2 642

3 511

111 718

119 388 Passif





Passifs courants





Dettes fournisseurs et charges à payer 16 933

16 724 Produits non acquis 420

912 Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer 1 701

1 425 Tranche courante de la dette à long terme 400

400 Tranche courante des obligations locatives 402

404

19 856

19 865







Tranche non courante des obligations locatives 109

343 Tranche non courante de la dette à long terme 474

707 Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer --

664 Passif d'impôt différé 422

458

20 861

22 037 Capitaux propres





Capital social 462 028

459 962 Réserve au titre des capitaux propres 6 261

6 112 Variations de la juste valeur d'investissements comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (1 004)

-- Écart de change cumulé 819

112 Déficit (377 247)

(368 835)

90 857

97 351

111 718

119 388

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2023 ET 2022

(en milliers de dollars canadiens) 2023

2022

$

$ Activités d'exploitation





Perte nette (8 412)

(15 454) Éléments sans effet sur la trésorerie





Augmentation (diminution) de la contrepartie éventuelle (245)

134 Profit de change latent (61)

-- Charge (économie) d'impôt différé 920

(250) Amortissement des immobilisations corporelles 344

404 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 214

351 Produits financiers nets (1 020)

(194) Amortissement des immobilisations incorporelles 979

906 Paiements fondés sur des actions 2 091

1 522

(5 190)

(12 581) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation





Créances clients et autres débiteurs (1 649)

(4 014) Charges payées d'avance (1 188)

(1 990) Dettes fournisseurs et autres créditeurs 376

381 Produits non acquis (492)

691

(8 143)

(17 513) Activités d'investissement





Achat d'immobilisations corporelles (194)

(419) Achat d'immobilisations incorporelles --

(1) Placements à court terme (25 000)

-- Investissement --

(1 004) Paiement de la contrepartie éventuelle de Tictrac Ltd. (136)

-- Acquisition de Tictrac Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise --

(24 253) Produits d'intérêts reçus 376

222

(24 954)

(25 455) Activités de financement





Unités d'actions liées au rendement réglées en trésorerie --

(172) Options exercées 180

92 Remboursement sur la dette à long terme (233)

(200) Remboursement d'obligations locatives (252)

(512) Intérêts payés (70)

(84)

(375)

(876) Incidence de l'écart de change (44)

613 Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (33 516)

(43 231) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 62 697

104 296 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 29 181

61 065

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Jean Marc Ayas Directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations avec les médias, Jean-Christophe de Le Rue, Directeur principal, Relations publiques et gouvernementales, [email protected] / 613-806-0671