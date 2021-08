Le produit récurrent et répété annuel a presque doublé pour atteindre 70 millions de dollars; le service TCCi a été lancé suite à l'acquisition de e-Hub Health.



MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois se terminant le 30 juin 2021. Tous les montants indiqués sont libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Nous avons augmenté nos membres de 91 % par rapport à l'année précédente et nos produits récurrents et répétés annuels de 96 %, grâce à une croissance organique importante et soutenue, en concert avec notre stratégie d'acquisition continue et réussie », a déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. « Nous avons également renforcé notre Plateforme de santé intégréeMD grâce à l'acquisition d'e-Hub Health Pty Ltd., un leader en TCCi, et au lancement ultérieur du programme TCCi de Dialogue. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année, nous sommes bien placés pour maintenir une forte dynamique grâce à nos partenariats, nos technologies et notre approche multidisciplinaire de soins de santé. »

Faits saillants financiers du T2 2021

(Tous les termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans le rapport de gestion des trois et six mois se terminant le 30 juin 2021 ; dans chaque cas, les périodes de comparaison correspondent aux trois et six mois se terminant le 30 juin 2020, sauf indication contraire)

Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 96,1 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 70,0 millions de dollars, grâce à l'acquisition de nouveaux clients, notamment un fournisseur mondial de services financiers, un cabinet d'avocats international et un grand distributeur de matériel électrique, ainsi qu'à l'élargissement des programmes et l'ajout de nouveaux services par des clients existants.

Les revenus ont augmenté de 53,0 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 16,7 millions de dollars, grâce à la croissance du nombre de membres, à la fois directs et ceux issus d'accords avec nos partenaires de distribution stratégiques, à une augmentation du taux d'attachement, ainsi que l'acquisition d'Optima Santé globale inc. (« Optima ») le 1er octobre 2020.

Le nombre de membres a augmenté à près de 1,5 million, soit une augmentation d'environ 690 000, ou 90,5 %, comparativement à la même période lors de l'exercice précédent, et d'environ 185 000, ou 14,6 %, par rapport au premier trimestre de 2021.

Le taux d'attachement est passé à 1,10 contre 1,08 à la fin du premier trimestre de 2021 et à 1,04 au cours de la même période lors de l'exercice précédent, alors que les clients existants ainsi que les nouveaux-venus continuent de tirer parti des multiples services proposés sur la Plateforme de santé intégrée MD de Dialogue.

à 1,04 au cours de la même période lors de l'exercice précédent, alors que les clients existants ainsi que les nouveaux-venus continuent de tirer parti des multiples services proposés sur la Plateforme de santé intégrée de Dialogue. 44 % des nouveaux clients durant le deuxième trimestre de 2021 ont souscrit à deux services ou plus. Combiné aux ajouts de services par les clients existants, le nombre cumulé de clients avec deux services ou plus est désormais de 19 % contre 16 % au premier trimestre de 2021 et 10 % à la même date lors de l'exercice précédent.

10 % à la même date lors de l'exercice précédent. Le taux de rétention net est passé à 103 % à la fin du deuxième trimestre de 2021 contre 102 % au 31 mars 2021 et 101 % au 31 décembre 2020.

101 % au 31 décembre 2020. La marge brute a diminué à 41,5 %, contre 51,2 % au deuxième trimestre de 2020, en raison du profil de marge inférieur de l'acquisition d'Optima, et est restée stable par rapport au premier trimestre de 2021.

La perte du BAIIA ajusté 1 s'est établie à 5,6 millions de dollars, comparativement à une perte de 2,2 millions de dollars à la même période lors de l'exercice précédent. Cette perte s'explique principalement par des charges d'exploitation plus élevées pour soutenir notre croissance, le lancement et la promotion de nouveaux services et le développement de notre plateforme technologique, partiellement compensés par un profit brut plus élevé.

s'est établie à 5,6 millions de dollars, comparativement à une perte de 2,2 millions de dollars à la même période lors de l'exercice précédent. Cette perte s'explique principalement par des charges d'exploitation plus élevées pour soutenir notre croissance, le lancement et la promotion de nouveaux services et le développement de notre plateforme technologique, partiellement compensés par un profit brut plus élevé. La perte globale totale s'est élevée à 6,4 millions de dollars, comparativement à 3,2 millions de dollars pour la même période l'an dernier, principalement en raison de charges d'exploitation plus élevées, partiellement compensées par un profit brut plus élevé.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 117,0 millions de dollars au 30 juin 2021, comparativement à 42,1 millions de dollars au 31 décembre 2020. Cette augmentation est le résultat du produit net du premier appel public à l'épargne de 90,6 millions de dollars, compensé en partie par les liquidités utilisées dans l'exploitation au cours des six premiers mois de 2021.

