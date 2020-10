Diabète pédiatrique, COVID-19 et intelligence artificielle : IBM Watson soutient les familles pendant le confinement dû à la pandémie

Le programme de bénévolat ProBono d'IBM Canada fournit un agent virtuel fondé sur Watson Assistant à la Fondation Ressources pour les enfants diabétiques du Québec

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW/ - IBM Canada travaille avec la Fondation Ressources pour les enfants diabétiques (Fred) du Québec pour soutenir les enfants ayant le diabète au milieu de la pandémie de COVID-19. Fourni par neuf bénévoles par l'entremise de l'initiative ProBono d'IBM, l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle est disponible au Québec et dans tout le Canada 24 heures sur 24, en français et en anglais, pour répondre aux questions relatives aux soins pour le diabète, au soutien des parents, à l'école et à la COVID-19. Depuis son lancement le 27 juillet, Fred a été contacté plus de 5000 fois par l'entremise de Watson Assistant.

La bénévole d’IBM Canada, Alexandra Guy, et sa fille de 14 ans, Sofia, comptent sur le soutien d’IBM Watson Assistant durant la COVID-19. Alexandra a dirigé l’initiative ProBono qui a offert à Fred l’assistant virtuel alimenté par l’IA..

Le programme de bénévolat ProBono d'IBM a été créé au Canada dans le cadre de la fonction de responsabilité sociale d'entreprise et on envisage maintenant de l'étendre à l'échelle mondiale. L'initiative permet aux employés d'IBM de consacrer du temps et des ressources à des organismes sans but lucratif tels que Fred.

À titre d'organisme sans but lucratif, Fred offre des services - surtout au moyen d'interactions en personne - depuis sa fondation en 1974; il offre des programmes d'enseignement et d'information, des groupes de soutien et de contacts pour les familles, ainsi qu'un camp d'été destiné aux enfants et adolescents diabétiques. Pour avoir un budget lui permettant de mener ces activités, Fred organise de nombreux événements de financement.

«Malheureusement, explique Claire Rousse, directrice générale de la Fondation Ressources pour les enfants diabétiques, comme c'est le cas pour beaucoup d'organisations au Canada, la COVID-19 a mis en péril la survie de Fred. Nous ne pouvions plus offrir les ressources aux familles, ce qui a causé encore plus d'inquiétude étant donné que les enfants et les parents ont besoin de plus d'appui que jamais.»

Alexandra Guy, chef du développement commercial au Centre d'innovation client d'IBM à Montréal, a une fille qui a reçu un diagnostic de diabète à l'âge de dix ans et qui dépend du soutien offert par l'entremise de Fred depuis quatre ans. «Je sais personnellement à quel point cette organisation est importante pour les familles et il me semblait que m'engager dans le programme ProBono d'IBM était la bonne chose à faire. Notre équipe a été constituée très rapidement pour entreprendre des actions, ce qui me rend extrêmement fière.» L'équipe IBM examine aussi des moyens d'utiliser la technologie afin d'aider à recueillir des fonds pour la fondation.

Hadhba Sahbani, mère de Haroun, cinq ans, a utilisé l'assistant virtuel plusieurs fois. «Cet outil est tout simplement formidable, affirme-t-elle. Comme je travaille toute la journée, je ne peux pas aller chercher l'information jusqu'à mon retour à la maison, quand il est souvent trop tard. Mais avec l'assistant virtuel, je peux obtenir des réponses immédiatement, ce qui m'aide beaucoup.»

Mme Rousse ajoute : «L'équipe d'IBM a fait un travail exceptionnel tout au long du projet, qu'elle a terminé pour nous dans des circonstances extraordinaires. Le résultat va au-delà de nos attentes et, maintenant, avec l'aide d'IBM, du programme ProBono et de Watson Assistant, je suis rassurée, car nous pouvons continuer à aider nos familles qui ont un enfant diabétique».

