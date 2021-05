Le dynamisme soutenu entraîne une croissance des revenus de 321 % par rapport à l'année précédente

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou l'« entreprise »), la plateforme chef de file de soins de santé et de bien-être virtuels au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021. Tous les montants indiqués sont libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Le premier trimestre de 2021 a été un véritable trimestre record pour Dialogue ; nous avons acquis des clients de renom, avons effectué un premier appel public à l'épargne de 100 millions de dollars et avons maintenu notre croissance, a affirmé Cherif Habib, PDG de Dialogue. Nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie de Plateforme de santé intégréeMD afin de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de santé et de bien-être. »

Faits saillants financiers du T1 2021

(Tous les termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans le rapport de gestion des trois mois se terminant le 31 mars 2021 ; dans chaque cas, les périodes de comparaison correspondent aux trois mois se terminant le 31 mars 2021, sauf indication contraire.)

Les revenus annuels récurrents ont augmenté à 65,3 millions de dollars grâce à l'acquisition de nouveaux clients, dont une grande entreprise de télécommunications, deux cabinets d'avocats du top 30 et un détaillant renommé, ainsi qu'à l'expansion des programmes avec les clients existants, notamment les offres de santé mentale et de programme d'aide aux employés ("PAE") aux instances existantes de soins primaires.

Les revenus ont quadruplé ; ils ont atteint 15,2 millions de dollars, comparativement à 3,6 millions de dollars. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de membres, y compris les membres acquis dans le cadre d'ententes que nous avons conclues avec des partenaires de distribution stratégiques, par l'augmentation du taux de rétention ainsi que par l'acquisition d'Optima Santé globale (« Optima ») le 1 er octobre 2020.

octobre 2020. Le nombre de membres a augmenté pour atteindre près de 1,3 million, soit une augmentation de 335 000 ou 35,9 % par rapport au 31 décembre 2020. Les revenus annuels récurrents et périodiques ont augmenté pour atteindre 65,3 millions de dollars au 31 mars 2021, contre 58,5 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Le taux de rétention a augmenté à 1,08, contre 1,07 au 31 décembre 2020, car les clients continuent d'élargir les services qu'ils offrent aux membres à partir de la Plateforme de santé intégrée MD de Dialogue, de l'offre de soins primaires, de santé mentale et de PAE.

de Dialogue, de l'offre de soins primaires, de santé mentale et de PAE. La marge brute a été de 41,5 %, contre 43,7 %, en raison du profil de marge plus faible de l'acquisition d'Optima.

Le BAIIA ajusté 1 a chuté de 5 millions de dollars, soit une hausse de 0,4 million de dollars attribuable à l'augmentation des dépenses, lesquelles ont été partiellement compensées par un bénéfice brut plus élevé.

a chuté de 5 millions de dollars, soit une hausse de 0,4 million de dollars attribuable à l'augmentation des dépenses, lesquelles ont été partiellement compensées par un bénéfice brut plus élevé. Une perte de 230,9 millions de dollars a été comptabilisée au titre du total du résultat global, comparativement à 5 millions de dollars. Cette perte est principalement attribuable à une charge comptable hors trésorerie non récurrente de 225,5 millions de dollars associée à l'augmentation de la juste valeur de la modalité de conversion des actions privilégiées de catégorie B. Le reste de l'augmentation, qui se chiffre à 0,7 million de dollars, était attribuable à une augmentation des charges d'exploitation, découlant des investissements dans les produits et le développement, les ventes et le marketing ainsi que des frais administratifs et généraux et de l'acquisition d'Optima, qui a été partiellement compensée par une marge brute plus élevée.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 129 millions de dollars au 31 mars 2021, comparativement à 42,1 millions de dollars au 31 décembre 2020; cette augmentation était principalement attribuable au produit net du premier appel public à l'épargne de 90,6 millions de dollars.

Faits saillants opérationnels du T1 2021

L'entreprise a renforcé la stratégie qu'elle avait adoptée à l'égard de sa plateforme de santé intégrée. À cet effet, elle a intégré le PAE à la même application intuitive destinée aux membres, ce qui lui permet d'offrir une solution à partir d'un guichet unique et d'améliorer ainsi l'expérience des RH et des membres, qui peuvent prendre rendez-vous pour obtenir du soutien financier ou de l'aide pour la prise en charge d'un problème de santé physique ou mentale, en quelques minutes, au sein de la même application.

L'entreprise a amorcé la transition des clients d'Optima, un chef de file canadien de la prestation de PAE acquis en 2020, vers sa solution de soins virtuels pour améliorer l'expérience des clients et des utilisateur(-trice)s.

L'entreprise a lancé son nouveau processus d'admission exclusif en matière de bien-être, qui a optimisé 6 000 questions d'admission afin d'accélérer la mise en relation entre les membres et les praticien(ne)s. Il en résulte 900 possibilités d'orientation générées à partir de cinq questions. Nos membres peuvent donc prendre un rendez-vous en quelques minutes.

Conformément à l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l' Ontario , l'entreprise a mis à jour son application destinée aux membres pour se conformer au niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0) et s'assurer ainsi que ses services sont accessibles à l'ensemble de ses utilisateur(-trice), y compris les personnes qui souffrent de troubles visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs.