Faits saillants opérationnels du T2 2021

Nous avons acquis e-Hub Health Pty Ltd., l'un des principaux fournisseurs de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), avec des produits parmi les plus validés cliniquement au monde. Suite à la fin du deuxième trimestre, nous avons intégré ces produits dans notre Plateforme de santé intégrée MD . Nous offrons maintenant à nos clients une gamme plus large d'outils de santé mentale ayant à la fois des thérapies autodirigées ainsi que dirigées par un praticien.

. Nous offrons maintenant à nos clients une gamme plus large d'outils de santé mentale ayant à la fois des thérapies autodirigées ainsi que dirigées par un praticien. Nous avons intégré avec succès la technologie interactive que nous avons acquise de Botfront lors du premier trimestre. Cette technologie a permis de mettre en place un processus de conception et de déploiement plus efficace pour un large éventail d'expériences interactives actuelles et futures.

Nous avons lancé une expérience de triage plus raffinée et intuitive pour rassembler rapidement les informations de nos membres et les connecter à un praticien en quelques minutes.

Nous avons simplifié les visites pour nos membres ayant déjà utilisé la plateforme en organisant tous les résumés médicaux dans un espace facilement accessible - l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs.

Nous avons regroupé nos plateformes mobiles iOS et Android sur une technologie de code unique pour offrir à tous les utilisateurs des fonctionnalités nouvelles à un rythme plus rapide.

Nous avons amélioré la fonctionnalité d'intégration du calendrier, lancé des notifications de rappel de rendez-vous et fourni aux membres des moyens plus simples de déplacer ou d'annuler leurs rendez-vous. Ces efforts ont permis de réduire de 70 % le taux d'absence aux rencontres planifiées.

Nous avons publié un ensemble d'outils d'instruction en ligne au sein de notre service de Sécurité et Santé au Travail (« SST »), offrant à nos clients un moyen plus systématique et infaillible de mettre en œuvre les exigences de santé et de sécurité pour leurs opérations.

Nous avons reçu la Certification Great Place to Work MD pour une deuxième année consécutive. Cette reconnaissance validée par les employés positionne bien Dialogue pour se faire remarquer comme employeur de choix et attirer les meilleurs talents.

pour une deuxième année consécutive. Cette reconnaissance validée par les employés positionne bien Dialogue pour se faire remarquer comme employeur de choix et attirer les meilleurs talents. Nous avons ajouté Tim Hodgson au conseil d'administration. M. Hodgson est actuellement président du conseil d'administration de Hydro One et de Sagicor Financial Corporation Limited. Il siège également au conseil d'administration d'Investissements PSP et a été PDG de Goldman Sachs Canada de 2005 à 2010.

Évènements à venir

41 e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity, le 12 août 2021.

conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity, le 12 août 2021. 20 e conférence annuelle de l'Est des investisseurs institutionnels de CIBC, le 22 septembre 2021.

conférence annuelle de l'Est des investisseurs institutionnels de CIBC, le 22 septembre 2021. Humanisation des soins de santé : La conférence sur le bien-être des employés, les 29 et 30 septembre 2021 : Pour la deuxième année consécutive, Dialogue organisera un événement virtuel sur deux jours, respectivement en anglais et en français, pour discuter de sujets de santé et de bien-être prioritaires pour les Canadiens, les dirigeants d'entreprise et les leaders de ressources humaines. Cette édition mettra en vedette des conférenciers de renom, des experts de l'industrie et des aperçus exclusifs de tendances en matière de bienfaits pour la santé.

Annonce de la conférence téléphonique

Mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière (NIIF)

Le présent communiqué contient des mesures financières non conformes aux NIIF, comme le « BAIIA » (qui représente le résultat avant les charges financières, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation) ainsi que le « BAIIA ajusté » (qui représente le résultat avant les charges financières, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, les variations de la juste valeur de la modalité de conversion, les paiements à base d'action et le profit ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues au titre des NIIF et n'ont pas de définition normalisée en vertu des NIIF et, par conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures se veulent plutôt un supplément aux mesures conformes aux NIIF; elles sont fournies pour permettre de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne devraient pas être consultées hors contexte ni remplacer l'analyse des renseignements financiers dressés selon les NIIF. La direction estime également que d'autres utilisateur(-trice)s, comme les analystes financier(ère)s, les investisseur(-se)s et d'autres parties intéressées, utilisent fréquemment les mesures non conformes aux NIIF, particulièrement lors de l'évaluation des émetteurs.

