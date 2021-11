La demande vigoureuse et soutenue fait presque doubler les produits récurrents annuels en les portant à plus de 75 M$ et favorise une croissance de 120 % des produits ainsi que l'adhésion de un million de nouveaux membres d'un exercice à l'autre

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

« Nous continuons d'observer une demande vigoureuse pour les produits de Dialogue grâce à laquelle nos produits des activités ordinaires ont doublé et nos occasions ont culminé à un sommet historique alors que nous avons entamé le quatrième trimestre », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Ces résultats, de même que le fort dynamisme de certains de nos indicateurs clés à la fin du troisième trimestre, mettent en évidence le besoin croissant, sur le marché canadien, que vient combler la puissance et la commodité de notre Plateforme de santé intégréeMC (« PST »). En effet, nos clients reconnaissent de plus en plus son utilité, non seulement car elle contribue concrètement à la santé et au bien-être de leurs employés, mais aussi parce qu'elle leur permet d'attirer et de maintenir en poste des personnes talentueuses, particulièrement dans un marché du travail concurrentiel. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, nous avons fait preuve d'une excellente discipline au chapitre de la répartition des coûts et de l'affectation des capitaux, et nos charges d'exploitation sont demeurées stables. Nous continuerons de doser les investissements dans nos activités, mais nous considérons que le troisième trimestre constitue un point d'inflexion pour accroître notre levier d'exploitation. Notre bilan s'appuie sur une solide structure du capital et, de ce fait, Dialogue dispose d'une marge de manœuvre plus que suffisante pour saisir des occasions de fusions et acquisitions et renforcer notre PST. »

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2021

(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021; à moins d'indication contraire, la période comparative dans chaque cas est le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, respectivement.)

Nos produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 99,5 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 75,4 M$, grâce à l'obtention de nouveaux clients, notamment un cabinet mondial de génie-conseil, une société mondiale d'essais et d'inspection, un important réseau de pratiques dentaires et un détaillant canadien de vêtements, ainsi qu'à l'élargissement des programmes et à l'ajout de nouveaux services auprès des clients existants.

Au troisième trimestre, nos produits ont augmenté de 119,6 % d'un exercice à l'autre, s'établissant à 17,2 M$ en raison de la croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe ou issue d'ententes avec des partenaires de distribution stratégiques, de l'augmentation du taux d'attachement, ainsi que de l'acquisition d'Optima Santé globale inc. (« Optima ») le 1 er octobre 2020.

octobre 2020. Le nombre de membres a atteint près de 1,8 million, une augmentation de plus de un million, ou 132,2 %, d'un exercice à l'autre, et d'environ 312 000, ou 21,5 %, par rapport au deuxième trimestre de 2021.

Le taux d'attachement a augmenté, s'établissant à 1,11 par rapport à 1,06 pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les unités membres-services, soit une nouvelle mesure présentée qui, selon notre définition, correspond au nombre total de membres multiplié par le taux d'attachement, ont augmenté de 143,2 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à un peu moins de 2 millions, comparativement à 800 000 pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse importante confirme le succès de la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant continué de tirer parti de notre PST.

Une proportion de 59 % des membres directs se sont abonnés à deux services ou plus au troisième trimestre de 2021. Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus est maintenant de 17 %, comparativement à 12 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression prend appui sur celle du trimestre précédent, au cours duquel 44 % de nouveaux membres directs se sont abonnés à deux services ou plus, et favorise d'autant plus le succès de la PST de Dialogue.

Le taux de rétention net mensuel moyen s'est établi à 102 % au troisième trimestre de 2021, marquant une nouvelle entrée à la liste des trimestres pendant lesquels le taux de rétention net a dépassé 100 % et la perte de clientèle s'est avérée quasi inexistante.

la perte de clientèle s'est avérée quasi inexistante. La marge brute a augmenté pour atteindre 42,6 %, contre 32,7 % au troisième trimestre de 2020, car le profil de marge inférieur d'Optima a été plus que contrebalancé par un taux d'utilisation favorable ainsi que par la portée accrue de nos services de santé mentale et de notre programme d'aide aux employés (« PAE ») d'un exercice à l'autre. De plus, la marge brute au troisième trimestre de 2020 avait subi l'incidence négative de l'augmentation importante des activités de recrutement et d'intégration de membres. Comparativement aux deux premiers trimestres de 2021, la marge brute a augmenté de 110 points de base, principalement en raison de la baisse saisonnière du taux d'utilisation et de la migration continue des clients d'Optima vers notre PAE numérique.