, l'entreprise a mis à jour son application destinée aux membres pour se conformer au niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0) et s'assurer ainsi que ses services sont accessibles à l'ensemble de ses utilisateur(-trice), y compris les personnes qui souffrent de troubles visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs. L'entreprise a lancé sa nouvelle fonctionnalité de gestion de contenus au sein de son application. Les membres peuvent donc consulter des articles et des conseils pertinents en matière de bien-être sans quitter l'application Dialogue, ce qui permet aux expert(e)s de l'entreprise de susciter l'intérêt des membres en leur présentant du contenu exclusif.

L'entreprise a lancé un nouveau portail en matière de santé et de sécurité au travail pour ses activités en Allemagne. Celui-ci permet aux clients de simplifier l'expérience de santé et de sécurité au travail et de la faire passer au numérique ainsi que d'établir un meilleur contact entre les expert(e)s de la sécurité de l'entreprise et les clients.

L'entreprise a conclu son premier appel public à l'épargne, de 100 millions de dollars, et ses actions ordinaires ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CARE ».

sous le symbole « CARE ». L'entreprise a été reconnue parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2021 et , en avril, l'entreprise s'est classée au 15e rang de la liste des Meilleurs lieux de travail au Canada 2021.

Annonce de la conférence téléphonique

1Mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière (NIIF)

Le présent communiqué contient des mesures financières non conformes aux NIIF, comme le « BAIIA » (qui représente le résultat avant les charges financières, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation) ainsi que le « BAIIA ajusté » (qui représente le résultat avant les charges financières, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, les variations de la juste valeur de la modalité de conversion et les paiements à base d'action). Ces mesures ne sont pas reconnues au titre des NIFF et n'ont pas de définition normalisée en vertu des NIIF et, par conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures se veulent plutôt un supplément aux mesures conformes aux NIIF; elles sont fournies pour permettre de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne devraient pas être consultées hors contexte ni remplacer l'analyse des renseignements financiers dressés selon les NIIF. La direction estime également que d'autres utilisateur(-trice)s, comme les analystes financier(ère)s, les investisseur(-se)s et d'autres parties intéressées, utilisent fréquemment les mesures non conformes aux NIIF, particulièrement lors de l'évaluation des émetteurs.

La direction utilise également les mesures non conformes aux NIIF pour faciliter les comparaisons du rendement des activités d'une période à l'autre, pour dresser les budgets de fonctionnement annuels, pour établir des prévisions et pour déterminer les éléments de rémunération des dirigeants. Le cas échéant, nous fournissons un rapprochement quantitatif clair entre les mesures financières non conformes aux NIFF et celles les plus directement comparables établies conformément aux NIFF.

Le tableau suivent établit le rapprochement entre la perte nette et le BAIIA rajusté pour les périodes de trois mois se terminant le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 :

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. BAIIA AJUSTÉ POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020



























(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les 31 mars



2021

2020 Perte nette

(231 235) $

(4 938) $ Charges financières nettes

188



55

Impôt sur le résultat

(105)



-

BAII

(231 152)



(4 883)

Amortissement des immobilisations corporelles

109



108

Amortissement des immobilisations incorporelles

330



76

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

148



120

BAIIA

(230 565)



(4 579)

Charge au titre des paiements fondés sur des actions

97



73

Coûts d'acquisition

43



-

Variation de la juste valeur de l'option de conversion

225 417



(67)

BAIIA ajusté

(5 008) $

(4 573) $

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs et des déclarations prospectives (collectivement appelés les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur nos perspectives financières (y compris nos revenus et notre BAIIA ajusté), sur des événements attendus ou sur des résultats. Ils peuvent comprendre des renseignements relatifs à notre situation financière, à notre stratégie d'entreprise, à nos stratégies de croissance, à nos marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, aux taxes et aux impôts, à notre politique en matière de versement de dividendes, à nos plans et à nos objectifs.

Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par l'emploi de termes comme, « planifier », « viser », « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « être positionné », « estimer », « avoir l'intention de », « supposer », « prévoir », « ne pas prévoir », « croire » ou de verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que de mots et d'expressions comparables qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « pourront » être prises, « survenir » ou « être atteints », selon le cas. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes ou à des projections ou toute autre mention d'événements ou circonstances futurs contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques ni des garanties de rendement futur. Ils se fondent plutôt sur les croyances, les attentes, les hypothèses et les projections actuelles de la direction quant aux événements futurs et au rendement opérationnel.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Dialogue au moment de la publication du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats ou les événements réels et ceux évoqués dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque exposés à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de l'entreprise et dans d'autres documents périodiques que l'entreprise a déposés, ou qu'elle pourrait déposer ultérieurement, auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'organismes de réglementation similaires au Canada, documents qui peuvent être consultés sous le profil SEDAR de l'entreprise sur le site www.sedar.com . Ces facteurs énoncés ci-dessus ne se veulent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient toutefois d'examiner attentivement ces facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, car ils ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons cherché à cerner les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux contenus dans ces énoncés prospectifs, d'autres facteurs de risque, que pour l'instant nous ignorons ou que nous jugeons négligeables, pourraient également se traduire par un tel écart. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer grandement de ceux prévus dans ces énoncés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs représentent nos attentes à la date de publication du présent communiqué portant sur les résultats (ou à la date stipulée) et peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de revoir l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont tous visés par ces mises en garde.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020





