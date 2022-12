Cette décision s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques de l'entreprise visant à se concentrer sur

des services complémentaires au sein de sa plateforme de santé intégrée, qui connaît une croissance

rapide.

MONTRÉAL, le 27 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de Santé inc. (TSX: CARE) («Dialogue» ou la «compagnie»), la principale plateforme de soins de santé virtuels et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour se départir de son service de santé et sécurité au travail («SST») en Allemagne. La transaction devrait être conclue le ou avant le 31 décembre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Dialogue est entré sur le marché de la SST en Allemagne avec l'acquisition d'ARGUMED Consulting Group GmbH («Argumed») en janvier 2020 et a développé ce segment de manière constante depuis lors. À la suite d'un examen stratégique normal de sa feuille de route de produits, la compagnie a identifié l'activité SST comme un actif non essentiel qui ne s'inscrit pas dans la stratégie de plateforme intégrée de Dialogue et ne présente pas la grande évolutivité que la compagnie recherche pour la croissance du marché international.

La vente de l'entreprise de SST par la compagnie renforce l'objectif de Dialogue d'ajouter des services hautement complémentaires à sa plateforme intégrée de santé afin de répondre aux besoins des employeurs et assureurs en matière de santé et de bien-être, de la prévention au traitement.

«Nos principales opérations virtuelles au Canada connaissent une croissance robuste de plus de 50 % cette année et bénéficient considérablement de l'intégration étroite de tous nos services. Nous sommes également confiants dans notre stratégie de croissance de nos activités internationales grâce à des services à forte marge et hautement évolutifs comme nos programmes de bien-être et de TCCi,» a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. «Nous continuerons à investir dans notre Plateforme de soins intégrés et dans des services complémentaires afin d'obtenir des résultats supérieurs pour nos membres, nos clients et nos partenaires. En ce début d'année, je suis enthousiaste quant aux opportunités qui nous attendent.»

Au cours de la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2022, l'activité de SST a généré des revenus de 4,7 millions de dollars canadiens et une perte du BAIIA ajusté de 1,8 million de dollars canadiens. La vente fait également progresser Dialogue sur la voie de l'équilibre du BAIIA d'ici à la fin de 2023. À partir du quatrième trimestre de 2022, l'activité de SST sera classée comme activité abandonnée pour les périodes actuelles et comparatives dans les états financiers consolidés de la société.

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG a servi de conseiller financier à Dialogue et Baker McKenzie a servi de conseiller juridique.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Jean Marc Ayas, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations médias : Jean-Christophe de Le Rue, Directeur, Relations publiques et gouvernementales, [email protected], (613) 806-0671