La direction utilise également les mesures non conformes aux NIIF pour faciliter les comparaisons du rendement des activités d'une période à l'autre, pour dresser les budgets de fonctionnement annuels, pour établir des prévisions et pour déterminer les éléments de rémunération des dirigeants. Le cas échéant, nous fournissons un rapprochement quantitatif clair entre les mesures financières non conformes aux NIIF et celles les plus directement comparables établies conformément aux NIIF.

Le tableau suivant établit le rapprochement entre la perte nette et le BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois se terminant les 30 juin 2021 et 2020 :

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. BAIIA AJUSTÉ POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2021 ET 2020

















(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin



2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

















Perte nette

(6 668)

(3 131)

(237 906)

(8 069) Charges financières nettes

(126)

211

62

266 Impôt sur le résultat

(50)

-

(154)

- BAII

(6 843)

(2 920)

(237 998)

(7 803) Amortissement des

immobilisations corporelles

157

247

266

355 Amortissement des

immobilisations incorporelles

374

108

704

184 Amortissement des actifs au

titre de droits d'utilisation

150

125

298

245 BAIIA

(6 162)

(2 440)

(236 730)

(7 019) Charge liée aux paiements

fondés sur des actions

290

73

387

146 Coûts d'acquisition

137

240

180

240 Variation de la juste valeur de

l'option de conversion

-

(105)

225 417

(172) Perte (profit) de change

87

-

87

- BAIIA ajusté

(5 648)

(2 232)

(10 659)

(6 804)

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs et des déclarations prospectives (collectivement appelés les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur nos perspectives financières (y compris nos revenus et notre BAIIA ajusté), sur des événements attendus ou sur des résultats. Ils peuvent comprendre des renseignements relatifs à notre situation financière, à notre stratégie d'entreprise, à nos stratégies de croissance, à nos marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, aux taxes et aux impôts, à notre politique en matière de versement de dividendes, à nos plans et à nos objectifs.

Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par l'emploi de termes comme, « planifier », « viser », « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « être positionné », « estimer », « avoir l'intention de », « supposer », « prévoir », « ne pas prévoir », « croire » ou de verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que de mots et d'expressions comparables qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « pourront » être prises, « survenir » ou « être atteints », selon le cas. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes ou à des projections ou toute autre mention d'événements ou circonstances futurs contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques ni des garanties de rendement futur. Ils se fondent plutôt sur les croyances, les attentes, les hypothèses et les projections actuelles de la direction quant aux événements futurs et au rendement opérationnel.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Dialogue au moment de la publication du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats ou les événements réels et ceux évoqués dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque exposés à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de l'entreprise et dans d'autres documents périodiques que l'entreprise a déposés, ou qu'elle pourrait déposer ultérieurement, auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'organismes de réglementation similaires au Canada, documents qui peuvent être consultés sous le profil SEDAR de l'entreprise sur le site www.sedar.com . Ces facteurs énoncés ci-dessus ne se veulent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient toutefois d'examiner attentivement ces facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, car ils ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons cherché à cerner les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux contenus dans ces énoncés prospectifs, d'autres facteurs de risque, que pour l'instant nous ignorons ou que nous jugeons négligeables, pourraient également se traduire par un tel écart. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer grandement de ceux prévus dans ces énoncés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs représentent nos attentes à la date de publication du présent communiqué portant sur les résultats (ou à la date stipulée) et peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de revoir l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont tous visés par ces mises en garde.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

















ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL Pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020





















Trimestres clos les 30 juin

Semestres clos les 30 juin



2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

















Produits

16 659 609

10 886 091

31 898 026

14 504 452 Coût des services

9 750 734

5 316 828

18 658 673

7 352 796 Marge brute

6 908 875

5 569 263

13 239 353

7 151 656

















Charges d'exploitation















Frais généraux et administratifs

8 249 119

4 788 443

15 832 795

8 224 915 Frais de vente et de commercialisation

2 998 263

2 321 961

5 396 534

4 195 198 Frais liés aux produits et au développement

2 215 778

1 411 160

4 203 141

2 560 486 Charge liée aux paiements fondés sur

des actions

290 142

73 199

386 843

146 398



13 753 302

8 594 763

25 819 313

15 126 997

















Perte d'exploitation

(6 844 427)

(3 025 500)

(12 579 960)

(7 975 341)

















Autres charges















Variation de la juste valeur de l'option

de conversion

-

(105 000)