Trimestres clos les 31 mars



2021

2020













Produits

15 238 417 $

3 618 361 $ Coût des services

8 907 939



2 035 968

Marge brute

6 330 478



1 582 393















Charges d'exploitation











Frais généraux et administratifs

7 583 676



3 436 472

Frais de vente et de commercialisation

2 398 271



1 873 237

Frais liés aux produits et au développement

1 987 363



1 149 326

Charge liée aux paiements fondés sur des actions

96 701



73 199





12 066 011



6 532 234















Perte d'exploitation

(5 735 533)



(4 949 841)















Autres charges











Variation de la juste valeur de l'option de conversion

225 416 590



(66 916)

Charges financières nettes

187 638



54 679





225 604 228



(12 237)















Perte nette avant impôt

(231 339 761) $

(4 937 604) $ Économie d'impôt différé

104 639



-

Perte nette

(231 235 122) $

(4 937 604) $













Autres éléments de bénéfice global (perte globale)

























Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net











Écart de change

310 534



(93 870)

Total de la perte globale

(230 924 588) $

(5 031 474) $













Perte par action - de base et diluée

(3,55)



(0,44)



DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE













Au

31 mars 2021

Au

31 décembre 2020













Actif











Actifs courants











Trésorerie et équivalents de trésorerie

129 021 671 $

42 067 100 $ Créances clients et autres débiteurs

12 598 901



11 358 615

Actif détenu en vue de la vente

-



909 541

Charges payées d'avance

1 201 057



745 673





142 821 629



55 080 929















Immobilisations corporelles

1 096 981



1 019 406

Actifs au titre de droits d'utilisation

1 923 090



1 687 434

Immobilisations incorporelles

5 627 205



5 472 196

Goodwill

3 104 284



3 114 927





154 573 189 $

66 374 892 $













Passif











Passifs courants











Dettes fournisseurs et charges à payer

9 582 072 $

7 489 083 $ Produits non acquis

975 849



476 619

Passif lié à l'actif détenu en vue de la vente

-



430 110

Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer

1 330 436



1 379 501

Tranche courante de la dette à long terme

398 020



398 020

Tranche courante des obligations locatives

578 484



524 618





12 864 861



10 697 951





























Tranche non courante des obligations locatives

1 246 035



1 086 720

Tranche non courante de la dette à long terme

1 359 812



1 459 407

Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer

790 654



523 499

Actions privilégiées de catégorie B rachetables

-



82 805 661

Passif d'impôt différé

872 291



976 890

Option de conversion sur les actions privilégiées

de catégorie B rachetables

-



92 755





17 133 653



97 642 883















Engagements et éventualités

























Capitaux propres (déficit)











Capital social

458 425 534



18 890 120

Réserve au titre des capitaux propres

911 774



815 073

Écart de change cumulé

(94 629)



(405 163)

Déficit

(321 803 143)



(50 568 021)





137 439 536



(31 267 991)



















154 573 189 $

66 374 892 $

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020



















Trimestres clos les 31 mars



2021



2020















Activités d'exploitation











Perte nette

(231 235 122) $

(4 937 604) $ Éléments sans effet sur la trésorerie :











Radiation des améliorations locatives

-



157 715

Économie d'impôt

(104 639)



-

Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées

225 416 590



(66 916)

Amortissement des immobilisations corporelles

109 215



107 820

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

147 983



120 200

Charges financières nettes

254 109



128 522

Amortissement des immobilisations incorporelles

330 381



75 558

Charges liées aux paiements fondés sur des actions

96 701



73 199





(4 984 782)



(4 341 506)















Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement d'exploitation :











Créances clients et autres débiteurs

(1 240 286)



(895 842)

Charges payées d'avance

(455 384)



77 511

Dettes fournisseurs et autres créditeurs

2 092 990



1 491 676

Produits non acquis

499 230



39 781

Intérêts payés

(13 807)



(16 154)





(4 102 039)



(3 644 534)















Activités d'investissement











Achat d'immobilisations corporelles

(186 789)



(93 828)

Achat d'immobilisations incorporelles

(18 471)



-

Vente de l'actif détenu en vue de la vente

909 541



-

Acquisition de Botfront

(291 800)



-





412 481



(93 828)















Activités de financement











Émission d'actions

100 008 000



-

Coûts de transaction

(9 371 189)



-

Options exercées

392 441



17 451

Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente

(430 110)



-

Remboursement sur la dette à long terme

(100 005)



-

Remboursement des obligations locatives

(165 542)



(144 258)





90 333 595



(126 807)















Incidence de l'écart de change

310 534



(93 870)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

86 954 571



(3 959 039)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début du trimestre

42 067 100



24 611 895

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du trimestre

129 021 671 $

20 652 856 $

