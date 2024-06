Dialogue et Swiss Life Global Solutions s'associent pour créer des solutions d'engagement en santé dans les lieux de travail multigénérationnels

LONDRES, le 20 juin 2024 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. , une plateforme mondiale d'engagement en santé, et Swiss Life Global Solutions , un important fournisseur d'assurance vie, de retraite et de finances, annoncent aujourd'hui le renouvellement et le renforcement de leur partenariat. Cette collaboration aidera Swiss Life Global Solutions à révolutionner son engagement en santé pour ses clients à l'échelle mondiale, en leur permettant d'améliorer la santé et le bien-être de leur personnel, et en développant et maintenant des habitudes de vie plus saines. Ce partenariat marque également une évolution importante dans l'adoption d'un engagement préventif en matière de santé pour les employés de tous les secteurs d'activité, partout dans le monde.

Grâce à ce partenariat renforcé, Swiss Life Global Solutions offrira la plateforme numérique de Dialogue à ses clients, en promouvant des solutions exhaustives d'engagement en matière de santé adaptées à la main-d'œuvre d'aujourd'hui. La plateforme offre des solutions de pointe en engagement et en contenu comprenant des défis individuels et d'équipe, des programmes de santé mentale autoguidés et des des mesures préventives visant à améliorer les habitudes de vie, tout en créant des parcours élaborés pour les membres. La plateforme comprend également des options d'intégration avancées.

En tant que leader mondial en assurance, Swiss Life Global Solutions est à l'avant-plan pour répondre à la sensibilisation grandissante de la santé physique et mentale et à la demande croissante pour la prévention. Des études révèlent que les personnes qui augmentent leur activité physique préviennent des problèmes plus graves, connaissent des taux plus faibles de troubles de santé mentale, réduisent l'incidence des maladies chroniques et améliorent leur bien-être général. La plateforme de Dialogue permet aux personnes d'adopter des habitudes de vie plus saines par étapes personnalisées et mesurables, qui améliorent certains facteurs de notre quotidien tels que le stress, le sommeil et l'activité physique en s'appuyant sur des solutions validées cliniquement. Au travail, il est démontré qu'un mode de vie plus sain réduit l'absentéisme et le présentéisme, améliore la satisfaction au travail et favorise le développement de communautés plus saines et plus résilientes.

« Nous sommes heureux de nous associer à Swiss Life Global Solutions afin d'accroître la mobilisation concernant l'intervention plus hâtive dans le continuum entre la santé et la maladie, permettant aux individus d'être proactifs concernant leur santé et leur bien-être », explique Dre Stephanie Moynihan, directrice médicale associée chez Dialogue. « Ce partenariat permettra d'impliquer les communautés de manière unique et efficace, en soulignant l'importance de la prévention par le développement d'habitudes plus saines. »

La croissance de Dialogue a permis d'améliorer ses capacités d'engagement et d'intégration, ce qui en fait la solution idéale pour les employeurs, les organisations et les assureurs qui cherchent à s'engager plus efficacement auprès de leurs équipes et de leurs clients. Le développement continu de la plateforme de Dialogue, en particulier les parcours disponibles aux membres et du support intégré, permet à Swiss Life Global Solutions d'offrir une valeur encore plus exceptionnelle à ses clients.

« Nous visons à fournir à nos clients les solutions les plus avancées et les plus engageantes pour leurs employés et leur clientèle. La plateforme de Dialogue s'aligne parfaitement avec notre vision, permettant une approche intégrée envers la santé et le bien-être », souligne Michael Hansen, PDG de Swiss Life Network. « Ce partenariat permettra à nos clients d'aider leurs employés à s'engager en faveur de leur santé et de leur bien-être, créant ainsi une main-d'œuvre plus heureuse et en meilleure santé. »

En renforçant leur partenariat, Dialogue et Swiss Life Global Solutions se réjouissent de redéfinir le paysage de l'engagement en matière de santé, en permettant aux individus d'adopter des modes de vie plus sains d'une manière stimulante et innovante.

À propos de Dialogue

Établie en 2016, Dialogue est un leader mondial de l'engagement numérique en matière de santé. En fournissant un accès à la demande à des programmes améliorant la santé et le bien-être, Dialogue vise à apporter des changements de comportement significatifs à ceux qui en ont le plus besoin - à la fois au travail et en dehors -- par l'intermédiaire des assureurs, des employeurs et des organisations qui ont intérêt à mobiliser leurs employés, leurs membres et leurs familles.

La plateforme numérique d'engagement en matière de santé de Dialogue est un outil révolutionnaire qui non seulement promeut la santé et le bien-être, mais positionne également les organisations de manière stratégique au centre du parcours de santé de leurs employés et de leurs clients. Conçue pour les assureurs, les entreprises de services financiers, les détaillants, et toute organisation cherchant à approfondir ses relations avec ses clients, notre plateforme promeut le bien-être comme un puissant outil d'engagement, permettant une meilleure connexion, fidélisation, acquisition et accroissement de la valeur pour les clients.

À propos de Swiss Life Global Solutions

Une équipe mondiale d'experts

Située dans les principaux centres financiers d'Europe et d'Asie, notre équipe de 200 spécialistes est reconnue pour ses compétences en matière d'assurance transfrontalière. Nos solutions couvrent actuellement plus de 80 pays et nous continuons à accroître notre présence pour répondre aux besoins de nos clients qui se trouvent dans le monde entier. Nous travaillons en partenariat avec les institutions financières et juridiques les plus prestigieuses pour offrir des solutions d'assurance de haut niveau. Grâce à notre attention aux détails et à notre service à la clientèle exemplaire, nous assurons la protection financière de nos clients et les aidons à atteindre leurs objectifs. Plus important encore, nous veillons à ce qu'ils aient la liberté de vivre une vie autodéterminée.

Solutions globales d'avantages sociaux : pour des employeurs plus attrayants

Nous aidons les entreprises à concevoir des solutions d'avantages sociaux personnalisées qui habilitent et protègent les personnes dans le monde entier. Grâce à un réseau mondial de plus de 65 partenaires locaux soigneusement sélectionnés et couvrant plus de 80 pays, nous veillons à ce que les entreprises puissent offrir à leurs salariés des avantages sociaux de grande qualité et conformes aux réglementations locales, où qu'ils se trouvent dans le monde. Nous proposons des solutions transfrontalières robustes mais flexibles, adaptées aux besoins de chaque entreprise et de ses employés, afin qu'ils puissent créer l'avenir qu'ils souhaitent.

Le réseau Swiss Life

Le réseau Swiss Life a été créé en 1962 en tant que mécanisme multinational de regroupement des risques. Aujourd'hui, il est à l'avant-garde dans la fourniture de solutions globales en matière d'avantages sociaux pour les entreprises multinationales.

L'expertise de nos partenaires de réseau va dans deux sens. Elle permet de fournir des produits de haute qualité au niveau local, ce qui garantit la rapidité et l'efficacité du service. De plus, chaque partenaire du réseau apporte une connaissance approfondie des développements juridiques, fiscaux et politiques locaux susceptibles d'affecter les priorités des particuliers et des entreprises.

Swiss Life Global Solutions

www.swisslife-global.com