La perte du BAIIA ajusté 1 s'est chiffrée à 4,9 M$, comparativement à une perte de 5,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte est principalement attribuable à la hausse des charges d'exploitation d'un exercice à l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte; ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la marge brute.

s'est chiffrée à 4,9 M$, comparativement à une perte de 5,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte est principalement attribuable à la hausse des charges d'exploitation d'un exercice à l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte; ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la marge brute. Le total de la perte globale s'est élevé à 6,4 M$, comparativement à 6,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des charges d'exploitation, partiellement neutralisée par l'augmentation de la marge brute.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 110,9 M$ au 30 septembre 2021, comparativement à 42,1 M$ au 31 décembre 2020. L'augmentation découle du produit net de 90,6 M$ tiré du premier appel public à l'épargne, contrebalancé en partie par les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2021.

Faits saillants opérationnels du troisième trimestre de 2021

Nous avons tiré parti de notre fructueuse acquisition du fournisseur de services de thérapie cognitivo-comportementale par Internet (« TCCi »), e-Hub Health Pty Ltd. (« eHH »), au deuxième trimestre en procédant au lancement de boîtes à outils d'autosoins, permettant ainsi aux membres de Dialogue de traiter leurs symptômes d'anxiété et de dépression pour les atténuer, voire les faire disparaître, grâce à des techniques de pointe éprouvées. Plusieurs clients se sont d'ailleurs déjà inscrits à ce programme.

Après la fin du trimestre, nous avons lancé une option améliorée dans le cadre des services de TCCi; celle-ci propose désormais les conseils d'un accompagnateur et donne aux clients et aux membres la possibilité de choisir le niveau de soutien et d'autonomie qu'ils souhaitent obtenir pour prendre soin de leur santé mentale.

Nous avons accueilli un nombre important de nouveaux clients dans des secteurs non traditionnels, à savoir des étudiants, des premiers répondants, des employés municipaux et des syndiqués. Nous avons également étendu la couverture de plusieurs clients existants dans ces secteurs.

Nous avons tenu notre deuxième conférence annuelle Humanisation des soins. À l'occasion de celle-ci, Chris Hadfield , astronaute et premier commandant canadien de la Station spatiale internationale, nous a offert une présentation, et des sujets comme les stratégies de santé mentale, les perspectives en matière de diversité et d'inclusion, et bien plus, ont été abordés. L'événement était commandité par certains de nos partenaires stratégiques les plus importants.

, astronaute et premier commandant canadien de la Station spatiale internationale, nous a offert une présentation, et des sujets comme les stratégies de santé mentale, les perspectives en matière de diversité et d'inclusion, et bien plus, ont été abordés. L'événement était commandité par certains de nos partenaires stratégiques les plus importants. Nous avons figuré sur la liste 2021 des Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d'aujourd'hui (Best Workplace TM for Today's Youth) de Great Place to Work ® .

for Today's Youth) de Great Place to Work . La croissance de nos produits sur trois ans s'étant élevée à 4 215 %, nous nous sommes classés au neuvième rang sur la liste Report on Business des entreprises canadiennes connaissant la plus forte croissance en 2021.

Événements à venir

Conférence virtuelle sur la technologie de la TD le 16 novembre 2021.

Sommet portant sur la santé mentale présenté par Benefits Canada le 24 novembre 2021.

Conférence sur les soins de santé numériques de Desjardins le 30 novembre 2021.

Mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements fondés sur des actions et le profit ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.

La direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la perte nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2021 et 2021.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

BAIIA AJUSTÉ

POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES

30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre



2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

















Perte nette

(6 305)

(6 248)

(244 211)

(14 341) (Produits financiers nets) charges financières nettes

(217)

229

(155)

495 Impôt sur le résultat

(90)

--

(244)

-- BAII

(6 612)

(6 019)

(244 610)

(13 846) Amortissement des immobilisations corporelles

81

181

347

536 Amortissement des immobilisations incorporelles

421

109

1 125

293 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

150

125

448

371 BAIIA

(5 960)

(5 604)

(242 689)

(12 647) Charge au titre des paiements fondés sur des actions

997

414

1 384

584 Coûts d'acquisition

49

--

230

240 Variation de la juste valeur de l'option de conversion

--

(105)

225 417

(277) Perte (profit) de change

--

--

87

-- BAIIA ajusté

(4 914)

(5 295)

(15 572)

(12 100)

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.



Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs - pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera juste, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES E NEUF MOIS CLOS LES

30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Produits 17 235 012

7 846 750

49 133 038

22 351 202 Coût des services 9 890 881

5 281 178

28 549 554

12 633 974 Marge brute 7 344 131

2 565 572

20 583 484

9 717 228















Charges d'exploitation













Frais généraux et administratifs 7 954 742

5 174 156

23 787 537

13 399 070 Frais de vente et de commercialisation 2 940 293

2 377 948

8 336 827

6 573 146 Frais liés aux produits et au développement 2 064 055

723 832

6 267 196

3 284 318 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 997 052

414 191

1 383 895

583 505

13 956 142

8 690 127

39 775 455

23 840 039















Perte d'exploitation (6 612 011)

(6 124 555)

(19 191 971)

(14 122 811)















Autres charges













Variation de la juste valeur de l'option de conversion --

(105 000)

225 416 590

(276 916) (Produits financiers nets) charges financières nettes (217 135)

229 000

(155 053)

494 679

(217 135)

124 000

225 261 537

217 763 Perte nette avant impôt 6 394 876

(6 248 555)

(244 453 508)

(14 340 574) Économie nette d'impôt sur le résultat 89 672

--

243 817

--















Perte nette (6 305 204)

(6 248 555)

(244 209 691)

(14 340 574)































Autres éléments (de perte globale) de bénéfice global





























Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net













(Perte) profit de change (94 315)

(93 870)

534 528

(281 610)















Total de la perte globale (6 399 519)

(6 342 425)

(243 675 163)

(14 622 184)















Perte par action - de base et diluée (0,10)

(0,56)

(4,62)

(1,27)

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 30 SEPTEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020



30 septembre 2021

31 décembre 2020

$

$ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 110 879 451

42 067 100 Créances clients et autres débiteurs 11 828 226

11 358 615 Actif détenu en vue de la vente --

909 541 Charges payées d'avance 2 402 735

745 673

125 110 412

55 080 929







Immobilisations corporelles 1 135 310

1 019 406 Actifs au titre de droits d'utilisation 1 724 354

1 687 434 Immobilisations incorporelles 6 782 889

5 472 196 Goodwill 7 262 442

3 114 927

142 015 407

66 374 892 Passif





Passifs courants





Dettes fournisseurs et charges à payer 8 816 687

7 489 083 Produits non acquis 210 262

476 619 Passif lié à l'actif détenu en vue de la vente --

430 110 Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer 2 727 645

1 379 501 Tranche courante de la dette à long terme 400 020

398 020 Tranche courante des obligations locatives 661 711

524 618

12 816 325

10 697 951







Tranche non courante des obligations locatives 958 840

1 086 720 Tranche non courante de la dette à long terme 1 200 060

1 459 407 Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer --

523 499 Actions privilégiées de catégorie B rachetables --

82 805 661 Passif d'impôt différé 919 761

976 890 Option de conversion sur les actions privilégiées de catégorie B rachetables --

92 755

15 894 986

97 642 883 Engagements et éventualités













Capitaux propres (déficit)





Capital social 458 889 649

18 890 120 Réserve au titre des capitaux propres 2 841 953

1 777 908 Écart de change cumulé 129 365

(405 163) Déficit (335 740 546)

(51 530 855)

126 120 421

(31 267 990)

142 015 407

66 374 893

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES 30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020



Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2021

2020

$

$ Activités d'exploitation





Perte nette (244 209 691)

(14 340 574) Éléments sans effet sur la trésorerie





Diminution de la contrepartie éventuelle (358 000)

-- Radiation des améliorations locatives --

157 715 Économie d'impôt (243 817)

-- Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées 225 416 590

-- Amortissement des immobilisations corporelles 347 396

536 231 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 448 266

370 599 (Produits financiers nets) charges financières nettes (155 053)

494 679 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 124 959

292 924 Paiements fondés sur des actions 1 383 895

583 505

(16 245 455)

(11 904 921) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation





Créances clients et autres débiteurs (469 611)

(9 483 413) Charges payées d'avance (1 657 062)

(4 921) Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 327 604

1 572 966 Produits non acquis (266 357)

17 775 Intérêts payés (113 131)

(48 461) Produits d'intérêts 543 657

--

(16 880 355)

(19 850 975)







Activités d'investissement





Achat d'immobilisations corporelles (472 938)

(339 982) Achat d'immobilisations incorporelles (86 984)

(85 797) Vente d'un actif détenu en vue de la vente 909 541

-- Acquisition de Botfront (291 800)

-- Acquisition d'e-Hub Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise (3 137 531)

-- Paiement au titre de la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition d'Optima (1 500 000)

-- Paiement au titre de la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition de Botfront (198 500)

--

(4 778 212)

(425 779)







Activités de financement





Émission d'actions 100 008 000

43 235 247 Coûts liés à l'émission d'actions (9 371 189)

-- Options exercées 536 706

-- Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente (430 110)

-- Remboursement sur la dette à long terme (300 015)

(33 333) Remboursement des obligations locatives (507 002)

(431 055) Coûts de transaction --

(500 000)

89 936 390

42 770 859 Incidence de l'écart de change 534 528

(281 610) Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 68 812 351

21 712 497 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 42 067 100

24 611 895 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 110 879 451

46 324 392