225 416 590

(171 916) Charges financières nettes

(125 556)

211 000

62 082

265 679



(125 556)

106 000

225 478 672

93 763

















Perte nette avant impôt

(6 718 871)

(3 131 500)

(238 058 632)

(8 069 104) Économie d'impôt différé

49 506

-

154 145

- Perte nette

(6 669 365)

(3 131 500)

(237 904 487)

(8 069 104)

















Autres éléments de bénéfice global

(perte globale)

































Éléments pouvant être reclassés

ultérieurement en résultat net















Écart de change

318,309

(93,870)

628,843

(187,740)

















Total de la perte globale

(6,351,056)

(3,225,370)

(237,275,644)

(8,256,844)

















Perte par action - de base et diluée

(0.10)

(0.27)

(5.12)

(0.71)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.









ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020













30 juin

31 décembre



2021

2020



$

$ Actif







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie

117 025 986

42 067 100 Créances clients et autres débiteurs

13 086 973

11 358 615 Actif détenu en vue de la vente

-

909 541 Charges payées d'avance

3 123 574

745 673



133 236 533

55 080 929









Immobilisations corporelles

1 102 994

1 019 406 Actifs au titre de droits d'utilisation

1 876 373

1 687 434 Immobilisations incorporelles

7 173 462

5 472 196 Goodwill

7 318 538

3 114 927



150 707 900

66 374 892 Passif







Passifs courants







Dettes fournisseurs et charges à payer

9 614 387

7 489 083 Produits non acquis

713 283

476 619 Passif lié à l'actif détenu en vue de la vente

-

430 110 Tranche courante de la contrepartie éventuelle

à payer

2 921 440

1 379 501 Tranche courante de la dette à long terme

400 020

398 020 Tranche courante des obligations locatives

677 263

524 618



14 326 393

10 697 951









Tranche non courante des obligations locatives

1 084 299

1 086 720 Tranche non courante de la dette à long terme

1 257 807

1 459 407 Tranche non courante de la contrepartie éventuelle

à payer

1 553 002

523 499 Actions privilégiées de catégorie B rachetables

-

976 890 Passif d'impôt différé

1 019 998

82 805 661 Option de conversion sur les actions privilégiées de

catégorie B rachetables

-

92 755



19 241 499

97 642 883 Engagements et éventualités

















Capitaux propres (déficit)







Capital social

458 615 007

18 890 120 Réserve au titre des capitaux propres

1 100 222

815 073 Écart de change cumulé

223 680

(405 163) Déficit

(328 472 508)

(50 568 021)



131 466 401

(31 267 991)



150 707 900

66 374 892

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.









TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE Pour les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020













2021

2020



$

$ Activités d'exploitation







Perte nette

(237 904 487)

(8 069 104) Éléments sans effet sur la trésorerie







Diminution de la contrepartie éventuelle

(358 000)

- Radiation des améliorations locatives

-

157 715 Économie d'impôt

(154 145)

- Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées

225 416 590

- Amortissement des immobilisations corporelles

266 083

355 459 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

298 160

245 191 Charges financières nettes

62 082

265 679 Amortissement des immobilisations incorporelles

703 926

183 876 Paiements fondés sur des actions

386 843

146 398



(11 282 947)

(6 714 786) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement d'exploitation







Créances clients et autres débiteurs

(1 728 358)

(5 011 472) Charges payées d'avance

(2 377 901)

88 423 Dettes fournisseurs et autres créditeurs

2 125 304

3 668 712 Produits non acquis

236 664

25 179 Intérêts payés

(61 506)

(32 307) Produits d'intérêts

249 935

-



(12 838 809)

(7 976 251)









Activités d'investissement







Achat d'immobilisations corporelles

(359 685)

(170 703) Achat d'immobilisations incorporelles

(32 190)

(62 165) Vente de l'actif détenu en vue de la vente

909 541

- Acquisition de Botfront

(291 800)

- Acquisition d'e-Hub Health Pty Ldt., déduction faite de

la trésorerie acquise

(3 137 531)

-



(2 911 665)

(232 868)









Activités de financement







Émission d'actions

100 008 000

43 235 247 Coûts liés à l'émission d'actions

(9 371 189)

- Options exercées

480 220

- Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente

(430 110)

- Remboursement sur la dette à long terme

(200 010)

- Remboursement des obligations locatives

(406 393)

(287 370) Coûts de transaction

-

(500 000)



90 080 517

42 447 877 Incidence de l'écart de change

628 843

(187 740) Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

74 958 886

34 051 018 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

42 067 100

24 611 895 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

117 025 986

58 662 913

