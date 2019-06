Dialogue conclut une ronde de financement de 40 M$

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dialogue, une plateforme de services de santé pour entreprises, annonce aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de 40 M$ menée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et Holtzbrinck Ventures. Ce financement permettra à l'entreprise de maintenir sa position de chef de fil au Canada et de poursuivre sa croissance dans le marché européen.

La ronde de financement est complétée par First Ascent Ventures, Portag3 Ventures, White Star Capital, Walter Capital et la Banque Nationale du Canada (TSX : NA).

Dialogue offre aux entreprises qui font appel à ses services l'accès à une communication directe avec un professionnel de la santé de première ligne. À travers une plateforme technologique permettant notamment un triage optimisé, les employés de ces entreprises ainsi que les membres de leur famille peuvent être en contact avec l'un de ces professionnels à l'aide d'une application mobile ou du Web.

Fondée en 2016 avec le soutien de l'incubateur Diagram Ventures, Dialogue a rapidement réussi à se positionner comme un joueur de premier plan dans son secteur d'activité. La société compte maintenant plus de 400 clients de toutes tailles, soit des entreprises comme la Banque Nationale, Lightspeed, Industrielle Alliance, Vacances Air Canada, Stingray, Cirque du Soleil, Hopper et WSP.

En plus de son offre aux entreprises, Dialogue met également à disposition sa plateforme, qui facilite et accroît la précision du triage par l'utilisation de l'intelligence artificielle, auprès d'établissements hospitaliers. À ce titre, un projet pilote est en cours avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). La technologie sera prochainement déployée à l'Hôpital Berlin-Buch, réputé mondialement, afin d'appuyer le triage de ses salles d'urgence.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un partenaire institutionnel de la qualité de la Caisse », a indiqué Cherif Habib, PDG et cofondateur de Dialogue. « Ce nouvel appui financier de nos partenaires contribuera à propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets en consolidant notre expansion canadienne tout en poursuivant notre croissance en Europe. Rien de tout cela ne serait possible sans la contribution significative de tous les autres partenaires impliqués dans cette ronde que je remercie chaleureusement. »

« Cette transaction répond bien à notre stratégie d'investissement au Québec. En plus d'accompagner l'entreprise dans son expansion vers de nouveaux marchés internationaux, la Caisse appuie une fois de plus une entreprise innovante, issue de la nouvelle économie, qui intègre l'intelligence artificielle à ses solutions d'affaires pour accroître sa performance, affirme Thomas Birch, vice-président, Capital de risque et Technologies à la Caisse. Cet investissement s'inscrit dans notre Fonds CDPQ-IA, annoncé cet hiver, qui vise notamment à accélérer la commercialisation de solutions québécoises en intelligence artificielle. »

Les détails financiers de cette transaction ne sont pas dévoilés.

À PROPOS DE DIALOGUE

Dialogue est une plateforme virtuelle de pointe qui offre des services de soins de santé intégrés aux employeurs soucieux du bonheur, de la santé et du rendement optimal de leurs employés. À partir d'une application mobile ou d'un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (coordonnateurs de soins, infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d'aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible. Pour obtenir plus de renseignements sur Dialogue, visitez le site dialogue.co, suivez-nous sur Twitter @godialogue ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

